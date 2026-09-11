Stalker 2 Cost of Hope: So besiegt ihr den Tobsüchtigen in „Fernes Trugbild“

Der Tobsüchtige kann euch in Stalker 2: Cost of Hope ordentlich zusetzen. Während der Mission „Fernes Trugbild“ begegnet ihr dem Gegner in einem unterirdischen Raum. Er stürmt auf euch zu, lässt wenig Zeit zum Nachladen und bestraft jeden Fehler mit kräftigen Nahkampfangriffen.

Der Schlüssel zum Sieg sind gezielte Schrotflintentreffer in seinen Rücken. Dafür müsst ihr seinen Angriffen ausweichen und die kurzen Gelegenheiten nutzen, in denen er euch seine Rückseite zuwendet. Aus unserem eigenen Durchlauf erklären wir euch, wie das funktioniert und wo ihr unmittelbar beim Kampf eine Schrotflinte findet.

Den ersten Hinweis gibt euch Zulu in Kurin

Schon bei eurer Ankunft in Kurin zeigt euch Cost of Hope einen dieser Gegner: Ein Tobsüchtiger bricht in einer Zwischensequenz durch die Decke und wird vor euren Augen besiegt.

Bildquelle: Eigener Screenshot / GSC Game World

Zulu weist anschließend sinngemäß darauf hin, dass die Kerle zwar hart im Nehmen sind, sich aber mit ein wenig Blei in den Rücken ausschalten lassen. Diese Information hilft euch später beim eigenen Kampf. In der Praxis ist es allerdings deutlich schwieriger, hinter den anstürmenden Gegner zu gelangen, als es zunächst klingt.

Vorbereitung: Sammelt die Schrotmunition vor dem Sprung ein

Bevor ihr den Kampfraum betretet, befindet ihr euch eine Etage darüber auf einem Bereich mit Gittern. Dort liegt Schrotmunition. Sammelt sie ein, bevor ihr nach unten springt.

Folgt der Treppe nach unten und schnappt euch die Schrotmunition. Habt ihr keine passende Flinte dabei, findet ihr bei dieser Leiche im Bossraum eine. Bildquelle: Eigener Screenshot / GSC Game World

Falls ihr bereits eine Schrotflinte dabeihabt, ladet sie vorher durch und prüft ihren Zustand. Eine zuverlässige Waffe erleichtert den Kampf, weil ihr zwischen Ausweichen, Heilen und Nachladen ohnehin wenig Zeit habt.

Nutzt vor dem Kampf Vinca, Herkules und einen Energydrink

Bereitet euch noch vor dem Sprung in den Kampfraum vor. Neben einer geladenen Schrotflinte helfen euch passende Verbrauchsgegenstände. In unserem Durchlauf haben wir vor dem Kampf Vinca, Herkules und einen Energydrink verwendet.

Vinca verbessert die Blutgerinnung, beschleunigt die Wundheilung und verringert die Wahrscheinlichkeit starker Blutungen. Herkules erhöht eure Tragfähigkeit und ist besonders dann hilfreich, wenn ihr mit einem schweren Rucksack unterwegs seid. Ein Energydrink hilft euch, eure Ausdauer vor dem Kampf aufzufüllen.

Geht möglichst mit voller Ausdauer in den Raum und vermeidet Überladung. Ihr müsst immer wieder ausweichen und schnell Abstand gewinnen, um hinter einer Säule nachzuladen oder ein Medikit einzusetzen. Ist eure Ausdauer aufgebraucht, kann euch der Tobsüchtige leicht einholen. Vinca ersetzt dabei kein Medikit: Behaltet eure Gesundheit im Blick und heilt euch rechtzeitig.

Keine Schrotflinte dabei? Diese Leiche hat eine

Ihr müsst den Kampf nicht mit eurer bisherigen Bewaffnung bestreiten. Vor den großen Toren des beschädigten Aufzugs liegt die Leiche von Fenrir, bei der ihr eine Schrotflinte findet. Den Körper könnt ihr bereits vom oberen Bereich aus erkennen.

Habt ihr keine Schrotflinte dabei, könnt ihr euch an dieser Leiche ausrüsten. Bildquelle: Eigener Screenshot / GSC Game World

Wir hatten zunächst nur ein Sturmgewehr und ein Scharfschützengewehr dabei. Die Schrotflinte aus dem Raum wurde deshalb zum entscheidenden Fund: Lauft nach dem Sprung zügig zur Leiche, nehmt die Waffe an euch und rüstet sie aus.

Achtet auf den Zustand: In unserem Durchlauf war die gefundene Schrotflinte bereits im gelben Bereich. Während des Kampfes kam es deshalb mehrfach zu Ladehemmungen. Rechnet damit, dass ihr neben dem regulären Nachladen auch Störungen beseitigen müsst.

