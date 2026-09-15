Tomb Raider: Legacy of Atlantis zeigt, welche Kreaturen Lara in Griechenland erwarten

In den griechischen Ruinen von Tomb Raider: Legacy of Atlantis bekommt es Lara Croft mit Gegnern zu tun, die auf ganz unterschiedliche Weise gefährlich werden. Leoparden schleichen sich an ihre Beute heran, während gewaltige Krokodile sowohl im Wasser als auch an Land eine Bedrohung darstellen. Eine neue Minidokumentation stellt die Kreaturen und die Überlegungen hinter ihren Verhaltensweisen vor.

Amazon Game Studios und Crystal Dynamics setzen damit ihre Videoreihe zur Entwicklung der Neuinterpretation des ersten Tomb Raider fort. Nachdem die vergangene Folge Griechenland als Schauplatz beleuchtet hat, rücken in Episode neun die tierischen Bewohner der Ruinen in den Mittelpunkt.

Gegnerverhalten soll die Kämpfe prägen

Die Begegnungen sollen euch dazu bringen, eure Vorgehensweise an den jeweiligen Gegner anzupassen. Game Director Raul Siqueira erklärt in der begleitenden Pressemitteilung:

„Ein Teil der Herausforderung im Kampf besteht darin, das Verhalten der Gegner zu verstehen und den eigenen Spielstil daran anzupassen.“

Siqueira zufolge hat das Team für Griechenland auch einige neue Kreaturen eingeführt. Zugleich beschreibt er ein vertrautes Gefühl beim Erkunden: Als Spieler sei man daran gewöhnt, mit Lara die Ruinen zu betreten und dort selbst die gefährlichste Kraft zu sein.

Die unterschiedlichen Tiere stellen diesen Anspruch auf die Probe. Entscheidend ist dabei, wie sie sich bewegen, wann sie angreifen und in welcher Umgebung ihr ihnen begegnet.

Leoparden verlangen schnelle Reaktionen und Akrobatik

Bei den Leoparden hebt das Entwicklerteam insbesondere das Anschleichen hervor. Die Begegnungen verlangen schnelle Reflexe und den geschickten Einsatz von Laras akrobatischen Fähigkeiten.

Damit steht ein beweglicher Gegner im Mittelpunkt, bei dem ihr auf einen drohenden Angriff reagieren müsst. Die Beschreibung legt nahe, dass Laras Beweglichkeit bei diesen Kämpfen eine wichtige Rolle übernimmt. Konkrete Angriffsabläufe oder einzelne Ausweichmanöver erläutert die Pressemitteilung allerdings nicht.

Krokodile sind auch außerhalb des Wassers gefährlich

Eine andere Herausforderung sind die gewaltigen Krokodile. Unter Wasser befinden sich die Tiere in ihrem Element und haben einen Vorteil gegenüber Lara. Wer sich ans Ufer rettet, sollte sie deshalb aber noch nicht abschreiben: Laut der Ankündigung können sie an Land ebenso tödlich sein.

Der Wechsel zwischen Wasser und festem Boden ist damit ein wichtiger Unterschied zu den Begegnungen mit Leoparden. Während bei diesen das Anschleichen und Laras Akrobatik hervorgehoben werden, spielt bei den Krokodilen auch die Umgebung eine entscheidende Rolle.

Einen genaueren Blick auf die Kreaturen und ihre Entstehung bekommt ihr in der neuen Folge:

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Laras erstes Abenteuer wird neu interpretiert

Tomb Raider: Legacy of Atlantis greift Lara Crofts Debüt aus dem Jahr 1996 auf. Auf ihrer Reise rund um den Globus sucht die Archäologin nach den verlorenen Geheimnissen von Atlantis.

Die Neuinterpretation verbindet bekannte Schauplätze und Momente mit modernisiertem Gameplay. Vertraute Rätsel werden durch neue Mechaniken überarbeitet, hinzu kommen neue Überraschungen. Auch der legendäre Kampf gegen den T-Rex gehört zu den angekündigten Begegnungen.

Die bisherige Entwicklerreihe hat bereits mehrere dieser Bereiche behandelt. Neben Lara selbst und den Schauplätzen Peru und Griechenland standen unter anderem Fortbewegung, Rätsel und Fallen sowie das Kampf- und Fortschrittssystem im Fokus. Eine eigene Episode widmete sich außerdem Natla.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis erscheint am 12. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC über Steam und Nintendo Switch 2.

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