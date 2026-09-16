Diablo 4 auf Steam bis 21. September 2026 kostenlos spielbar, das gilt jetzt

Auf Steam lässt sich Diablo 4 derzeit vollständig kostenlos ausprobieren. Die zeitlich begrenzte Aktion läuft noch bis zum 21. September 2026 und richtet sich an alle, die Blizzards Action-Rollenspiel bislang nicht selbst getestet haben.

Passend zum 30. Jubiläum der Diablo-Reihe erhalten Interessierte Zugriff auf das Basisspiel und die aktuellen saisonalen Inhalte. Diablo 4 erschien auf Steam am 17. Oktober 2023 und versetzt euch in die düstere Welt von Sanktuario, in der Dämonen, Dungeons und immer mächtigere Beute den Ton angeben.

Kostenloser Zugang zu Diablo 4

Wie lange ist Diablo 4 kostenlos spielbar? Der Gratiszeitraum endet am 21. September 2026 um 19 Uhr deutscher Zeit. Bis dahin kann das Action-Rollenspiel heruntergeladen und ohne Kauf gespielt werden, wobei für den Einstieg ein kostenloses Battle.net-Konto benötigt wird.

Bei der Aktion handelt es sich um einen zeitlich begrenzten Gratiszugang. Nach dem Ende verschwindet die Spiellizenz wieder aus der Bibliothek, sofern Diablo 4 nicht gekauft wird. Erreichte Fortschritte und freigeschaltete Steam-Errungenschaften bleiben jedoch mit dem Konto verknüpft.

Wer anschließend weiterspielen möchte, erhält die Standard Edition momentan mit 75 Prozent Rabatt für 12,49 Euro statt 49,99 Euro. Der Wochenend-Deal läuft länger als der Gratiszugang und endet erst am 24. September 2026.

Crystal Crisis bleibt dauerhaft kostenlos

Welches Steam-Spiel kann dauerhaft behalten werden? Parallel zur Diablo-Aktion steht Crystal Crisis für kurze Zeit kostenlos bereit. Anders als bei einem Gratiswochenende genügt es, das Puzzlespiel rechtzeitig zum eigenen Steam-Konto hinzuzufügen. Danach bleibt die Vollversion dauerhaft in der Bibliothek.

Die Aktion endet am 22. September 2026 um 8:59 Uhr deutscher Zeit. Regulär kostet Crystal Crisis in Deutschland 16,79 Euro. Ein sofortiger Download ist nicht erforderlich, solange die kostenlose Lizenz vor Ablauf des Angebots aktiviert wird.

Crystal Crisis kombiniert fallende Spielsteine mit Elementen klassischer Kampfspiele. Durch geschickte Kombinationen füllt ihr eine Burst-Anzeige, aktiviert Spezialfähigkeiten und setzt eure Gegner unter Druck. Neben Einzelspieler-Inhalten werden lokale sowie online ausgetragene Mehrspielerduelle unterstützt.

Weiteres Gratisangebot im Oktober

Welcher Steam-Titel folgt im Oktober 2026? Für Oktober 2026 ist zusätzlich eine Free-to-Keep-Aktion für Fireside Feelings vorgesehen. Ein konkreter Starttermin und das genaue Ende der Promotion stehen noch nicht fest.

Das am 7. Juni 2025 veröffentlichte Indie-Spiel von Team Empreintes setzt nicht auf Kämpfe oder klassische Missionen. Stattdessen nehmen Nutzer an einem virtuellen Lagerfeuer Platz und entdecken Gespräche über Erinnerungen, Ängste, Erfahrungen und alltägliche Themen.

Die handgezeichnete Einzelspieler-Erfahrung soll eine ruhige und nachdenkliche Atmosphäre schaffen. Fireside Feelings unterstützt deutsche Bildschirmtexte und wurde auf Steam bislang besonders positiv aufgenommen.

Werdet ihr das Gratiswochenende für einen Ausflug nach Sanktuario nutzen oder lieber Crystal Crisis dauerhaft eurer Bibliothek hinzufügen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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