WoW – Midnight Update Eclipse und The Last Titan führen zurück nach Nordend

Blizzard hat auf der BlizzCon am 12. September 2026 die nächsten großen Etappen für World of Warcraft enthüllt. Im Mittelpunkt stehen Midnight: Eclipse als kommendes Inhaltsupdate sowie The Last Titan, das 2027 den dritten und letzten Teil der Weltenseelen-Saga bilden soll.

Die Ankündigungen gehören zu einem umfangreichen BlizzCon-Programm, bei dem Blizzard außerdem neue Projekte rund um StarCraft, Warcraft 3 und World of Warcraft Forever präsentierte. Für Fans des modernen World of Warcraft dürfte jedoch vor allem der bevorstehende Showdown um die Weltenseele von Azeroth entscheidend sein.

Xal’ataths Angriff auf die Weltenseele

Was erwartet euch in World of Warcraft: Eclipse? Eclipse ist keine eigenständige Erweiterung, sondern das große Update 12.2 für World of Warcraft: Midnight. Der veröffentlichte Trailer zeigt Xal’atath unmittelbar vor ihrem bislang wichtigsten Ziel, dem von den Titanen geschützten Weltkern von Azeroth.

Die Antagonistin schafft es offenbar, in diesen abgeschirmten Bereich einzudringen. Dort will sie sich mit der Weltenseele verbinden und ihre lange vorbereiteten Pläne vollenden. Die Helden Azeroths müssen Xal’atath deshalb direkt entgegentreten, bevor das Schicksal der gesamten Spielwelt endgültig besiegelt wird.

Blizzard positioniert Eclipse damit als entscheidenden Wendepunkt innerhalb der laufenden Saga. Die Ereignisse im Weltkern sollen nicht nur die Handlung von Midnight abschließen, sondern zugleich die Grundlage für den Konflikt in The Last Titan schaffen.

Ein konkreter Veröffentlichungstermin für Update 12.2 steht noch aus. Zuvor soll im weiteren Verlauf des Jahres 2026 zunächst Patch 12.1.5 erscheinen, der neue Inhalte und unter anderem ein Reittier für sieben Millionen Gold mit sich bringt. Ein Start von Eclipse im frühen Jahr 2027 erscheint daher wahrscheinlich.

Die Rückkehr in ein erneuertes Nordend

Wann erscheint World of Warcraft: The Last Titan? Blizzard plant die Veröffentlichung der Erweiterung für 2027, hat bislang jedoch weder einen konkreten Termin noch ein genaues Release-Zeitfenster genannt. Weitere Informationen sollen Anfang 2027 folgen, nachdem die Geschichte von Midnight: Eclipse vorangeschritten ist.

Der erste Teaser führt zurück nach Nordend, das für The Last Titan offenbar umfangreich erneuert wird. Inmitten verschneiter Berggipfel erhebt sich eine gigantische Gestalt, die gewaltige Energiestrahlen abfeuert. Um wen oder was es sich bei diesem Koloss handelt, lässt Blizzard vorerst offen.

The Last Titan soll mehr als eine nostalgische Rückkehr zu bekannten Schauplätzen werden. Die Erweiterung blickt auf zahlreiche entscheidende Schlachten aus der Geschichte Azeroths zurück, darunter die Ereignisse rund um Ahn’Qiraj, den Frostthron, Todesschwinge und die Brennende Legion. Auch die Reisen in die Reiche jenseits von Leben und Tod sollen für das Finale von Bedeutung sein.

Mit The Last Titan nähert sich die Weltenseelen-Saga ihrem geplanten Abschluss. Nach The War Within, Midnight und Eclipse steht 2027 somit die endgültige Auseinandersetzung um Azeroth bevor. Was haltet ihr von den ersten Trailern und der Rückkehr nach Nordend? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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