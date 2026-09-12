Xbox Game Pass – Diese 10 Spiele fliegen am 15. September 2026 raus

Der Xbox Game Pass verliert am 15. September 2026 gleich mehrere besonders hoch bewertete Spiele. Vor allem die Abgänge von Cyberpunk 2077, Dead Cells und Spiritfarer dürften viele Abonnenten treffen, denn alle drei Titel genießen in ihren jeweiligen Genres einen hervorragenden Ruf.

Microsoft verändert den Game-Pass-Katalog regelmäßig. Neue Spiele kommen über den Monat verteilt hinzu, während Abgänge häufig zur Monatsmitte oder am letzten Tag eines Monats erfolgen. Dieses Mal umfasst die Streichliste insgesamt zehn Titel für Cloud, Konsole und PC.

Drei herausragende Spiele stehen im Mittelpunkt

Welche Game-Pass-Abgänge verdienen besondere Aufmerksamkeit? Der prominenteste Name ist Cyberpunk 2077. Das Open-World-Rollenspiel von CD Projekt Red startete ursprünglich mit erheblichen technischen Problemen, wurde anschließend jedoch über Jahre hinweg umfassend überarbeitet und erweitert.

Inzwischen zählt das Abenteuer in Night City für viele Fans zu den stärksten Open-World-Erfahrungen der vergangenen Jahre. Um die umfangreiche Geschichte bis zum 15. September 2026 vollständig abzuschließen, dürfte die verbleibende Zeit kaum reichen. Der Game Pass bietet aber noch die Gelegenheit, das Spiel vor einem möglichen Kauf auszuprobieren.

Dead Cells richtet sich dagegen an Fans anspruchsvoller Action. Das Roguelike-Metroidvania kombiniert schnelle Kämpfe, zufällig aufgebaute Durchläufe und einen hohen Schwierigkeitsgrad. Ein kompletter Abschluss ist theoretisch schneller möglich als bei Cyberpunk 2077, hängt aber stark von Erfahrung, Ausdauer und Können ab.

Spiritfarer schlägt deutlich ruhigere und emotionalere Töne an. Das Abenteuer beschäftigt sich mit Tod, Trauer und Abschied, verpackt diese Themen aber in eine charmante Cartoon-Optik mit Erkundung, Ressourcenverwaltung und Fortschrittssystemen. Besonders im Koop-Modus entfaltet die gemeinsame Reise ihren Reiz, allerdings ist auch Spiritfarer zu umfangreich für einen schnellen Wochenenddurchlauf.

Alle Abgänge am 15. September 2026

Welche Spiele verlassen den Xbox Game Pass vollständig? Neben den drei großen Highlights verschwinden sieben weitere Titel aus dem Abo. Betroffen sind Strategiespiele, Sporttitel, Puzzle-Erfahrungen, Shooter und Simulationen.

Die Plattformangaben unterscheiden sich teilweise. Cyberpunk 2077 wird für Cloud und Konsole genannt, während bei Frostpunk 2 ausschließlich die PC-Version betroffen ist. Die übrigen acht Spiele verlassen die Kataloge für Cloud, Konsole und PC.

Commandos: Origins für Cloud, Konsole und PC

Cricket 24 für Cloud, Konsole und PC

Cyberpunk 2077 für Cloud und Konsole

Dead Cells für Cloud, Konsole und PC

Deep Rock Galactic Survivor für Cloud, Konsole und PC

Frostpunk 2 für PC

Mullet Madjack für Cloud, Konsole und PC

Spiritfarer für Cloud, Konsole und PC

Superliminal für Cloud, Konsole und PC

Train Sim World 5 für Cloud, Konsole und PC

Wer noch offene Spielstände besitzt, sollte diese möglichst bald fortsetzen. Gerade Commandos: Origins, Frostpunk 2 und Train Sim World 5 können ebenfalls viel Zeit beanspruchen. Superliminal und Mullet Madjack eignen sich aufgrund ihres kompakteren Aufbaus eher für kurzfristige Sessions vor der Entfernung.

Für Nachschub im Xbox Game Pass ist allerdings gesorgt. Mit Minecraft Dungeons 2 und Gears of War: E-Day stehen bereits weitere große Veröffentlichungen für den Dienst im Raum. Bis dahin hinterlassen die Abgänge vom 15. September 2026 dennoch eine spürbare Lücke im Katalog.

Welchen der zehn Titel möchtet ihr vor seinem Game-Pass-Abschied noch spielen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab