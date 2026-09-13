Diablo 4 bekommt 2027 die Amazone – Blizzard kündigt neue Klasse an

Blizzard hat auf der BlizzCon 2026 die nächste spielbare Klasse für Diablo 4 offiziell enthüllt. In der ersten Hälfte des Jahres 2027 zieht die Amazone in Sanktuario ein und feiert damit ihre große Rückkehr aus Diablo 2.

Für Diablo 4 handelt es sich dennoch um einen Neuzugang, der als separates Klassenpaket erscheinen soll. Einen konkreten Veröffentlichungstermin und weitere Angaben zum Umfang oder Preis des Pakets nannte Blizzard bislang nicht.

Die Rückkehr einer legendären Klasse

Welche Klasse erscheint 2027 in Diablo 4? Mit der Amazone bringt Blizzard eine der bekanntesten Heldinnen aus Diablo 2 zurück. Sie stammt von der Insel Skovos, die im Zusammenhang mit der Erweiterung Lord of Hatred erstmals innerhalb von Diablo 4 eine zentrale Rolle erhält.

Die Neuinterpretation soll weiterhin auf Disziplin, außergewöhnlicher Beweglichkeit und einer umfassenden Ausbildung im Kampf basieren. Ergänzt werden diese klassischen Eigenschaften durch mythische Magie, wodurch die Amazone sowohl physische Angriffe als auch übernatürliche Fähigkeiten einsetzen dürfte.

Blizzard hat bereits vier grundlegende Spielstile angekündigt. Die Amazone soll als Champion, Plänklerin, Fernkämpferin oder Kommandantin aufgebaut werden können. Wie stark sich diese Ausrichtungen voneinander unterscheiden und ob sie über eigene Mechaniken verfügen, ist noch offen.

Bogen und Wurfspeer erweitern das Arsenal

Welche Waffen verwendet die Amazone in Diablo 4? Fans von Diablo 2 dürfen sich auf die Rückkehr des Bogens und des Wurfspeers freuen. Während Bögen bereits von anderen Klassen eingesetzt werden, führt der Wurfspeer mit der Amazone einen neuen Waffentyp in Diablo 4 ein.

Damit könnte die Klasse flexibel zwischen schnellen Fernkampfangriffen und aggressiveren Manövern auf mittlere Distanz wechseln. Besonders die Mischung aus hoher Beweglichkeit, präzisen Treffern und magischen Fähigkeiten dürfte sie deutlich von den bisherigen Charakterklassen abheben.

Ausführlichere Informationen zur Spielweise will Blizzard während des Panels zur Zukunft von Diablo 4 am 13. September 2026 präsentieren. Dort soll ein früher Einblick in die Amazone gezeigt werden, während weitere Details zum Klassenpaket erst zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Ein bedeutender Neuzugang für Diablo 4

Warum ist die Amazone für Diablo 4 besonders spannend? Die Klasse verbindet den Nostalgiefaktor von Diablo 2 mit neuen Möglichkeiten für Builds und Ausrüstung. Vor allem der Wurfspeer könnte zahlreiche legendäre Gegenstände, Fähigkeiten und ungewöhnliche Kombinationen mit sich bringen.

Bis zur geplanten Veröffentlichung in der ersten Hälfte des Jahres 2027 bleibt allerdings noch reichlich Zeit. Blizzard dürfte in den kommenden Monaten nach und nach weitere Fähigkeiten, Klassenmechaniken und Ausrüstungsoptionen vorstellen.

Freut ihr euch über die Rückkehr der Amazone oder hättet ihr euch eine andere Klasse für Diablo 4 gewünscht? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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