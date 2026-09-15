Lucia Caminos ist eine der beiden spielbaren Hauptfiguren von GTA 6. Nach ihrer Zeit im Gefängnis will sie die Chancen zu ihren Gunsten verändern. Mit Jason Duval verbindet sie ein gemeinsamer Plan für ein besseres Leben – und ein gefährlicher Weg durch Leonida.

Lucias Rolle in GTA 6

Lucia Caminos steht gemeinsam mit Jason Duval im Mittelpunkt von Grand Theft Auto VI. Beide sind spielbare Hauptfiguren. Ihre Geschichte beginnt unter schlechten Vorzeichen: Ein vermeintlich einfacher Coup geht schief und bringt das Duo in eine kriminelle Verschwörung, die sich durch den Bundesstaat Leonida zieht. Wenn sie lebend aus dieser Lage herauskommen wollen, müssen sie sich aufeinander verlassen.

Lucia kommt zu Beginn der vorgestellten Handlung aus dem Gefängnis. Sie will ihre Chancen künftig zu ihren Gunsten verändern und verfolgt dafür einen eigenen Plan. Rockstar zeichnet sie nicht als Figur, die auf Rettung wartet: Lucia ist bereit, selbst zu handeln und Risiken einzugehen.

Lucia befindet sich zu Beginn der bekannten Geschichte in der Leonida Penitentiary. © Rockstar Games

Familie, Kindheit und der frühe Kampfgeist

Lucias Vater brachte ihr das Kämpfen bei, sobald sie laufen konnte. Mehr verrät das offizielle Charakterprofil über ihn bislang nicht. Weder sein Name noch sein weiterer Lebensweg werden genannt. Fest steht nur, dass körperliche Gegenwehr für Lucia schon früh zu ihrem Leben gehörte.

Rockstar verbindet diesen Hintergrund direkt mit ihrer Familie: Lucia landete im Gefängnis, nachdem sie für ihre Angehörigen gekämpft hatte. Was genau geschah, gegen wen sich der Kampf richtete und welches Urteil sie erhielt, bleibt offen. Eine ausführliche Vorgeschichte lässt sich aus dieser knappen Beschreibung noch nicht ableiten.

Ein offizieller Screenshot zeigt Lucia beim Boxtraining. © Rockstar Games

Von Liberty City nach Leonida

Lucia und ihre Mutter lebten früher in Liberty City. Damit besitzt die Figur eine bestätigte Verbindung zu dem Schauplatz, den Fans vor allem aus GTA 3 und GTA 4 kennen. Wann die Familie die Stadt verließ und weshalb sie nach Leonida kam, hat Rockstar nicht erklärt.

Ihre Mutter träumte schon damals von einem guten Leben. Lucia teilt dieses Ziel, setzt aber nicht auf vage Hoffnungen. Sie will die Dinge selbst in die Hand nehmen. Das offizielle Profil beschreibt damit einen wichtigen Antrieb: Wohlstand und Sicherheit sollen nicht irgendwann zufällig eintreten, sondern das Ergebnis eines konkreten Plans sein.

Die Zeit in der Leonida Penitentiary

Die Leonida Penitentiary ist ein zentraler Ausgangspunkt für Lucias Geschichte. Trailer 1 stellt sie in Gefängniskleidung und im Gespräch mit einer Mitarbeiterin der Anstalt vor. Trailer 2 zeigt ihre Entlassung: Jason wartet draußen und holt sie ab.

Laut Rockstar hatte Lucia Glück, überhaupt herauszukommen. Was dieses Glück konkret bedeutet, ist noch nicht bekannt. Es gibt bislang keine bestätigte Angabe zu Haftdauer, Urteil oder Entlassungsauflagen. Die in Artworks sichtbare Fußfessel legt zwar eine Überwachung nahe, erklärt deren genaue Bedingungen aber nicht.

Lucias Haftzeit bildet den Ausgangspunkt ihrer vorgestellten Geschichte. © Rockstar Games

Lucias Plan für ein besseres Leben

Nach ihrer Entlassung will Lucia aus den Erfahrungen der Vergangenheit gelernt haben. Von nun an sollen nur noch kluge Schritte folgen. Gleichzeitig macht Rockstar deutlich, dass sie bereit ist, für ihren Plan weit zu gehen. Zwischen Vorsicht und Entschlossenheit entsteht damit ein Spannungsfeld, das ihre Ausgangslage prägt.

Für Lucia zählen Beziehungen und verfügbare Mittel. Ihr Charakterprofil stellt die Frage nach Kontakten und Besitz ausdrücklich in den Vordergrund. Das passt zu ihrem Wunsch nach einem Leben, das nicht länger von Zufall und Benachteiligung bestimmt wird. Welche konkrete Form ihr Ziel annimmt, bleibt vor dem Spielstart offen.

