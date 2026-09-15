Epic Games Store – Vanakan als zusätzliches Gratis-Spiel bis 28. September 2026

Im Epic Games Store ist im September 2026 überraschend ein zusätzliches Gratis-Spiel aufgetaucht. Vanakan kann aktuell kostenlos der eigenen Bibliothek hinzugefügt und anschließend dauerhaft behalten werden.

Die Aktion gehört nicht zur regulären wöchentlichen Gratis-Rotation von Epic Games. Stattdessen handelt es sich um ein zeitlich begrenztes Angebot der Entwickler Erik und Hayk Khachatryan, das noch bis zum 28. September 2026 um 19 Uhr verfügbar sein soll.

Vanakan erweitert das September-Angebot

Worum geht es in Vanakan? Das 2D-Abenteuer verbindet Elemente einer Visual Novel mit einer historischen Handlung. Im Mittelpunkt steht der Priester Tadevos, der im Armenien des sechsten Jahrhunderts nach einem geeigneten Kloster sucht, um Jesus Christus spirituell näherzukommen.

Während seiner Reise begegnet Tadevos verschiedenen Menschen und muss Entscheidungen treffen, die seine Zukunft sowie die Entwicklung des Landes beeinflussen. Die Auswahlmöglichkeiten fallen allerdings überschaubar aus, weshalb kein komplexes Entscheidungssystem wie bei umfangreicheren Rollenspielen erwartet werden sollte.

Vanakan erschien am 12. August 2026 im Epic Games Store und unterstützt ausschließlich englische Bildschirmtexte. Wer das Spiel innerhalb des Aktionszeitraums dem eigenen Konto hinzufügt, darf es auch nach dem Ende des Angebots behalten. Auf Steam wurde Vanakan inzwischen dauerhaft auf ein kostenloses Modell umgestellt.

Weitere kostenlose Spiele im September 2026

Welche Gratis-Spiele sind aktuell erhältlich? Vanakan ergänzt mehrere laufende Aktionen für PC und Mobilgeräte. Im Epic Games Store können derzeit Astral Ascent und Luftrausers kostenlos beansprucht werden, während Alone With You als Gratis-Titel für Mobilgeräte angeboten wird.

Astral Ascent ist bis zum 17. September 2026 kostenlos im Epic Games Store erhältlich.

Luftrausers kann ebenfalls bis zum 17. September 2026 dauerhaft der Bibliothek hinzugefügt werden.

Alone With You steht aktuell als kostenloses Mobile-Spiel bereit.

Vanakan bleibt voraussichtlich bis zum 28. September 2026 um 19 Uhr kostenlos erhältlich.

Direkt im Anschluss wechselt die reguläre Auswahl. Vom 17. September 2026 bis zum 24. September 2026 sollen Mindcop und Shogun Showdown kostenlos angeboten werden. Interessierte müssen die Titel lediglich rechtzeitig ihrem Epic-Konto hinzufügen, ein sofortiger Download ist nicht erforderlich.

Auch auf Steam gibt es weitere kostenlose Angebote. Das früher kostenpflichtige Hayfever wird inzwischen gratis angeboten. Crystal Crisis kann noch bis zum 21. September 2026 kostenlos beansprucht und dauerhaft behalten werden. Dabei handelt es sich um ein farbenfrohes 2D-Kampfspiel, das klassische Duelle mit einem Farbkristall-Puzzlesystem kombiniert.

Das nächste Vanakan-Projekt

Wie geht es mit der Reihe weiter? Die Entwickler arbeiten bereits an Vanakan 405. Im Gegensatz zum erzählerisch geprägten ersten Teil wird das neue Projekt als 3D-Action-Adventure mit Soulslike-Einflüssen, offener Spielwelt und Schwertkämpfen entwickelt.

Erneut übernimmt die Community die Rolle eines armenischen Mönchs. Vanakan 405 hat bislang keinen festen Veröffentlichungstermin, kann aber bereits auf die Wunschliste gesetzt werden. Auf Steam läuft zudem ein Playtest, für den interessierte PC-Gamer einen Zugang anfordern können.

Werdet ihr euch Vanakan kostenlos sichern, oder interessieren euch Astral Ascent, Luftrausers und die kommenden Gratis-Spiele mehr? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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