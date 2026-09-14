Huglings erscheint am 17. September 2026 – Cozy-Open-World ohne Kämpfe

Mit Huglings steht Cozy-Fans bereits in wenigen Tagen ein neues Open-World-Abenteuer ins Haus, das Elemente aus Stardew Valley und Animal Crossing miteinander verbindet. Das Indie-Spiel erscheint am 17. September 2026 für PC über Steam und setzt auf Landwirtschaft, Erkundung, Handwerk sowie die Gestaltung eines eigenen Zuhauses.

Entwickelt wird Huglings von Cuddlecados, einem kleinen Team bestehend aus Karina und Marcell. Für die beiden ist es das erste gemeinsame Spiel, während Papucs Games als Publisher auftritt. Eine kostenlose Demo steht bereits auf Steam bereit und unterstützt unter anderem deutsche Bildschirmtexte und Untertitel.

Ein friedliches Abenteuer ohne Kämpfe

Was unterscheidet Huglings von anderen Lebenssimulationen? Im Mittelpunkt steht eine bewusst entspannte Erfahrung ohne Zeitdruck und aggressive Auseinandersetzungen. Die titelgebenden Huglings müssen ihr beschädigtes Dorf wiederaufbauen, nachdem Goblins dort für Unruhe gesorgt haben.

Statt die vermeintlichen Gegenspieler mit Waffen zu bekämpfen, sollen Konflikte durch Neugier, Freundlichkeit und gegenseitiges Verständnis gelöst werden. Selbst die Goblins werden als verspielte Unruhestifter beschrieben, die zwar allerlei Schabernack treiben, aber niemals aggressiv auftreten.

Abseits der Geschichte warten zahlreiche typische Cozy-Aktivitäten. Ihr könnt Feldfrüchte anbauen, angeln, Blumen und Beeren sammeln, Holz schlagen, Steine abbauen und daraus Möbel oder andere Gegenstände herstellen. Durch den Verkauf der eigenen Ernte werden zusätzliche Dekorationen für Haus, Garten und Dorf freigeschaltet.

Gemeinsamer Aufbau für bis zu vier Personen

Wie funktioniert der Koop-Modus von Huglings? Das Abenteuer lässt sich wahlweise allein oder gemeinsam mit bis zu vier Personen bestreiten. In einer geteilten Welt erkundet ihr Wälder, Märkte, felsige Bergregionen, eine leuchtende Mine und das ungewöhnliche Dorf der Goblins.

Gemeinsam dürft ihr eine Farm bewirtschaften, Gebäude errichten und euer Traumhaus innen sowie außen dekorieren. Zahlreiche Möbel, Pflanzen und weitere Einrichtungsgegenstände sollen genügend Freiraum für individuelle Kreationen bieten. Hinzu kommt eine umfangreiche Charakteranpassung mit Frisuren, Hüten, Rucksäcken, Farben und Accessoires wie Kopfhörern mit Katzenohren.

Die Entwickler geben für die Hauptgeschichte eine Spielzeit von ungefähr acht bis zwölf Stunden an. Nach dem Abschluss bleiben das Dorf und die offene Spielwelt weiterhin zugänglich. Tägliche Aufgaben, der Ausbau der Farm und zusätzliche Dekorationsmöglichkeiten sollen zum Weiterspielen motivieren.

Erster Erfolg vor der Veröffentlichung

Wie groß ist das Interesse an Huglings vor dem Release? Am 8. September 2026 meldete Cuddlecados einen wichtigen Meilenstein. Mehr als 10.000 Steam-Nutzer haben das Debütprojekt des kleinen Entwicklerteams inzwischen auf ihre Wunschliste gesetzt.

Auch die kostenlose Demo konnte erste positive Reaktionen sammeln. Zum aktuellen Zeitpunkt fallen 81 Prozent der 16 veröffentlichten Nutzerrezensionen positiv aus. Damit ist die Datenbasis zwar noch überschaubar, das frühe Feedback deutet jedoch auf einen gelungenen Start bei Cozy-Fans hin.

Mit der Veröffentlichung am 17. September 2026 soll die Entwicklung zudem nicht abgeschlossen sein. Cuddlecados plant saisonale Inhaltsupdates und möchte dabei Wünsche sowie Rückmeldungen aus der Community berücksichtigen. Einen Preis für die Vollversion nennt die deutsche Steam-Seite bislang nicht.

Spricht euch die friedliche Mischung aus Stardew Valley und Animal Crossing an, oder fehlt euch bei Huglings etwas mehr Herausforderung? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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