Lucia und Jason: Vertrauen als gemeinsame Grundlage

Lucia und Jason sind nicht nur zwei getrennte Spielfiguren. Ihre Beziehung gehört zum Kern von GTA 6. Rockstar beschreibt ein gemeinsames Leben mit Jason als möglichen Ausweg für Lucia. Im ersten Trailer fordert sie Vertrauen ein, bevor beide bewaffnet und maskiert ein Geschäft betreten.

Trailer 2 ergänzt den Beginn ihres gemeinsamen Neuanfangs. Jason holt Lucia nach der Entlassung ab; später stoßen beide auf die Zukunft an. Die veröffentlichten Szenen zeigen romantische Nähe, alltägliche Momente und gemeinsame Verbrechen. Wie lange sie sich zu diesem Zeitpunkt bereits kennen und wie ihre erste Begegnung ablief, ist nicht vollständig erklärt.

Auch Jason bringt eine schwierige Vergangenheit mit. Er wuchs unter Betrügern und Kriminellen auf, ging zur Armee und arbeitete später in den Leonida Keys für Drogenschmuggler. Alle bestätigten Details findet ihr in unserem ausführlichen Porträt zu Jason Duval.

Lucia und Jason geraten gemeinsam in bewaffnete Auseinandersetzungen. © Rockstar Games

Lucia als spielbare Hauptfigur

Lucia gehört zu den beiden spielbaren Hauptfiguren von GTA 6. Das veröffentlichte Material zeigt sie in sehr unterschiedlichen Situationen: im Gefängnis, beim Boxtraining, auf einem Motorrad, in Clubs, bei Überfällen und gemeinsam mit Jason unterwegs.

Das Rockstar-Team erklärt im Gespräch mit Dazed, dass Jason und Lucia einzeln oder als Duo gespielt werden können. Während gemeinsamer Fahrten lässt sich beispielsweise zwischen Jason am Steuer und Lucia auf dem Beifahrersitz wechseln. Daraus ergibt sich jedoch noch keine vollständige Übersicht darüber, wann ein Wechsel frei möglich ist und wann die Geschichte eine Figur vorgibt.

Persönlichkeit: entschlossen, praktisch und risikobereit

Lucias bestätigte Aussagen und ihre Charakterbeschreibung zeichnen eine pragmatische Figur. Sie glaubt nicht daran, dass ein besseres Leben von allein kommt. Stattdessen bewertet sie ihre Möglichkeiten, setzt auf die richtigen Kontakte und verfolgt ihren Plan mit Nachdruck.

Entschlossenheit bedeutet dabei nicht, dass jede ihrer Entscheidungen bereits bekannt oder vorhersehbar wäre. Ebenso wenig lässt sich aus ihrem Kampftraining eine vollständige Liste besonderer Fähigkeiten ableiten. Das bisherige Material zeigt Facetten ihrer Persönlichkeit, verrät aber nicht ihre gesamte Entwicklung.

Was Trailer und Screenshots über Lucia zeigen

Trailer 1 führt Lucia als Gefangene ein und verknüpft sie unmittelbar mit Jason und dem Motiv des Vertrauens. Trailer 2 erweitert dieses Bild um ihre Entlassung, das gemeinsame Leben und weitere kriminelle Unternehmungen. Die Montage der Szenen bildet allerdings keine lückenlose Chronologie der Handlung.

Die offiziellen Screenshots zeigen außerdem wechselnde Kleidung und Frisuren. Lucia erscheint beim Training, in Gefängniskleidung, mit Lederjacke auf einem Motorrad und in einem Club. Die Motive belegen diese Situationen, erlauben aber keine sichere zeitliche Einordnung aller Szenen.

Ein nächtliches Motiv zeigt Lucia auf einem Motorrad. © Rockstar Games Lucia in einem Club in Vice City. © Rockstar Games Lucia entspannt an einem Pool in Vice City. © Rockstar Games

Was über Lucia noch offen ist

Rockstar hat bislang kein genaues Alter, Geburtsdatum oder einen konkreten Geburtsort genannt. Auch die Identität ihrer Eltern, Einzelheiten des Familienkonflikts und die genauen Gründe für ihre Entlassung sind nicht vollständig bekannt. Die Verbindung zu Liberty City bestätigt einen früheren Lebensort, aber nicht automatisch Lucias Geburtsort.

Offen bleibt außerdem, wie sich Lucias Plan im Verlauf der Geschichte verändert und welche Folgen ihre Beziehung zu Jason hat. Trailer und Charakterprofil beschreiben die Ausgangslage. Sie reichen nicht aus, um das spätere Schicksal der Figur oder ein bestimmtes Ende vorwegzunehmen.

Quellen und Stand

Stand: 15. September 2026. Grundlage sind Rockstars Charakterprofil zu Lucia Caminos, Trailer 1, Trailer 2, der Extended Look und das Dazed-Gespräch mit dem Rockstar-Team vom 26. August 2026. Die Bilder stammen von Rockstar Games.

Mehr zu den Hauptfiguren: Lernt Jason Duval kennen, entdeckt alle bekannten Charaktere oder kehrt zum GTA-6-Hub zurück.

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