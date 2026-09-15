RTX 6000 früher als gedacht? Neuer Leak nennt bereits die erste Jahreshälfte 2027

Wer auf Nvidias nächste Grafikkartengeneration wartet, bekommt neue Hoffnung auf einen früheren Start: Die GeForce RTX-6000-Serie könnte bereits im ersten Halbjahr 2027 erscheinen. Das behauptet der Hardware-Leaker Moore’s Law Is Dead. Nvidia hat diesen Zeitraum bislang nicht bestätigt.

RTX 6000 soll intern grünes Licht erhalten haben

Wie Notebookcheck über den neuen Leak berichtet, soll Nvidia die nächste GeForce-Generation bereits vor mehreren Monaten intern freigegeben haben. Der Hersteller arbeite demnach auf konkrete Entwicklungsziele für einen Marktstart 2027 hin. Allerdings räumt auch die angeführte Quelle ein, dass sich die Planung noch ändern könne.

Ursprünglich sei sogar eine Veröffentlichung 2026 vorgesehen gewesen. Nvidia habe den Termin jedoch verschoben, um mehr Fertigungskapazitäten bei TSMC für seine KI-Produkte nutzen zu können.

Neue Angaben widersprechen den bisherigen Berichten

Damit zeichnet der Leak ein deutlich optimistischeres Bild als frühere Meldungen. Im Februar berichtete The Verge unter Berufung auf The Information, dass sich die nächste Generation möglicherweise bis 2028 verschieben könnte. Als Hintergrund wurden unter anderem Speicherengpässe und Nvidias Konzentration auf das lukrative KI-Geschäft genannt.

Das erste Halbjahr 2027 wäre gegenüber diesem Szenario eine spürbar kürzere Wartezeit. Eine bestätigte Vorverlegung ist der neue Bericht allerdings nicht: Beide Zeitpläne stammen aus inoffiziellen Informationen.

Was ist über die Technik bekannt?

Die RTX-6000-Serie soll dem aktuellen Leak zufolge auf einer Gaming-Version der Rubin-Architektur basieren. Für die Fertigung wird TSMCs 3NP-Verfahren gehandelt. Beim Spitzenmodell gibt es außerdem Hinweise auf einen ungewöhnlichen Chipaufbau, ohne dass dessen genaue Umsetzung bekannt wäre.

Konkrete Angaben zu Grafikspeicher, Leistungsaufnahme oder Preisen liefert der Bericht nicht. Auch wie groß der Leistungssprung gegenüber der RTX-5000-Serie ausfallen könnte, bleibt offen. Der wichtigste neue Anhaltspunkt ist damit vorerst der mögliche Erscheinungszeitraum.

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