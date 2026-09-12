Auch bei OTTO könnt ihr das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max inzwischen vorbestellen. Wer sein neues iPhone ohne Mobilfunkvertrag kaufen möchte, hat damit einen weiteren Händler zur Auswahl. Für die beiden hier vorgestellten Angebote nennt OTTO aktuell allerdings drei Wochen Lieferzeit.

Das iPhone 18 Pro Max mit 256 GB in Schwarz kostet 1.599 Euro. Beim kleineren Pro liegt uns ein Angebot für die schwarze Ausführung mit deutlich mehr Speicher vor: Die Variante mit 2 TB kostet 2.949 Euro. Beide Geräte verkauft OTTO selbst. Die Preise enthalten die Mehrwertsteuer, Versandkosten kommen hinzu.

Weitere Händler findet ihr in unserer Kaufübersicht zum iPhone 18 Pro und Pro Max. Dort haben wir auch Angebote mit Mobilfunkvertrag zusammengestellt.

iPhone 18 Pro und Pro Max: Die OTTO-Angebote

Angebotsstand: 12. September 2026.

iPhone 18 Pro Max Verkäufer: OTTO. Abbildung: Burgunder. 256 GB

Schwarz 1.599,00 € Bei OTTO vorbestellen* Affiliate-Link Inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten · Lieferbar in 3 Wochen Affiliate-Link: Für Käufe über diesen Link erhalten wir ggf. eine Provision. Produktabbildung: Apple / Amazon. iPhone 18 Pro Verkäufer: OTTO. Abbildung: Schwarz. 2 TB

Schwarz 2.949,00 € Bei OTTO vorbestellen* Affiliate-Link Inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten · Lieferbar in 3 Wochen Affiliate-Link: Für Käufe über diesen Link erhalten wir ggf. eine Provision. Produktabbildung: Apple / Amazon.

Viel Speicher oder größeres Modell?

Bei den beiden Angeboten lohnt sich ein Blick auf die Ausstattung: Das Pro Max bringt hier 256 GB Speicher mit, während das Pro mit 2 TB wesentlich mehr Platz bietet. Der höhere Preis des Pro gehört also zu einer wesentlich größeren Speichervariante und ist nicht dessen Einstiegspreis.

Wer viele Videos aufnimmt, große Spiele installiert oder seine Fotosammlung möglichst vollständig auf dem Gerät behalten möchte, kann zusätzlichen Speicher gut gebrauchen. Ob es dafür gleich 2 TB sein müssen, hängt allerdings stark von eurer Nutzung ab. Ein Blick auf den belegten Speicher eures bisherigen Smartphones hilft bei der Einschätzung.

Auf der Pro-Max-Seite bietet OTTO außerdem 512 GB, 1 TB und 2 TB sowie die Farben Burgunder, Polar, Schwarz und Silber zur Auswahl an. Die hier genannten 1.599 Euro gelten für das schwarze Modell mit 256 GB.

Welche Lieferzeit nennt OTTO?

Für beide vorgestellten Angebote gibt OTTO derzeit „lieferbar in 3 Wochen“ an. Wenn ihr euer neues iPhone möglichst schnell haben möchtet, lohnt sich deshalb ein Vergleich mit den anderen Händlern in unserer Kaufübersicht.

Andere Farben oder Speichergrößen können abweichende Lieferzeiten und Preise haben. Entscheidend ist das Angebot für eure gewünschte Ausführung.

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