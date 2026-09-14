GTA 6: Jason und Lucia sollen euch so ans Herz wachsen wie Arthur Morgan

Wer nach Red Dead Redemption 2 noch lange an Arthur Morgan denken musste, dürfte bei diesen Aussagen aufhorchen: Rockstar möchte mit GTA 6 eine ähnlich starke Bindung zwischen euch und den Hauptfiguren aufbauen. Entwicklungschef Rob Nelson erklärt, warum dafür ausgerechnet ein kriminelles Liebespaar im Mittelpunkt steht.

Arthur Morgan als Vorbild für GTA 6

Im Interview mit TroisCouleurs beschreibt Nelson, was das Team aus Red Dead Redemption 2 mitnehmen wollte: eine Welt mit mehr Tiefe, umfangreichere Interaktionen und die emotionale Verbindung zur Hauptfigur. Für GTA 6 suchte Rockstar einen Weg, diese Erfahrungen mit mehreren spielbaren Charakteren zu verbinden. Die Wahl fiel schließlich auf ein Paar nach dem Vorbild von Bonnie und Clyde.

Warum Arthur dafür ein wichtiger Bezugspunkt ist, lässt sich gut nachvollziehen. Seine Geschichte lebt davon, dass sein vertrautes Weltbild zunehmend ins Wanken gerät. Rockstar-Mitgründer Dan Houser beschrieb diesen Ansatz bereits zum damaligen Release: Arthur beginnt als erfahrener, selbstbewusster Gesetzloser. Seine Entwicklung entsteht durch die Ereignisse, die seine Überzeugungen erschüttern. Auch die Entscheidungen der Spieler prägen dabei die Figur.

Auch der Alltag soll Jason und Lucia näherbringen

Bei Jason und Lucia sollen deshalb auch gemeinsame Momente abseits der Überfälle eine Rolle spielen. Im Interview geht es etwa um eine Szene, in der sich beide in ihrer Wohnung auf ein Abendessen vorbereiten. Solche vertrauten Alltagssituationen sollen euch das Paar näherbringen.

© Rockstar Games

Gerät einer der beiden später in Gefahr, bekommt die Action dadurch zusätzliches Gewicht. Nelson spricht ausdrücklich davon, mit der Sorge um den jeweils anderen zu spielen. Auch euer Verhalten soll die Beziehung beeinflussen: Verbringen Jason und Lucia Zeit miteinander und kümmern sie sich umeinander?

Damit setzt Rockstar auf einen Ansatz, der gerade für Fans von Arthur Morgan spannend sein dürfte. Ob das neue Duo ähnlich lange in Erinnerung bleibt, muss GTA 6 beim Spielen zeigen.

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