So trefft ihr den Tobsüchtigen am Rücken

Auf dem Rücken des Gegners sitzen auffällige leuchtende Bauteile. Orientiert euch beim Zielen an diesem Bereich. Eine feste Anzahl notwendiger Treffer lässt sich aus unserem Kampf nicht zuverlässig ableiten: Nicht jeder Schuss saß sauber, und häufig drehte sich der Gegner schon wieder zu uns um.

Entscheidend ist deshalb, euch wiederholt eine gute Schussposition zu verschaffen:

Lasst den Gegner zum Angriff ansetzen. Behaltet ihn im Blick und haltet euch Platz zum Ausweichen frei. Weicht seinem Ansprung beziehungsweise Vorstoß seitlich aus. Bleibt nicht direkt vor ihm stehen, wenn er zum Schlag ansetzt. Dreht euch mit und bewegt euch an ihm vorbei. Nutzt den Moment nach seinem Angriff, um hinter ihn zu gelangen. Schießt mit der Schrotflinte auf seinen Rücken. Ein gezielter Treffer ist hilfreicher als hektisches Feuern, während er euch bereits wieder gegenübersteht. Bringt erneut Abstand zwischen euch. Bereitet die nächste Gelegenheit vor und nutzt eine Säule, falls ihr heilen oder nachladen müsst.

Das braucht unter Umständen mehrere Anläufe. Versucht nicht, einen weiteren Schuss zu erzwingen, wenn er sich bereits zu euch umdreht.

Nach einem ausgewichenen Angriff habt ihr kurz Gelegenheit, auf den Rücken zu schießen. Bildquelle: Eigener Screenshot / GSC Game World

Nutzt die vier Säulen zum Heilen und Nachladen

Der Raum setzt sich vom Einstieg aus nach links fort. Dort stehen vier Säulen, die euch im Kampf helfen: Bewegt euch so um sie herum, dass zwischen euch und dem Tobsüchtigen möglichst ein Hindernis bleibt.

In unserem Durchlauf verschaffte uns das immer wieder Zeit zum Heilen, Nachladen und Beseitigen von Ladehemmungen. Die Säulen sind allerdings kein Grund, dauerhaft stehen zu bleiben. Behaltet seine Bewegung im Blick und wechselt die Position, sobald er euch wieder erreicht.

Bringt die Säulen möglichst immer wieder zwischen euch und den Tobsüchtigen. Bildquelle: Eigener Screenshot / GSC Game World

Seine Nahkampfangriffe sind gefährlich. In unserem Versuch reichten bereits wenige Treffer, um die Situation kritisch werden zu lassen. Wie viel ihr aushaltet, hängt auch von eurer Ausrüstung und den Schwierigkeitseinstellungen ab. Heilt deshalb rechtzeitig, statt angeschlagen auf die nächste Schussgelegenheit zu hoffen.

Wie viele Schüsse braucht der Tobsüchtige?

In unserem Kampf waren es grob fünf bis sieben Schrotflintenschüsse, allerdings hatten wir zuvor auch mit anderen Waffen getroffen. Außerdem landete nicht jede Ladung sauber im Rücken. Die Zahl ist deshalb kein verlässlicher Richtwert für notwendige Treffer.

Sammelt die bereitliegende Munition ein und konzentriert euch auf saubere Gelegenheiten. Bei unserem Versuch reichte der verfügbare Schrotvorrat aus, obwohl wir mehrfach nachladen und den Gegner erneut umrunden mussten.

Endlich besiegt! Bildquelle: Eigener Screenshot / GSC Game World

Auch Granaten und ein Scharfschützengewehr haben wir ausprobiert. Wegen seiner ständigen Bewegung waren gezielte Treffer damit für uns deutlich schwieriger. Mit der Schrotflinte ließ sich Zulus Hinweis am besten umsetzen.

Nach dem Kampf: Mit Code 3008 an die Oberfläche

Ist der Tobsüchtige besiegt, wird das Missionsziel „Töte den Tobsüchtigen“ als abgeschlossen markiert. Anschließend sollt ihr zurück an die Oberfläche. Die benötigte Kombination nennt euch die Mission direkt: 3008.

Nach dem Sieg führt euch die Mission mit dem Code 3008 zurück zur Oberfläche. Bildquelle: Eigener Screenshot / GSC Game World

Auf dem Rückweg gelangt ihr durch eine zuvor verschlossene Tür wieder in den Raum mit dem Tresor beim Umspannwerk. Dieser Tresor benötigt den Code 8536 und ist bereits vor der Mission zugänglich. Die Kombination 3008 gehört zum Ausgang aus dem Labor.

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