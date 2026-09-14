Tomb Raider: Legacy of Atlantis lässt euch Kämpfe, Rätsel und Kletterpassagen getrennt einstellen

Ihr liebt knifflige Rätsel, könnt aber auf besonders harte Kämpfe verzichten? Tomb Raider: Legacy of Atlantis lässt euch den Schwierigkeitsgrad für verschiedene Teile des Abenteuers unabhängig voneinander festlegen. So könnt ihr Laras Rückkehr an eure Vorlieben anpassen.

Das bestätigte Michał Kuk, Creative Director bei Flying Wild Hog, bei einer Fragerunde im Anschluss an eine gamescom-Präsentation, an der TechRadar teilnahm.

Drei Einstellungen für unterschiedliche Herausforderungen

Die Entwickler unterscheiden zwischen Kämpfen, Rätseln und Fortbewegung. Für diese Bereiche nennt der Bericht die Stufen Easy, Medium und Hardcore.

Kuk liefert dafür ein konkretes Beispiel: Wer sich bei den Rätseln stärker am Erlebnis des Originals von 1996 orientieren möchte, kann dort Hardcore auswählen. Die Kämpfe lassen sich gleichzeitig auf leicht oder mittel stellen, während die Kletter- und Sprungpassagen etwa auf mittlerer Schwierigkeit bleiben.

Damit müsst ihr euch nicht für einen einzigen Schwierigkeitsgrad entscheiden, der das gesamte Spiel bestimmt. Welche einzelnen Hilfen oder Mechaniken sich hinter den Stufen verbergen, wurde in den zitierten Aussagen noch nicht genauer erklärt.

Gerade bei einem Abenteuer mit so unterschiedlichen Herausforderungen ist diese Trennung sinnvoll: Wer beim Erkunden gern selbst nach dem richtigen Weg sucht, muss deshalb nicht automatisch auch besonders anspruchsvolle Schusswechsel bewältigen.

Bekannte Schauplätze, neu aufgebaute Rätsel

Legacy of Atlantis interpretiert Lara Crofts erstes Abenteuer von 1996 neu. Crystal Dynamics und Flying Wild Hog entwickeln das Spiel mit der Unreal Engine 5 und überarbeiten dabei auch den Aufbau der Umgebungen.

Ein Beispiel ist das verlorene Tal in Peru. Laut der offiziellen Spielvorstellung wurden die Rätsel dort von Grund auf neu gestaltet. Räume, die im Original noch weitgehend für sich standen, werden teilweise miteinander verbunden und lassen sich aus unterschiedlichen Richtungen erkunden. Auch das bekannte Zahnrad-Rätsel kehrt in überarbeiteter Form zurück.

Für Kenner des Originals bedeutet das: Vertraute Orte zu erkennen, wird nicht zwangsläufig ausreichen, um sofort jede Lösung zu kennen. Die getrennten Schwierigkeitseinstellungen geben euch dabei die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wo ihr besonders gefordert werden möchtet.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis soll laut offizieller Ankündigung am 12. Februar 2027 für PS5, Xbox Series X|S, PC und Nintendo Switch 2 erscheinen.

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