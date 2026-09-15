Marvel’s Wolverine: Warum sechs Millionen Verkäufe für Sonys X-Men-Pläne wichtig sein könnten

Mit Marvel’s Wolverine könnte für Sony mehr auf dem Spiel stehen als der Erfolg eines einzelnen PS5-Abenteuers. Laut Berichten über geleakte Vertragsunterlagen hängt an den Verkaufszahlen auch die Zukunft weiterer X-Men-Spiele. Die dabei genannte Marke: sechs Millionen verkaufte Exemplare innerhalb des ersten Jahres.

Die Zahl stammt aus dem Insomniac-Leak von Dezember 2023 und wird aktuell erneut aufgegriffen. Eine neue, öffentlich bestätigte Verkaufsvorgabe von Sony oder Marvel liegt dem Bericht nicht zugrunde.

Was hinter der Sechs-Millionen-Marke steckt

Nach der damaligen Berichterstattung enthält die Vereinbarung eine Ausstiegsklausel: Erreicht eines der betroffenen Spiele innerhalb seines ersten Jahres nicht mindestens sechs Millionen Verkäufe auf PlayStation und PC zusammen, könnten die Vertragspartner das Abkommen beenden.

Für einen Ausstieg von Sony beziehungsweise Insomniac nennen die Unterlagen eine Zahlung von neun Millionen US-Dollar sowie weitere offene Verpflichtungen. Bei einer Kündigung durch Marvel dürften bereits veröffentlichte Spiele demnach weiterverkauft werden. Die Vereinbarung umfasste laut den Berichten mehrere X-Men-Projekte.

Das bedeutet allerdings keinen automatischen Schlussstrich, sobald die Verkaufszahlen unter der genannten Schwelle bleiben. Beschrieben wird eine Möglichkeit zur Kündigung. Ob die Beteiligten davon Gebrauch machen würden und ob die Bedingungen von damals unverändert gelten, ist öffentlich nicht geklärt.

Ebenso wenig lässt sich aus der Zahl allein ableiten, ab wann Wolverine Gewinn erzielt. Eine vertragliche Verkaufsschwelle ist keine vollständige Rechnung über Entwicklungskosten, Einnahmen und Lizenzgebühren.

Wolverine startet heute auf der PS5

Marvel’s Wolverine erscheint am 15. September 2026 für PlayStation 5. Insomniac erzählt eine eigenständige Geschichte um Logan, der erneut mit seiner Vergangenheit konfrontiert wird und gegen Bolivar Trasks Jagd auf Mutanten antritt.

Die Reise führt unter anderem durch Kanada, Tokio und Madripoor. Spielerisch setzt das Studio auf brutale Nahkämpfe mit den Adamantium-Klauen und anpassbare Fähigkeiten. Sony führt das Abenteuer als Einzelspielertitel.

Wie viele Spieler Logan tatsächlich erreicht, werden erst die kommenden Verkaufszahlen zeigen. Der alte Vertrag liefert dafür einen interessanten Hintergrund – ein Urteil über den Erfolg des Spiels lässt sich daraus zum Start noch nicht fällen.

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