The Missing Tail angekündigt – Koop-Abenteuer mit zwei Katzen für PS5, Xbox, PC

Mit The Missing Tail kündigt Entwickler und Publisher Estoty ein neues Koop-Abenteuer für PS5, Xbox Series und PC an. Das Konzept erinnert deutlich an It Takes Two, allerdings übernehmen zwei gemeinsam spielende Personen diesmal die Kontrolle über ein ungleich flauschigeres Duo.

Im Mittelpunkt stehen eine verwöhnte Palastkatze und eine clevere Straßenkatze, deren Schicksale durch ein unerwartetes Ereignis miteinander verbunden werden. Gemeinsam müssen sie einen Weg nach Hause finden und dabei eine lebendige mittelalterliche Fantasy-Welt erkunden.

Teamarbeit auf vier Pfoten

Wie funktioniert der Koop-Modus von The Missing Tail? Das Abenteuer ist für zwei Personen ausgelegt und wird aus der Third-Person-Perspektive gespielt. Lokal läuft die gemeinsame Reise im Splitscreen, wobei lediglich eine Kopie des Spiels benötigt wird.

Ähnlich wie in It Takes Two soll Zusammenarbeit den Kern des Gameplays bilden. Die beiden Katzen unterstützen sich gegenseitig, verschieben gemeinsam Gegenstände, überwinden Plattformpassagen und lösen Rätsel, die sich nur als Team bewältigen lassen.

Das bisher gezeigte Material liefert bereits einige Beispiele für die Aufgaben. So tragen die Katzen zusammen eine Fackel, bedienen einen Brunnenmechanismus und suchen getrennte Wege durch unterschiedliche Bereiche. An anderer Stelle werden sie von einem Zauberer verkleinert, damit sie durch ein Schlüsselloch schlüpfen können.

Mittelalterliche Welt mit Katzenchaos

Welche Schauplätze bietet das neue PS5-Koop-Spiel? The Missing Tail führt durch belebte Straßen, Burghöfe, Marktplätze und verwinkelte Dächer rund um eine große Burg. Neben der Suche nach dem Heimweg sollen die Katzen anderen Tieren helfen, Aufträge erledigen und verborgene Orte entdecken.

Wie bereits Stray nutzt auch das neue Abenteuer typische Verhaltensweisen von Katzen für spielerische Momente. Gegenstände lassen sich von Regalen stoßen, Hindernisse können verschoben werden und menschliche Bewohner müssen gelegentlich mit dem Chaos des tierischen Duos zurechtkommen. Der zerstörerische Ansatz dürfte allerdings deutlich zurückhaltender ausfallen als in Catlateral Damage, bei dem möglichst viel Unordnung zum eigentlichen Spielziel gehört.

Auf Steam sind neben lokalem Splitscreen auch Online-Koop und Remote Play Together aufgeführt. Darüber hinaus ist eine deutsche Benutzeroberfläche mit deutschen Untertiteln vorgesehen. Interessierte können sich zudem für eine Warteliste zu kommenden Playtests anmelden.

Release weiterhin ohne Termin

Wann erscheint The Missing Tail? Einen konkreten Veröffentlichungstermin hat Estoty bislang nicht genannt. Das Spiel kann bereits auf Steam und im PlayStation Store auf die Wunschliste gesetzt werden, während eine entsprechende Xbox-Seite folgen soll.

Mit seinem gemütlichen Ton, den kooperativen Rätseln und dem lokalen Splitscreen könnte The Missing Tail besonders Fans ansprechen, die nach It Takes Two ein weiteres gemeinsames Abenteuer suchen. Statt eines ständig wechselnden Fähigkeitenarsenals stehen diesmal Erkundung, Teamarbeit und kontrolliertes Katzenchaos im Vordergrund.

Wie gefällt euch die Idee eines Koop-Abenteuers mit zwei Katzen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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