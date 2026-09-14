Steam Frame – Preise ab 1.049 Euro, Verkauf startet mit Zufallsreservierung

Valve hat nach langer Wartezeit die Preise und den Verkaufsstart für Steam Frame bekannt gegeben. Das eigenständige VR-Headset erscheint in zwei Speichervarianten und richtet sich an Nutzer, die ihre Steam-Bibliothek künftig auch in der virtuellen Realität erleben möchten.

Für den Verkauf setzt Valve nicht auf eine klassische Vorbestellung nach dem Prinzip der schnellsten Bestellung. Stattdessen kommt ein zufälliges Reservierungsverfahren zum Einsatz, das den Ansturm auf die erste verfügbare Stückzahl kontrollieren soll.

Die Preise der beiden Modelle

Wie viel kostet Steam Frame in Deutschland? Die günstigere Ausführung mit 256 GB Speicher wird für 1.049 Euro angeboten. Für das größere Modell mit 1 TB Speicher verlangt Valve 1.279 Euro.

Modell Preis Steam Frame mit 256 GB 1.049 Euro Steam Frame mit 1 TB 1.279 Euro

Damit positioniert Valve das neue Headset klar im Premiumsegment. Zwischen den beiden Modellen liegt ein Preisunterschied von 230 Euro, wobei sich die Varianten nach aktuellem Stand hauptsächlich durch die Größe des internen Speichers unterscheiden.

Die offizielle Preisankündigung beendet eine längere Phase der Ungewissheit. Während Steam Machine und Steam Controller bereits zuvor vollständig vorgestellt und verkauft wurden, mussten VR-Fans deutlich länger auf die entscheidenden Details zu Steam Frame warten.

Reservierung und erste Verkaufsrunde

Wann startet der Verkauf von Steam Frame? Interessierte können sich bis zum 17. September 2026 um 19 Uhr deutscher Zeit für ihr gewünschtes Modell registrieren. Die Anmeldung garantiert allerdings noch nicht, dass direkt ein Headset gekauft werden kann.

Nach dem Ende der Anmeldephase nimmt Valve eine einmalige zufällige Sortierung vor. Die Teilnehmer erhalten anschließend am 17. September 2026 eine E-Mail und erfahren darin, ob sie einen Platz in der Reservierungswarteschlange erhalten haben oder zunächst auf der regulären Warteliste verbleiben.

Die ersten Kaufaufforderungen sollen ab dem 18. September 2026 verschickt werden. Danach will Valve weitere Interessenten berücksichtigen, sobald zusätzliche Geräte versandbereit sind.

Begrenztes Zeitfenster für den Kauf

Wie lange bleibt eine Reservierung gültig? Nach Erhalt einer Kaufaufforderung stehen den ausgewählten Kunden lediglich 72 Stunden zur Verfügung. Innerhalb dieses Zeitraums muss die Bestellung abgeschlossen werden.

Wird die Frist nicht eingehalten, geht die Kaufmöglichkeit an eine andere Person aus der Warteschlange. Wer Steam Frame möglichst früh erhalten möchte, sollte daher nicht nur rechtzeitig an der Verlosung teilnehmen, sondern anschließend auch das eigene E-Mail-Postfach im Blick behalten.

Eine Anmeldung nach dem 17. September 2026 bleibt grundsätzlich möglich. Später hinzukommende Interessenten werden allerdings am Ende der Warteliste einsortiert und müssen entsprechend länger auf eine Kaufaufforderung warten.

Was haltet ihr von den Preisen für Steam Frame und welches Speichermodell käme für euch infrage? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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