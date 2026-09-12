Die Vorbestellungen für iPhone 18 Pro und Pro Max sind gestartet. Amazon, MediaMarkt und Saturn nehmen Bestellungen für konkrete 256-GB-Varianten an. Der Einstieg liegt bei 1.449 Euro für das Pro und 1.599 Euro für das Pro Max. Bei der Lieferung unterscheiden sich die ersten Angebote jedoch deutlich.

Alle Händler, Preise und Lieferinformationen im Vergleich: Unsere Kaufübersicht bündelt die konkreten Angebote für beide Modelle.

iPhone 18 Pro Verkauf und Versand: Amazon 256 GB

Schwarz 1.449,00 € Bei Amazon vorbestellen* Affiliate-Link Gratis Lieferung: 25.09.; schnellste: 24.09. (90403 Nürnberg) · Vorbestellbar Für Links auf dieser Seite erhalten wir ggf. eine Provision vom Händler. Preise und Verfügbarkeit können sich ändern. iPhone 18 Pro Max Verkauf und Versand: Amazon 256 GB

Burgunder 1.599,00 € Bei Amazon vorbestellen* Affiliate-Link Gratis Lieferung: 25.09.; schnellste: 24.09. (90403 Nürnberg) · Vorbestellbar Für Links auf dieser Seite erhalten wir ggf. eine Provision vom Händler. Preise und Verfügbarkeit können sich ändern.

Amazon nennt spätere Liefertermine

Bei Amazon lassen sich das iPhone 18 Pro mit 256 GB in Schwarz*Affiliate-Link für 1.449 Euro und das Pro Max mit 256 GB in Burgunder*Affiliate-Link für 1.599 Euro vorbestellen. Verkäufer und Versender ist jeweils Amazon. Für die angezeigte Lieferadresse in 90403 Nürnberg nennt der Shop den 25. September als kostenlose Lieferung und den 24. September als schnellste Option.

MediaMarkt bietet das Pro*Affiliate-Link und Pro Max*Affiliate-Link jeweils mit 256 GB in Schwarz zu denselben Preisen an. Saturn nimmt Bestellungen für Pro*Affiliate-Link und Pro Max*Affiliate-Link mit 256 GB in Silber entgegen. Alle vier Produktseiten zeigen kostenlosen Versand und die Angabe „Lieferung bis Veröffentlichungsdatum 18.09.2026“.

Apple-Store zeigt noch Warteseiten

Apple hatte den Vorbestellstart für den 12. September um 14 Uhr MESZ angekündigt. Die aufgerufenen Varianten im Apple Store zeigten beim erneuten Abruf noch Warteseiten. Eine Bestellmöglichkeit direkt bei Apple ist damit hier noch nicht bestätigt. Der offizielle Verkaufsstart bleibt der 18. September 2026.

Stand der Händlerangaben: 12. September 2026, 14:13 Uhr MESZ. Die genannten Termine gelten für die verlinkten Varianten. Eine andere Farbe, Lieferadresse oder Versandoption kann zu einer abweichenden Anzeige führen. Kontrolliert deshalb vor dem Abschluss den Verkäufer, den Gesamtpreis und euren persönlichen Liefertermin. Eine Vorbestellung allein garantiert keine Ankunft am Verkaufsstart; auch ein Versanddatum ist nicht mit dem Tag der Zustellung gleichzusetzen.

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