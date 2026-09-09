Ist ein Foto mit einer Kamera aufgenommen oder von KI erzeugt worden? Apple will diese Frage beim iPhone 18 Pro leichter überprüfbar machen. Das neue Apple Reference Image setzt direkt bei der Aufnahme an und soll einen technischen Herkunftsnachweis liefern. Zusätzlich kündigt Apple SynthID-Unterstützung zur Kennzeichnung KI-generierter oder bearbeiteter Bilder an. Die beiden Ansätze erfüllen unterschiedliche Aufgaben.

Der Herkunftsnachweis beginnt beim Auslösen

Nach Apples Beschreibung signiert die neue Hauptkamera Bilddaten bereits während der Aufnahme, und zwar auf Pixelebene. Der Nachweis soll damit an dem ansetzen, was der Kamerasensor tatsächlich erfasst hat. Apple beschreibt auf seiner Produktseite eine sichere Signierung zum Zeitpunkt der Aufnahme.

Über Private Cloud Compute werden die Signaturdaten verarbeitet. Daraus entsteht laut der Keynote eine unveränderbare Referenzversion in der Fotos-App. Sie steht neben der normalen Aufnahme. Das reguläre Foto bleibt weiterhin bearbeitbar; die Referenz soll den ursprünglichen Zustand nachvollziehbar halten.

Apple vergleicht das Prinzip mit einem „digitalen Negativ“. Der Vergleich beschreibt vor allem die Rolle als Ausgangspunkt: Auch wenn ihr eine andere Fassung des Bildes erstellt, soll eine Referenz zur ursprünglichen Kameraaufnahme erhalten bleiben. Daraus folgt nicht automatisch, dass Apple ein bestimmtes RAW-Dateiformat meint.

Bearbeiten und Herkunft prüfen sind getrennte Schritte

Im Alltag werden Fotos zugeschnitten, aufgehellt oder farblich angepasst. Solche Änderungen müssen nicht problematisch sein. Entscheidend ist, ob sich die bearbeitete Fassung noch von dem unterscheiden lässt, was ursprünglich aufgenommen wurde. Genau an dieser Trennung setzt Apples angekündigtes Konzept an.

Ein denkbares Beispiel ist ein Foto, dessen Ausschnitt nachträglich verändert wurde. Die veröffentlichte Version zeigt dann nur einen Teil der ursprünglichen Aufnahme. Eine erhaltene Referenz könnte helfen, den Ausgangszustand einzuordnen. Welche konkreten Prüf- und Vergleichsmöglichkeiten Apple dafür außerhalb der Fotos-App bereitstellt, geht aus den hier ausgewerteten Angaben noch nicht hervor.

SynthID kennzeichnet KI-Inhalte

Die angekündigte SynthID-Unterstützung betrifft einen anderen Teil des Problems: Sie soll Bilder erkennbar machen beziehungsweise kennzeichnen, die mit KI erzeugt oder bearbeitet wurden. Während Reference Image die Herkunft einer Kameraaufnahme belegen soll, richtet sich SynthID auf die Beteiligung generativer KI.

Das eine Verfahren beantwortet also die Frage nach einem nachweisbaren Aufnahmeursprung, das andere nach einer KI-Kennzeichnung. Beide Informationen können für die Einordnung eines Bildes relevant sein. Eine Kameraaufnahme und eine später bearbeitete Bildfassung sind dabei nicht zwangsläufig dieselbe Datei mit denselben Eigenschaften.

Aus einer fehlenden Kennzeichnung lässt sich umgekehrt nicht pauschal schließen, ein Bild sei garantiert unverändert oder ohne KI entstanden. Dafür müsste bekannt sein, welche Erstellungs- und Bearbeitungswege tatsächlich erfasst werden. Eine lückenlose Erkennung aller denkbaren KI-Bilder hat Apple mit den hier vorliegenden Angaben nicht belegt.

Was ein Echtheitsnachweis leisten kann und was nicht

Je überzeugender künstlich erzeugte Bilder wirken, desto weniger reicht der bloße Blick auf ein Foto zur Einordnung aus. Ein nachvollziehbarer Ursprung kann deshalb eine zusätzliche Information liefern. Das ist besonders dann interessant, wenn Bilder geteilt werden und ihr Entstehungsweg sonst nicht sichtbar ist.

Ein Herkunftsnachweis bestätigt jedoch nicht automatisch die Wahrheit einer Bildaussage. Auch eine echte Kameraaufnahme kann eine inszenierte Situation zeigen oder mit einer irreführenden Beschreibung verbreitet werden. Technische Herkunft und inhaltlicher Kontext müssen deshalb getrennt geprüft werden. Ebenso lässt sich aus der Ankündigung keine absolute Manipulationssicherheit ableiten.

Apple Reference Image ist damit ein angekündigtes Werkzeug zur Einordnung von Fotos. Wie gut der Nachweis beim Bearbeiten, Exportieren und Weitergeben praktisch nutzbar bleibt, muss sich erst zeigen. Alle weiteren Kamera- und Hardware-Neuerungen findet ihr in unserer News zum iPhone 18 Pro und Pro Max; die Ankündigung steht auch im Apple-Keynote-Liveticker.

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