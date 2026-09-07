WoW Patch 12.1.5 – Funktionsmount kostet 5 Millionen Gold, NPCs tauschbar

Mit Patch 12.1.5 erhält World of Warcraft ein ungewöhnliches Funktionsreittier, das selbst gut gefüllte Goldreserven schnell leeren dürfte. Blizzard hat den Sporebearer Fungal Strider am 3. September 2026 offiziell vorgestellt und bestätigt, dass das Mount in Harandar für fünf Millionen Gold verkauft wird.

Der hohe Preis ist allerdings nur ein Teil der Meldung. Das Reittier bietet austauschbare NPCs und bleibt lediglich bis zum Ende der Erweiterung Midnight erhältlich. Einen konkreten Veröffentlichungstermin für Patch 12.1.5 hat Blizzard bislang nicht genannt.

Millionenschweres Mount mit flexiblen Händlern

Was bietet der Sporebearer Fungal Strider? In der Grundausstattung verfügt das Reittier über einen Briefkasten und einen Reparaturhändler. Erstmals können Besitzer eines solchen Funktionsmounts selbst bestimmen, welche verfügbaren NPCs sie auf ihren Reisen begleiten sollen.

Weitere Optionen werden bei einem Händler in Harandar freigeschaltet. Blizzard nennt offiziell einen Auktionator und einen Transmogrifizierer als Beispiele. Wer mehr NPCs besitzt, als gleichzeitig auf dem Mount Platz finden, kann die aktive Besetzung bei Hoshena in Harandar jederzeit wechseln.

Auf dem Testrealm gefundene Daten nennen bereits die möglichen Zusatzkosten. Demnach schlägt der Transmogrifizierer mit 500.000 Gold zu Buche, während für den Auktionator weitere 1,5 Millionen Gold verlangt werden. Damit kostet die vollständige aktuelle Ausstattung insgesamt sieben Millionen Gold.

Inhalt Kosten Sporebearer Fungal Strider mit Briefkasten und Reparaturhändler 5.000.000 Gold Transmogrifizierer 500.000 Gold Auktionator 1.500.000 Gold Komplettpreis aller aktuellen Optionen 7.000.000 Gold

Über WoW-Marken lässt sich der Aufwand theoretisch mit Echtgeld abdecken. Bei einem europäischen Markenpreis von 20 Euro und einem schwankenden Gegenwert von zuletzt rund 354.000 Gold wären für das Basismodell ungefähr 15 Marken nötig. Das entspricht rund 300 Euro. Für die vollständige Ausstattung wären etwa 20 Marken und somit ungefähr 400 Euro erforderlich.

Zeitlimit erhöht den Druck auf Sammler

Wie lange bleibt das neue WoW-Mount erhältlich? Der Sporebearer Fungal Strider verschwindet mit dem Ende von Midnight aus dem Angebot. Bereits gekaufte Zusatz-NPCs bleiben dauerhaft nutzbar und sollen sich auch nach dem Erweiterungswechsel weiterhin austauschen lassen.

Blizzard erwägt zudem, das System in späteren Updates durch weitere NPCs zu ergänzen. Das könnte den praktischen Nutzen des Mounts langfristig erhöhen. Gleichzeitig sorgt die zeitliche Begrenzung dafür, dass Interessierte die benötigten fünf Millionen Gold noch während Midnight ansparen müssen.

Patch 12.1.5 besteht jedoch nicht nur aus einer kostspieligen Goldsenke. Das Update führt die Handlung von Quel’Thalas und Zul’Aman weiter und soll das aktuelle Epos zu einem dramatischen Abschluss bringen. Zu den offiziell angekündigten Inhalten gehören:

die neue Storykampagne Die Verheißung der Zukunft

der Schlachtzug Die Entfesslung von Kith’ix mit einem einzelnen Boss

die Labyrinthe und das Labyrinth von Kindo’jan

das Außenweltereignis Aqirinvasion

die Aufsteigenden Giftsteine für weitere Ausrüstungsverbesserungen

Vor allem für Fans von Solo-Inhalten dürften die Labyrinthe interessant werden. Dabei handelt es sich um umfangreichere Tiefen, deren Aufbau an Mega-Dungeons erinnert und die wahlweise am Stück oder in mehreren Etappen bewältigt werden können.

Was haltet ihr von einem zeitlich begrenzten Funktionsreittier für bis zu sieben Millionen Gold? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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