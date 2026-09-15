WoW Forever – Talentänderungen machen Tank-Schamane zumindest denkbar

World of Warcraft: Forever könnte dem Schamanen eine Rolle eröffnen, die selbst im modernen WoW nicht regulär zur Klasse gehört. Mehrere Anpassungen im Verstärkungs-Talentbaum deuten darauf hin, dass ein Tank-Schamane in der dauerhaft erweiterten Vanilla-Welt zumindest denkbar ist.

Offiziell bestätigt hat Blizzard diese zusätzliche Rolle bislang nicht. Die präsentierten Talente liefern jedoch auffällig viele defensive Vorteile und Mechaniken zur Bedrohungserzeugung, die weit über einen gewöhnlichen Nahkampf-Build hinausgehen.

Defensive Talente wecken Hoffnungen

Welche Talente sprechen für einen Tank-Schamanen? Besonders interessant ist Geisterwaffen. Das Talent gewährt dem Schamanen eine Chance, gegnerische Angriffe zu parieren, und erhöht zugleich die erzeugte Bedrohung, solange Waffe des Felsbeißers aktiv ist.

Weitere Talente verbessern direkt die Überlebensfähigkeit der Klasse. Zusammen entsteht ein Paket, das zumindest in kleineren Gruppeninhalten die Grundlage für einen ungewöhnlichen Tank-Build bilden könnte:

Vorahnung erhöht die Ausweichchance um bis zu 6 Prozent.

Zähigkeit steigert die Ausdauer um bis zu 10 Prozent.

Geisterwaffen ermöglicht das Parieren von Angriffen und erhöht die Bedrohung mit aktiver Waffe des Felsbeißers.

Wächtertotems verstärkt die defensiven Effekte entsprechender Totems.

Das Totem der Steinhaut und das Totem der Windmauer können die Widerstandsfähigkeit der Gruppe zusätzlich verbessern.

Mit kräftigen Nahkampfangriffen, Schocks, Totems und erhöhter Bedrohung dürfte ein entsprechend ausgerüsteter Schamane Gegner in Dungeons durchaus an sich binden können. Für eine vollwertige Tank-Rolle in anspruchsvollen Schlachtzügen wären allerdings vermutlich zusätzliche Werkzeuge nötig, darunter ein zuverlässiger Spott-Effekt und passende Ausrüstungssets.

Forever schafft Raum für neue Rollen

Warum passt ein Tank-Schamane zu World of Warcraft: Forever? Blizzard möchte das Spiel nicht als unveränderte Classic-Kopie behandeln. Stattdessen bleibt die Stufenobergrenze dauerhaft bei 60, während neue Geschichten, Gebiete, Dungeons, Schlachtzüge, Gegenstände und überarbeitete Talente für horizontale Weiterentwicklung sorgen.

Auch die neuen Klassen-Volk-Kombinationen zeigen, dass Blizzard vertraute Regeln bewusst aufbricht. Geplant sind Priester-Gnome, Menschen-Jäger, Zwergen-Schamanen, Orc-Magier, Troll-Hexenmeister und Untoten-Paladine. Das neue Volk der Himmelsgeborenen kann zudem unter anderem als Schamane auf Seiten der Horde und als Magier auf Seiten der Allianz antreten.

Ein Tank-Schamane wäre außerdem kein völliges Neuland. In der Saison der Entdeckungen konnten Schamanen bereits als Tanks gespielt werden. World of Warcraft: Forever könnte diese Idee aufgreifen und stärker in die klassische Klassenstruktur integrieren, ohne daraus zwingend eine moderne Spezialisierung mit vollständig festgelegter Rotation zu machen.

Die Beta liefert bald Klarheit

Wann lässt sich die geheime Klassenrolle überprüfen? Die Beta von World of Warcraft: Forever beginnt am 17. September 2026 und läuft bis zum 21. Oktober 2026. Der Zugang ist im Epic-Paket der Himmelsgeborenen sowie in der Sammlung: Warcraft Forever enthalten.

Spätestens während dieser Testphase dürfte sich zeigen, ob die defensiven Talente lediglich experimentelle Schamanen-Builds unterstützen oder ob Blizzard tatsächlich einen vollwertigen Tank-Pfad vorbereitet hat. Denkbar wären zusätzliche Fähigkeiten, besondere Runen oder Gegenstandssets, die fehlende Werkzeuge wie einen Spott-Effekt ergänzen.

Der weltweite Start erfolgt in Deutschland in der Nacht zum 5. November 2026 um 0 Uhr. Der Zugang zu World of Warcraft: Forever ist dann in einem aktiven World of Warcraft-Abonnement oder über Spielzeit enthalten.

Würdet ihr in World of Warcraft: Forever einen Schamanen-Tank spielen, oder sollte diese Rolle weiterhin Kriegern, Druiden und Paladinen vorbehalten bleiben? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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