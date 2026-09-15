RuneScape Dragonwilds startet am 15. September 2026 im Xbox Game Pass

Der Xbox Game Pass erhält am 15. September 2026 einen prominenten Neuzugang. RuneScape: Dragonwilds feiert seinen vollständigen 1.0-Release und steht gleichzeitig über Game Pass Ultimate, Game Pass Premium sowie PC Game Pass zur Verfügung.

Das Open-World-Survival-RPG von Jagex erscheint im Abo für Cloud Gaming, PC und Xbox Series X|S. Zugleich endet nach rund 17 Monaten die Early-Access-Phase, die am 15. April 2025 auf Steam begonnen hatte.

Eine neue Reise durch die Welt von RuneScape

Was erwartet euch in RuneScape: Dragonwilds? Statt eines klassischen MMORPGs liefert Jagex ein eigenständiges Survival-Abenteuer auf dem bislang unerforschten Kontinent Ashenfall. Dort sammeln Abenteurer Ressourcen, errichten Stützpunkte, stellen Ausrüstung her und verbessern zahlreiche Fähigkeiten.

Die Erkundung ist allein oder im Koop mit insgesamt bis zu vier Personen möglich. Neben bekannten Elementen aus RuneScape stehen Magie, umfangreiche Bauoptionen, Quests und der Kampf gegen immer gefährlichere Kreaturen im Mittelpunkt.

Langfristig führt die Reise zur Drachenkönigin Kuldra. Mit der Version 1.0 wird ihre Saga abgeschlossen, doch Jagex plant bereits weitere Regionen, Fähigkeiten, Gegner, Bosse und Geschichten für die Zeit nach dem Release.

Plattformübergreifender Koop zum Start

Welche Plattformen unterstützen den gemeinsamen Mehrspieler-Modus? RuneScape: Dragonwilds erscheint am 15. September 2026 für PC, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und Xbox Series X|S. Vollständiges Crossplay erlaubt es Gruppen, unabhängig von der gewählten Plattform gemeinsam durch Ashenfall zu ziehen.

Auch Abonnenten von PlayStation Plus Extra und Premium erhalten am Veröffentlichungstag Zugriff. Die Aufnahme in mehrere Abo-Dienste dürfte insbesondere dem Koop-Modus zugutekommen, da sich dadurch leichter Mitstreiter für Erkundungstouren, Ressourcenjagden und Bosskämpfe finden lassen.

Für Jagex markiert die Veröffentlichung zudem eine Premiere. Nach 25 Jahren erreicht erstmals ein Spiel aus dem RuneScape-Universum die Xbox-Konsolen.

Weitere bestätigte Game-Pass-Termine

Welche Spiele folgen nach RuneScape: Dragonwilds? Der Survival-Titel schließt die erste September-Welle des Xbox Game Pass ab. Für die folgenden Wochen und Monate sind bereits mehrere weitere Veröffentlichungen angekündigt.

Datum Spiel Plattformen 22. September 2026 Well Dweller Cloud, Konsolen und PC 22. September 2026 Dune: Awakening Cloud, PC und Xbox Series X|S 23. September 2026 Mad King Redemption Cloud, PC und Xbox Series X|S 29. September 2026 Minecraft Dungeons 2 Cloud, PC und Xbox Series X|S 6. Oktober 2026 Gears of War: E-Day Cloud, PC und Xbox Series X|S 8. Oktober 2026 Forever Ago Cloud, PC und Xbox Series X|S 13. Oktober 2026 Valor Mortis Cloud, PC und Xbox Series X|S 27. Oktober 2026 The Seance of Blake Manor Cloud, Handhelds, PC und Xbox Series X|S 29. Oktober 2026 Terrible Lizards Cloud, PC und Xbox Series X|S 18. Februar 2027 Persona 4 Revival Cloud, PC und Xbox Series X|S 23. Februar 2027 Fable Cloud, PC und Xbox Series X|S

Weitere Ergänzungen für die zweite September-Welle könnten noch angekündigt werden. Bereits jetzt sorgt RuneScape: Dragonwilds jedoch für einen umfangreichen Day-One-Neuzugang, der vor allem Fans von Survival, Crafting und kooperativer Erkundung ansprechen dürfte.

Werdet ihr RuneScape: Dragonwilds über den Xbox Game Pass ausprobieren, oder wartet ihr auf einen anderen kommenden Titel? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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