WARDOGS kommt 2028 auf PS5 und Xbox Series – das bietet der 100-Spieler-Shooter

Der taktische Open-World-Shooter WARDOGS nimmt offiziell Kurs auf die PlayStation 5. Entwickler BULKHEAD hat bestätigt, dass die Konsolenfassung im Jahr 2028 erscheinen soll. Einen konkreten Monat oder Veröffentlichungstag gibt es bislang allerdings noch nicht.

Auf dem PC ist WARDOGS bereits seit dem 10. September 2026 über Steam im Early Access verfügbar. Dort erreichte der realistisch ausgerichtete Shooter zeitweise 83 Prozent positive Nutzerbewertungen, was umgerechnet einer Wertung von 8,3 von 10 Punkten entspricht.

Auch wirtschaftlich hat der Start für BULKHEAD und Publisher Team17 eingeschlagen. Vor dem Release sammelte WARDOGS mehr als eine Million Steam-Wunschlisteneinträge. Mittlerweile wurden nach Angaben des Studios bereits über 1,25 Millionen Exemplare verkauft. Rund 24 Stunden nach der Veröffentlichung lag der gleichzeitige Höchststand zudem bei mehr als 365.000 Nutzern.

Große Schlachten auf offenen Karten

Was macht WARDOGS besonders? Statt auf ein klassisches Battle-Royale-Konzept oder einen Extraction-Modus setzt der Shooter auf groß angelegte Gefechte mit bis zu 100 Teilnehmern. Drei Teams kämpfen innerhalb weitläufiger und teilweise zerstörbarer Karten um zufällig platzierte Kontrollzonen.

Matches mit bis zu 100 Teilnehmern

Drei gegeneinander kämpfende Teams

Große Open-World-Karten

Verschiedene Klassen und taktische Rollen

Langsame, realistische und taktische Feuergefechte

Mehrere Möglichkeiten zum Verdienen von Ingame-Geld

Sandbox-Elemente für improvisierte Aktionen

Keine Mikrotransaktionen mit Auswirkungen auf das Gameplay

Als Inspiration nennt BULKHEAD unter anderem den King-of-the-Hill-Modus aus Arma 3. Das Team mit den meisten Mitgliedern in der aktiven Kontrollzone sammelt regelmäßig Punkte. Wer zuerst 100 Punkte erreicht, entscheidet die Partie für sich.

Eine wichtige Rolle spielt außerdem die persistente Ingame-Wirtschaft. Aktionen wie das Wiederbeleben von Teammitgliedern, der Transport verbündeter Einheiten und das Sichern von Zielen bringen Geld ein. Dieses lässt sich anschließend für Waffen, Ausrüstung, Hilfsmittel und Fahrzeuge ausgeben. Gebäude können befestigt oder zerstört werden, während Hubschrauber, Panzer und andere Fahrzeuge zusätzliche taktische Möglichkeiten eröffnen.

PS5 und Xbox Series folgen 2028

Wann erscheint WARDOGS für Konsolen? Das bislang genannte Release-Zeitfenster beschränkt sich auf das Jahr 2028. Neben der PlayStation 5 wurde auch eine Umsetzung für Xbox Series X und Xbox Series S bestätigt. Entsprechende Store-Seiten sind bereits verfügbar, sodass Interessierte den Titel auf ihre Wunschliste setzen können.

Begleitet wurde die Konsolenankündigung von einem neuen Trailer. Dieser orientiert sich deutlich an der bekannten Believe-Werbekampagne zu Halo 3 und inszeniert das Schlachtfeld mit Figuren und eingefrorenen Kampfszenen. Damit verbindet BULKHEAD die Ankündigung mit einer Hommage an einen der bekanntesten Militär-Shooter seiner Zeit.

Ob WARDOGS später noch für weitere Systeme wie Nintendo Switch 2 erscheint, bleibt offen. Für Linux ist während des Early Access zunächst keine native Unterstützung vorgesehen, allerdings arbeitet das Studio an einer verbesserten Proton-Kompatibilität.

Bis zum geplanten Konsolenstart im Jahr 2028 bleibt PS5-Fans noch reichlich Zeit. Shooter-Nachschub steht mit Call of Duty: Modern Warfare 4, Warhammer 40.000: Boltgun 2, RetroSpace und Paperhead jedoch ebenfalls auf dem Programm. WARDOGS dürfte mit seinen riesigen Schlachten, der Wirtschaft und dem starken Sandbox-Fokus trotzdem einen besonderen Platz im kommenden Angebot einnehmen.

Freut ihr euch auf WARDOGS für die PS5 oder ist euch das Release-Zeitfenster im Jahr 2028 noch zu weit entfernt? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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