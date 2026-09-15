GTA 6: Warum Rockstar bei der Netflix-Vorschau auf den klassischen Gameplay-Trailer verzichtet hat

Eine vertraute Erzählerstimme, die euch durch die Spielwelt führt und neue Funktionen erklärt: So hat Rockstar früher große Spiele vorgestellt. Bei GTA 6 bekam die ausführliche Netflix-Vorschau den Vorzug. Laut Entwicklungschef Rob Nelson hängt das vor allem damit zusammen, wie schwierig sich die vielen Möglichkeiten des Spiels in einer Präsentation vermitteln lassen.

Zu viele Inhalte für das gewohnte Format

Laut Kinda Funny erläuterte Nelson die Entscheidung während eines Preview-Termins bei Rockstar. Das Team wollte das vertraute Format eines kommentierten Gameplay-Trailers nicht einfach wiederholen. Außerdem stecke in GTA 6 so viel, dass eine solche Präsentation der Vielfalt des Spiels kaum gerecht werden könne.

Der Extended Look gab dem Team dafür deutlich mehr Zeit. Selbst die fast halbstündige Präsentation konnte allerdings längst nicht sämtliche Inhalte ausführlich zeigen.

Das erklärt vor allem die Wahl des längeren Formats. Weshalb ausgerechnet Netflix die Premiere übernehmen durfte, geht aus den wiedergegebenen Aussagen nicht näher hervor.

Die Vorschau gibt es auch auf YouTube

Der Extended Look erschien am 27. August 2026 zunächst bei Netflix. Die rund 27 Minuten lange Präsentation wurde mit Spielszenen von einer PS5 aufgezeichnet. Noch am selben Tag folgte die Veröffentlichung auf Rockstars YouTube-Kanal. Wer die Premiere verpasst hat, kann die Vorschau deshalb auch dort nachholen.

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Ob Rockstar bei kommenden Spielen erneut auf eine solche Premiere setzt, ist bisher offen. Auch ein zusätzlicher kommentierter Gameplay-Trailer zu GTA 6 lässt sich aus Nelsons Aussagen weder ableiten noch ausschließen.

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