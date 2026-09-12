Marathon soll nicht eingestellt werden – trotz sinkender Steam-Spielerzahlen

Die Zukunft von Marathon und Bungie sorgt seit Wochen für intensive Diskussionen. Der Live-Service-Extraction-Shooter erhielt zwar ordentliche Kritiken, konnte nach seinem Start am 5. März 2026 jedoch offenbar nicht die erhoffte Größe erreichen.

Auf Steam rutschten die täglichen Nutzerzahlen zuletzt regelmäßig in den dreistelligen Bereich. Selbst Destiny 2 soll zeitweise beinahe zehnmal so viele aktive Nutzer verzeichnet haben, während die Verkäufe von Marathon Berichten zufolge hinter den Erwartungen von Sony und Bungie zurückblieben.

Entwarnung für Bungie und Marathon

Wie steht es um die Zukunft von Marathon? Laut dem Forbes-Journalisten Paul Tassi sollen weder Marathon noch Bungie vor einer baldigen Einstellung stehen. Mit dieser Aussage reagierte er auf die wachsenden Spekulationen innerhalb der Community.

Als ein Nutzer auf X nach den Quellen für diese Einschätzung fragte, bekräftigte Tassi seine Aussage noch einmal ausdrücklich.

Das ist eine Tatsache.

Für Fans des Shooters ist das zunächst eine erfreuliche Nachricht. Bungie veröffentlicht weiterhin Updates und versucht, Marathon durch Anpassungen sowie neue Inhalte attraktiver zu machen. Erst am 1. September 2026 erschien mit Version 1.1.9 ein weiteres Update.

Offene Fragen zur weiteren Unterstützung

Warum bleiben dennoch Zweifel bestehen? Ein wichtiger Grund ist die bislang zurückhaltende Kommunikation zu Season 3. Bungie hat noch nicht ausführlich erklärt, welche Inhalte nach der zweiten Saison geplant sind und wie umfangreich die langfristige Unterstützung ausfallen wird.

Die Aussage, dass Marathon nicht eingestellt wird, liefert außerdem keine Garantie für gleichbleibend große Updates. Denkbar wären künftig kleinere Inhaltswellen, längere Abstände zwischen neuen Saisons oder eine stärkere Konzentration auf technische Verbesserungen. Konkrete Pläne dazu hat das Studio bislang nicht vorgestellt.

Zusätzlichen Druck erzeugen andere gescheiterte Live-Service-Projekte. Titel wie Concord und Highguard wurden bereits wenige Wochen nach ihrer Veröffentlichung eingestellt. Marathon dürfte als großes Projekt des Studios hinter Halo und Destiny allerdings mehr Zeit erhalten, um mit Updates neue Nutzer zu gewinnen und frühere Fans zurückzuholen.

Eine wichtige Bewährungsprobe

Welche Bedeutung hat die Meldung für Bungie? Das Studio bleibt für sein präzises Gunplay und ein unverwechselbares Spielgefühl bekannt. Trotz der schwierigen Situation verfügt Bungie damit weiterhin über Stärken, auf denen künftige Marathon-Inhalte aufbauen können.

Entscheidend wird nun sein, ob Season 3 neue Impulse liefert und die schwachen Nutzerzahlen stabilisiert. Die aktuelle Entwarnung nimmt zwar den größten Befürchtungen den Wind aus den Segeln, doch Marathon steht weiterhin vor einer anspruchsvollen Bewährungsprobe.

Glaubt ihr, dass Bungie Marathon noch zu einem langfristigen Erfolg machen kann? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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