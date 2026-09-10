Epic Games Store – Shogun Showdown und Mindcop ab 17. September gratis

Der Epic Games Store hat die nächsten beiden Gratis-Spiele für PC angekündigt. Ab dem 17. September 2026 können sich Nutzer mit Shogun Showdown und Mindcop zwei sehr unterschiedliche Indie-Titel kostenlos für ihre Bibliothek sichern.

Die Aktion folgt auf die aktuellen Gratis-Angebote Astral Ascent und Luftrausers, die am 10. September 2026 gestartet sind. Zuvor wurde vom 3. September 2026 bis zum 10. September 2026 das melancholische Science-Fiction-Abenteuer Alone With You verschenkt.

Der Aktionszeitraum im Überblick

Wann sind Shogun Showdown und Mindcop kostenlos erhältlich? Beide Spiele lassen sich vom 17. September 2026 um 17 Uhr bis zum 24. September 2026 um 17 Uhr gratis beanspruchen. Damit bleibt wie gewohnt genau eine Woche Zeit, um die Titel dauerhaft mit dem eigenen Epic-Konto zu verknüpfen.

Shogun Showdown und Mindcop feiern zugleich ihr Debüt im Epic Games Store. Auf anderen Plattformen sind beide Produktionen bereits länger verfügbar, weshalb es sich nicht um vollständig neue Veröffentlichungen, sondern um Plattformdebüts handelt.

Spiel Gratis-Zeitraum Astral Ascent 10. September 2026 bis 17. September 2026 Luftrausers 10. September 2026 bis 17. September 2026 Mindcop 17. September 2026 bis 24. September 2026 Shogun Showdown 17. September 2026 bis 24. September 2026

Mit den beiden Neuzugängen steigt die Zahl der im Jahr 2026 angebotenen Gratis-Spiele im Epic Games Store auf 68. Wer Astral Ascent und Luftrausers noch nicht besitzt, sollte diese entsprechend vor dem Wechsel am 17. September 2026 um 17 Uhr beanspruchen.

Zwei unterschiedliche Indie-Erfahrungen

Welche Spiele stecken hinter dem neuen Gratis-Doppelpack? Shogun Showdown ist ein rundenbasiertes Taktik-Roguelite des Solo-Entwicklers Roboatino. Nach einer frühen Alpha-Version im Mai 2022 und dem Early-Access-Start im Juni 2023 erschien die vollständige Version im September 2024.

Die Kämpfe finden auf einem schmalen, horizontalen Feld statt, auf dem die eigene Figur und sämtliche Gegner dieselbe Reihe teilen. Bewegungen, Richtungswechsel und das Vorbereiten von Angriffen benötigen jeweils einen Zug, während gegnerische Aktionen klar angekündigt werden. Dadurch stehen die richtige Positionierung, cleveres Timing und das Manipulieren der Gegner im Mittelpunkt.

Ergänzt wird das taktische System durch Deckbuilding-Elemente, aufwertbare Angriffsplättchen und neue Fähigkeiten. Im Verlauf mehrerer Durchgänge lassen sich zusätzliche Charaktere und Angriffe freischalten, bevor schließlich die Konfrontation mit dem Shogun wartet. Eine deutsche Textübersetzung ist enthalten.

Mindcop setzt dagegen auf Ermittlungen, Dialoge und Echtzeit-Rätsel. Das von Andre Gareis entwickelte Detektivspiel erschien ursprünglich am 14. November 2024 und konfrontiert euch mit einem Mordfall in Merrylin Crater Camp. Für die Suche nach dem Täter stehen lediglich fünf Tage zur Verfügung, wobei jede Untersuchung und jedes Gespräch wertvolle Zeit verbraucht.

Eine besondere Rolle spielt die Fähigkeit, in die Gedanken verdächtiger Personen einzudringen. Dort müssen Rätsel gelöst werden, um Geheimnisse, Hinweise und mögliche Lügen aufzudecken. Unterschiedliche Entscheidungen können zu zwei verschiedenen Enden führen, wodurch sich weitere Ermittlungsdurchgänge anbieten.

Welches der beiden Gratis-Spiele landet am 17. September 2026 zuerst in eurer Bibliothek: das taktische Shogun Showdown oder das ungewöhnliche Detektivabenteuer Mindcop? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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