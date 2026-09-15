Emberville startet am 27. Oktober 2026 in Early Access – Diablo trifft Farmleben

Mit Emberville kündigt sich auf Steam ein ungewöhnlicher Genre Mix an, der die Beutejagd und das Klassensystem von Diablo mit Landwirtschaft, Handwerk und dem Wiederaufbau einer Gemeinschaft im Stil von Stardew Valley verbindet. Das Action RPG ist das Debüt des unabhängigen Studios Cygnus Cross und startet am 27. Oktober 2026 im Early Access.

Die Geschichte beginnt im Vitromotus, einer gewaltigen unterirdischen Gefängniswelt. Dort erwacht die Spielfigur ohne Erinnerungen und muss sich durch unterschiedliche Gebiete voller Kreaturen und Bosse kämpfen, während der Tod innerhalb des mysteriösen Dungeons nicht von Dauer ist.

Beutejagd mit flexiblem Klassensystem

Wie verbindet Emberville Diablo mit Stardew Valley? In den gefährlichen Bereichen des Vitromotus setzt das Spiel auf actionreiche Echtzeitkämpfe, bei denen Positionierung, Timing und Waffenkom Kombinationen entscheidend sein sollen. Zur Auswahl stehen Nahkampf, Fernkampf und Magie, ergänzt durch Ausrüstung, Fähigkeiten und ein flexibles Klassensystem.

Klassen lassen sich wechseln, während bereits erlernte aktive und passive Fähigkeiten in neue Zusammenstellungen übernommen werden können. Dadurch sollen zahlreiche Builds entstehen, die zum Experimentieren mit unterschiedlichen Waffen, Fertigkeiten und Kampfstilen einladen.

Abseits der Kämpfe sammelt ihr Materialien und verarbeitet sie zu Waffen, Werkzeugen, Tränken, Lebensmitteln oder nützlichen Schmuckstücken. Die Version zum Early Access umfasst Inhalte vom Anfang bis in die frühen und mittleren Abschnitte der Handlung sowie Landwirtschaft, Kochen, Sammeln, Crafting und Basisbau.

Eine zerstörte Stadt als zweites Zuhause

Welche Rolle spielt der Wiederaufbau von Emberville? Während der Expeditionen lassen sich ehemalige Bewohner retten, die anschließend in die zerstörte Stadt zurückkehren. Gespräche und Aufgaben schalten neue Mechaniken, Informationen, Belohnungen und Fähigkeiten frei, die wiederum bei späteren Ausflügen in den Untergrund helfen.

Zusätzlich erhalten Abenteurer ein eigenes Anwesen. Dieses kann mit Gebäuden, Möbeln, Pflanzen, Dekorationen und Produktionsanlagen gestaltet werden. Damit entsteht ein gemütlicher Fortschrittskreislauf, bei dem Erkundung und Kämpfe Ressourcen für das Stadtleben liefern, während der Ausbau der Heimat die nächsten Expeditionen erleichtert.

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt die umfangreiche englische Sprecherbesetzung. Dazu gehören Matthew Mercer, Jennifer English, Ben Starr, Doug Cockle, Amelia Tyler, Nick Apostolides, Abubakar Salim, Elias Toufexis, Briana White und Jane Perry. Bekannt sind sie unter anderem aus Baldur’s Gate 3, Clair Obscur: Expedition 33, Final Fantasy 16, Resident Evil 4, The Witcher 3 und Diablo 4. Deutsche Texte und eine deutsche Benutzeroberfläche sind bei Steam aufgeführt.

Langfristige Pläne für den Early Access

Wie soll Emberville nach dem Steam Start erweitert werden? Cygnus Cross rechnet derzeit mit einer Early Access Phase von ungefähr zwölf Monaten. Rückmeldungen aus der Community könnten die Dauer und den Umfang der Entwicklung allerdings beeinflussen.

Für die vollständige Version sind weitere Biome, Monster und Bosse vorgesehen. Hinzukommen sollen zusätzliche Schwierigkeitsoptionen, Verbesserungen an Balance und Technik, erweiterte kreative Werkzeuge sowie Unterstützung für Mods über den Steam Workshop.

Emberville soll als einmaliger Kauf ohne Mikrotransaktionen angeboten werden. Ein konkreter Euro Preis steht noch aus. Ob die Mischung aus düsterer Beutejagd und gemütlichem Stadtleben tatsächlich so harmonisch funktioniert wie erhofft, zeigt sich ab dem 27. Oktober 2026 auf Steam.

Was haltet ihr von der Kombination aus Diablo, Stardew Valley und klassischem Dungeon Crawling? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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