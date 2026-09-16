Steam plant wohl Gratis-DLC für Dying Light The Beast im September 2026

Auf Steam zeichnet sich bereits das nächste Gratisangebot für den September 2026 ab. Laut einem neu angelegten Aktionspaket soll das Discharge Weapon Pack für Dying Light: The Beast noch im Laufe dieses Monats kostenlos erhältlich sein und nach der Abholung dauerhaft in der eigenen Bibliothek bleiben.

Ein konkreter Starttermin oder die Laufzeit der Aktion stehen bislang nicht fest. Der Eintrag wird bei SteamDB derzeit lediglich als potenziell bevorstehende Free to Keep Promotion geführt, weshalb sich die Planung bis zum tatsächlichen Beginn noch ändern kann.

Elektrische Verstärkung für Kyle Crane

Welche Inhalte umfasst das kostenlose DLC? Das Discharge Weapon Pack enthält zwei zusätzliche Gegenstände für das Zombieabenteuer von Techland. Im Mittelpunkt steht eine elektrisch geladene Machete, die aus Harran stammen soll und besonders effektvolle Angriffe gegen Infizierte ermöglicht.

Discharge Machete

VNC Weapon Charm

Zur Nahkampfwaffe kommt somit ein passender Anhänger für die Ausrüstung hinzu. Das Paket wurde ursprünglich am 26. März 2026 veröffentlicht und setzt die Steam-Version des Hauptspiels voraus. Wer Dying Light: The Beast nicht besitzt, kann den DLC zwar möglicherweise während der Aktion beanspruchen, die enthaltenen Gegenstände jedoch nicht ohne das Hauptspiel verwenden.

Dying Light: The Beast erzählt erneut die Geschichte von Kyle Crane. Nach jahrelangen Experimenten kämpft der Rückkehrer nicht nur gegen Infizierte, sondern auch mit seinen übermenschlichen Kräften. Neben der offenen Spielwelt in Castor Woods gehören Parkour, brutale Nahkämpfe, Fahrzeuge und Online-Koop für bis zu vier Teilnehmer zu den zentralen Bestandteilen.

Weitere Steam-Geschenke zeichnen sich ab

Welche Gratisaktionen könnten als Nächstes folgen? Für den Oktober 2026 führt SteamDB bereits mehrere weitere Inhalte auf, die möglicherweise kostenlos verteilt werden. Auffällig ist dabei, dass es sich überwiegend um Erweiterungen und Zusatzpakete statt um vollständige Spiele handelt.

Scrubdesignz Liveries für MXGP 26

Gear.Club Signature Pack für Gear.Club Unlimited 3

Classic American Hunter Pack für Hunting Simulator 3

Fireside Feelings

Damit könnte Steam innerhalb kurzer Zeit gleich mehrere DLC-Pakete über Free to Keep Aktionen anbieten. Üblicherweise stehen bei diesen Promotions häufiger vollständige Spiele im Mittelpunkt, die während eines begrenzten Zeitraums kostenlos zur Bibliothek hinzugefügt und anschließend dauerhaft behalten werden können.

Die Einträge bei SteamDB sind allerdings keine Garantie für eine Veröffentlichung. Geplante Gratispakete können vor dem Start angepasst, verschoben oder vollständig entfernt werden. Beim Discharge Weapon Pack deutet das eigens für den September 2026 angelegte Aktionspaket dennoch darauf hin, dass eine Freischaltung zeitnah erfolgen könnte. Interessierte sollten deshalb die Steam-Seite des DLC in den kommenden Tagen im Auge behalten.

Aktuelle Aktion ohne Vorankündigung

Wie kurzfristig starten kostenlose Steam-Angebote? Dass Gratisaktionen nicht immer lange vorher angekündigt werden, zeigt Crystal Crisis. Das Spiel wurde im September 2026 ohne größere Vorabankündigung vollständig kostenlos und kann im Aktionszeitraum dauerhaft gesichert werden.

Ähnlich könnte Techland beim Discharge Weapon Pack vorgehen und die Aktion kurzfristig freischalten. Entscheidend ist, dass der DLC innerhalb des Angebotszeitraums dem eigenen Steam-Konto hinzugefügt wird. Ein bloßer Download ist normalerweise nicht erforderlich, solange die Lizenz erfolgreich in der Bibliothek registriert wurde.

Würdet ihr euch über das kostenlose Waffenpaket für Dying Light: The Beast freuen, oder hofft ihr bei Steam eher auf komplette Gratisgames? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab