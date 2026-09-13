WoW Midnight – Patch 12.2 macht Nachtelfen, Trolle und Untote zu Paladinen

Blizzard erweitert die Möglichkeiten bei der Charaktererstellung in World of Warcraft: Midnight deutlich. Mit dem kommenden Inhaltsupdate Midnight: Eclipse erhalten Nachtelfen, Trolle und Untote Zugriff auf die Paladinklasse, die bisher nur ausgewählten Völkern offenstand.

Die Ankündigung erfolgte am ersten Tag der BlizzCon 2026 und erfüllt gleich mehrere langjährige Wünsche aus der Community. Zugleich bricht Blizzard mit einer alten Tradition, denn erstmals in der Geschichte von World of Warcraft werden neue Kombinationen aus Volk und Klasse mitten in einer laufenden Erweiterung freigeschaltet.

Drei neue Völker für die Paladinklasse

Welche Völker können mit Patch 12.2 Paladine werden? Sobald Midnight: Eclipse im Winter 2026/2027 erscheint, dürfen Nachtelfen, Trolle und Untote als Paladine erstellt werden. Damit wächst die Auswahl für eine der beliebtesten Klassen der Erweiterung um drei sehr unterschiedliche Völker.

Nachtelfenpaladine wurden innerhalb der Geschichte bereits während der Erweiterung Legion thematisiert. Bei Trollen und Untoten dürfte dagegen vor allem die anhaltende Nachfrage aus der Community den Ausschlag gegeben haben. Gerade untote Paladine galten lange als ungewöhnliche Kombination, da das heilige Licht für viele Verlassene mit großen Schmerzen verbunden ist.

Passend dazu kündigte Blizzard an, dass das Licht weitere Champions für den Kampf gegen Xal’atath und ihre Streitkräfte versammelt. Unklar bleibt bislang, welche eigenen Einführungsquests oder Hintergrundgeschichten die neuen Paladine erhalten werden. Die Entwickler dürften den Schritt jedoch zumindest teilweise innerhalb der Handlung von Midnight: Eclipse erklären.

Spannend wird außerdem die Umsetzung der volksspezifischen Paladinreittiere. Bereits verfügbare Paladinvölker besitzen eigene Varianten ihrer lichtdurchfluteten Reittiere. Daher liegt es nahe, dass auch Nachtelfen, Trolle und Untote individuell gestaltete Modelle bekommen, offiziell vorgestellt wurden diese bislang aber noch nicht.

Midnight: Eclipse bereitet The Last Titan vor

Worum geht es im finalen großen Update für Midnight? Patch 12.2 bildet den Abschluss der Erweiterung und führt die Auseinandersetzung mit Xal’atath an einen entscheidenden Punkt. Die mächtige Gegenspielerin versucht tief im Inneren einer Titanenanlage, die Weltenseele Azeroths zu verschlingen.

Midnight: Eclipse soll einen neuen Schlachtzug, einen zusätzlichen Dungeon und weitere Inhalte mitbringen. Einen konkreten Veröffentlichungstermin nannte Blizzard noch nicht. Das Update ist für den Winter 2026/2027 vorgesehen und soll anschließend den Übergang zu The Last Titan vorbereiten, dessen Veröffentlichung für 2027 geplant ist.

Bis dahin können Abenteurer zunächst Patch 12.1.5 ausprobieren. Das Update befindet sich derzeit auf dem öffentlichen Testrealm und liefert weitere Inhalte für die laufende zweite Saison von Midnight. Patch 12.2 selbst ist dagegen weiterhin in Entwicklung.

Untote Paladine auch in World of Warcraft: Forever

Wo tauchen untote Paladine ebenfalls auf? Die Kombination bleibt nicht auf das moderne World of Warcraft beschränkt. Im Trailer zu World of Warcraft: Forever war bereits ein untoter Paladin zu sehen, der in einer dunklen Höhle gegen einen Zwergenjäger kämpfte.

World of Warcraft: Forever erscheint am 4. November 2026 und ist mit einem bestehenden WoW-Abonnement beziehungsweise aktiver Spielzeit ohne zusätzliche Kosten zugänglich. Das neue, dauerhaft angelegte Erlebnis orientiert sich am ursprünglichen Azeroth, erweitert es aber um neue Geschichten, Gebiete und Kombinationen aus Volk und Klasse.

Zusätzlichen Hintergrund zu lichtwirkenden Verlassenen liefert Warcraft III: Reforged mit der Erweiterung Forsaken Kingdom. Deren Handlung spielt im gefallenen Königreich Lordaeron zwischen Warcraft III: The Frozen Throne und dem ursprünglichen Start von World of Warcraft. Dadurch erhält die ungewöhnliche Verbindung aus Untoten und Paladinen auch erzählerisch mehr Raum.

Freut ihr euch auf Nachtelfen, Trolle und Untote als Paladine, oder passen einige dieser Kombinationen für euch nicht zur bisherigen Geschichte von Warcraft? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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