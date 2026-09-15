007 First Light für Switch 2 verschoben – Release jetzt erst im März 2027

Die Nintendo-Switch-2-Version von 007 First Light lässt noch deutlich länger auf sich warten. Entwickler IO Interactive hat die Veröffentlichung erneut verschoben und nennt nun März 2027 als neues Release-Zeitfenster.

Damit erscheint das James-Bond-Abenteuer auf der Nintendo-Konsole beinahe ein Jahr nach den übrigen Fassungen. Auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S ist 007 First Light bereits seit dem 27. Mai 2026 erhältlich.

Zusätzliche Entwicklungszeit für Nintendo Switch 2

Warum wurde 007 First Light erneut verschoben? Laut IO Interactive soll die zusätzliche Entwicklungszeit genutzt werden, um die Performance auf Nintendo Switch 2 weiter zu optimieren. Das Studio möchte eine technisch überzeugende Umsetzung abliefern, die den Erwartungen der Fans gerecht wird.

Ein exakter Erscheinungstermin steht bislang noch nicht fest. IO Interactive will das konkrete Datum zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Sicher ist lediglich, dass die Portierung nicht mehr im Jahr 2026 veröffentlicht wird und nun für März 2027 vorgesehen ist.

Die Switch-2-Fassung hatte bereits zuvor ihren ursprünglich geplanten Termin verpasst. Während 007 First Light am 27. Mai 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erschien, sollte die Nintendo-Version zunächst im Sommer 2026 folgen. Auch dieses Zeitfenster kann das Studio nun nicht einhalten.

Spielbare Demo bleibt Teil der Messepläne

Wie weit ist die Switch-2-Version bereits fortgeschritten? Trotz der deutlichen Verschiebung existiert bereits eine spielbare Demo. Diese wurde auf der Gamescom 2026 präsentiert und soll laut IO Interactive auch auf der Tokyo Game Show 2026 ausprobiert werden können.

Das Studio zeigt sich mit dem bisherigen Feedback zur Demo zufrieden. Gleichzeitig deutet die erneute Verzögerung darauf hin, dass die technische Anpassung des Action-Adventures an Nintendos Hardware mehr Arbeit benötigt als zunächst angenommen. Besonders eine stabile Bildrate und eine saubere Darstellung dürften bei der weiteren Optimierung im Mittelpunkt stehen.

Inhaltlich soll die Nintendo-Switch-2-Version das vollständige Bond-Abenteuer bieten. 007 First Light erzählt eine eigenständige Ursprungsgeschichte rund um einen jungen James Bond, der sich seinen Platz im neu aufgebauten 00-Programm erst verdienen muss. Das Spiel verbindet Action, Abenteuer und Stealth-Elemente und stammt von den Machern der Hitman-Reihe.

Eine besonders lange Wartezeit für Nintendo-Fans

Was bedeutet die Verschiebung für Besitzer einer Nintendo Switch 2? Wer 007 First Light ausschließlich auf der Nintendo-Konsole erleben möchte, muss sich mindestens bis März 2027 gedulden. Zwischen dem Start der anderen Fassungen und der Switch-2-Umsetzung liegen damit rund zehn Monate.

Immerhin hat IO Interactive die Portierung nicht gestrichen. Die zusätzliche Entwicklungszeit soll stattdessen verhindern, dass James Bonds Nintendo-Debüt mit größeren technischen Problemen erscheint. Ob die Optimierungen den langen Abstand zu den anderen Versionen rechtfertigen, wird sich jedoch erst im kommenden Jahr zeigen.

Wartet ihr auf die Nintendo-Switch-2-Version von 007 First Light oder habt ihr das Abenteuer bereits auf einer anderen Plattform gespielt? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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