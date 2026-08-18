WoW-Datamining zeigt neues Shop-Mount mit Haus auf dem Rücken

In World of Warcraft zeichnet sich ein Reittier ab, das Behausungen und komfortables Reisen auf ungewöhnliche Weise miteinander verbinden könnte. Dataminer haben in den Spieldaten von Update 12.1 Hinweise auf Hearthkeeper’s Wandering Caravan entdeckt, eine gewaltige Karawane mit einem vollständigen Haus auf dem Rücken.

Das Modell verfügt offenbar über zwei Sitzplätze und soll später über den Ingame-Shop angeboten werden. Blizzard hat das Reittier bislang jedoch weder offiziell vorgestellt noch einen Preis oder seine besonderen Funktionen bestätigt.

Ein mobiles Zuhause für Azeroth

Was macht Hearthkeeper’s Wandering Caravan so besonders? Schon das Design hebt das Reittier deutlich von gewöhnlichen Shop-Mounts ab. Statt eines klassischen Sattels trägt die Karawane ein begehbares wirkendes Haus, das optisch perfekt zum Behausungssystem von World of Warcraft passt.

Die Entdeckung folgt kurz nach dem europäischen Start von Update 12.1 Fluch von Ula’tek am 12. August 2026. Das Inhaltsupdate öffnet die Gewundene Insel, führt den Dungeon Altar der Fänge ein und erweitert die Behausungen unter anderem um speicherbare sowie importierbare Baupläne. Der Schlachtzug Giftiger Abgrund und Saison 2 von Midnight starten am 19. August 2026.

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Datamining deutet exklusive Funktionen an

Welche Funktionen könnte die mobile Karawane bieten? Sicher bestätigt sind bislang nur das Modell, die beiden Sitzplätze und die Zuordnung zum Ingame-Shop. Aufgrund des Hauses auf dem Rücken liegt allerdings nahe, dass das Mount mehr als eine rein kosmetische Belohnung wird.

Unter Fans werden vor allem drei mögliche Komfortfunktionen diskutiert:

Teleportation ohne Abklingzeit: Die Karawane könnte jederzeit direkten Zugang zur eigenen Behausung ermöglichen und dabei die normalerweise geltende Abklingzeit umgehen.

Die Karawane könnte jederzeit direkten Zugang zur eigenen Behausung ermöglichen und dabei die normalerweise geltende Abklingzeit umgehen. Zugriff auf Nachbarschaftsfunktionen: Ein mitreisender Nichtspielercharakter könnte Funktionen der Nachbarschaft bereitstellen, darunter das Annehmen oder Abschließen von Unterfangen.

Ein mitreisender Nichtspielercharakter könnte Funktionen der Nachbarschaft bereitstellen, darunter das Annehmen oder Abschließen von Unterfangen. Dekorationsmodus und Herstellung: Denkbar wären integrierte Handwerksstationen für Einrichtungsgegenstände oder ein Zugriff auf den Dekorationsmodus außerhalb des eigenen Grundstücks.

Keine dieser Funktionen ist momentan offiziell bestätigt. Sollte Blizzard jedoch tatsächlich exklusiven Zugriff auf Behausungsoptionen einbauen, wäre Hearthkeeper’s Wandering Caravan eines der praktischsten und ungewöhnlichsten Reittiere in der Geschichte des MMORPGs.

Der mögliche Preis sorgt für Bedenken

Warum könnte das neue WoW-Reittier besonders teuer werden? Die Zuordnung zum Ingame-Shop bedeutet, dass die Karawane voraussichtlich nicht über Quests, Erfolge oder reguläre Aktivitäten erspielt werden kann. Gerade bei einem Mount mit exklusiven Komfortfunktionen dürfte Blizzard einen deutlich höheren Preis als bei rein kosmetischen Angeboten ansetzen.

Als Vergleich dient der goldgeschmückte Händlerbrutosaurus. Das Reittier kostete in Deutschland 78 Euro und ermöglichte unterwegs den Zugriff auf das Auktionshaus sowie einen Briefkasten. Trotz seiner Beliebtheit wurde der hohe Preis innerhalb der Community kontrovers diskutiert.

Hearthkeeper’s Wandering Caravan könnte eine ähnliche Preisregion erreichen oder diese sogar übertreffen. Bis zur offiziellen Enthüllung bleiben Preis, Veröffentlichungstermin und tatsächlicher Funktionsumfang allerdings offen.

Würdet ihr für ein mobiles Haus mit exklusiven Behausungsfunktionen Geld ausgeben, oder sollten solche Vorteile grundsätzlich erspielbar sein? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.