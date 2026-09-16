Frostrail kommt 2026 in den Early Access – Koop-Survival mit Zugfestung

Mit Frostrail rollt noch 2026 ein neues Survival-Spiel auf Steam heran, das Fans von Metro Exodus sofort bekannt vorkommen dürfte. Eine gefrorene Welt, düstere Bunker, knappe Vorräte und unheimliche Kreaturen bilden die Grundlage für einen kompromisslosen Ego-Shooter mit Crafting und Erkundung.

Der entscheidende Unterschied liegt im Koop-Modus. Statt allein durch die Eiswüste zu stapfen, könnt ihr gemeinsam mit bis zu drei Freunden losziehen und einen dampfbetriebenen Zug zur mobilen Festung ausbauen. Entwickelt wird Frostrail von FakeFish, dem Studio hinter Barotrauma.

Düstere Expeditionen durch eine gefrorene Welt

Warum erinnert Frostrail an Metro Exodus? Beide Spiele verbinden eine trostlose Umgebung mit gefährlichen Expeditionen, knappen Ressourcen und einer Eisenbahn als zentralem Bestandteil der Reise. Während Metro Exodus allerdings mehrere große Gebiete miteinander verknüpfte, wird Frostrail als Open-World-Survival-Spiel aufgebaut.

Die Handlung spielt in den Ruinen eines einst mächtigen Reiches. Ein Pakt des Kaisers mit der Leere hat das Land in eine eisige Einöde verwandelt, in der Wiedergänger und andere unheimliche Kreaturen umherstreifen. Die sogenannten Gärtner der Buße sollen diese Schrecken bekämpfen und den Weg für die Rückkehr der Menschheit bereiten.

Auf ihren Expeditionen durchsuchen die Überlebenden verlassene Siedlungen, zerstörte Festungen, Wracks und dunkle Bunker. Munition, Ausrüstung, Brennstoff und Materialien müssen eingesammelt werden, bevor die Kälte ihren Tribut fordert. Schneestürme können die Sicht einschränken, Bewegungen verlangsamen und Figuren sogar ersticken lassen, weshalb Wärmequellen eine besonders wichtige Rolle spielen.

Der Zug wird zur mobilen Festung

Welche Rolle übernimmt der Zug in Frostrail? Anders als die Aurora aus Metro Exodus ist die Eisenbahn nicht nur Transportmittel und Rückzugsort. Die Eden-Lok bildet das Herz des gesamten Fortschrittssystems und muss regelmäßig mit gefundenen Ressourcen verbessert werden.

Die Gruppe entscheidet dabei selbst, ob Materialien in neue Waffen, bessere Ausrüstung oder den Ausbau der Eisenbahn fließen. Wer den Zug vernachlässigt, riskiert, in späteren Gebieten nicht mehr ausreichend gegen Angriffe und die zunehmende Kälte geschützt zu sein.

Verstärkte Wände erhöhen den Schutz bei Angriffen.

Neue Waffensysteme verbessern die Verteidigung des Zuges.

Werkstätten ermöglichen Herstellung, Reparaturen und Verbesserungen während der Fahrt.

Motorverbesserungen machen die Eden-Lok schneller und leistungsfähiger.

Zusätzliche Waggons schaffen Platz für Lager, Arbeitsstationen und weitere Ausrüstung.

Dadurch soll aus einer einfachen Lokomotive nach und nach eine gepanzerte Heimat auf Schienen entstehen. Im Koop-Modus können Aufgaben verteilt werden, während ein Teil der Gruppe Ressourcen sucht, können andere Mitglieder Brennstoff verwalten, Gegenstände herstellen oder den Zug gegen herannahende Kreaturen verteidigen.

Early Access startet noch 2026

Wann erscheint Frostrail auf Steam? Der Start ist für das 4. Quartal 2026 im Early Access vorgesehen. Einen konkreten Veröffentlichungstag und einen Preis hat der Entwickler bislang nicht genannt. Deutsche Bildschirmtexte und Untertitel sind bereits auf der Steam-Seite aufgeführt.

Die grundlegenden Spielmechaniken sollen zum Early-Access-Start vollständig nutzbar sein. Während der anschließenden Entwicklung möchte FakeFish unter anderem zusätzliche Biome, einzigartige Schauplätze, Dungeons, Beute, herstellbare Gegenstände, Waffen und neue Koop-Situationen ergänzen. Dazu kommen Fehlerbehebungen, Balancing-Anpassungen und weitere technische Verbesserungen.

Der Early Access soll voraussichtlich ungefähr ein Jahr dauern. Mit der Veröffentlichung von Version 1.0 ist eine schrittweise Preiserhöhung vorgesehen, deren Höhe noch nicht feststeht. Das Interesse fällt bereits beachtlich aus: Nach einer geschlossenen Beta mit mehr als 70.000 Teilnehmenden meldete das Studio im September 2026 insgesamt 500.000 Wunschlisteneinträge.

Bis Metro 2039 die bekannte Endzeitreihe fortsetzt, könnte Frostrail damit eine spannende Alternative für alle werden, die sich ein Erlebnis im Stil von Metro Exodus mit gemeinsamem Überlebenskampf wünschen. Was haltet ihr vom Ausbau einer eigenen Festung auf Schienen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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