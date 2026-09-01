WoW-Handelsposten bringt Astralen Transmogrifizierer zurück, nur 300 Devisen

World of Warcraft bringt am 1. September 2026 einen besonders begehrten Gegenstand in den Handelsposten zurück. Der Astrale Transmogrifizierer gehört erneut zum Sortiment und kostet lediglich 300 Händlerdevisen. Ein zusätzlicher Echtgeldkauf ist dafür nicht notwendig.

Das praktische Spielzeug richtet sich vor allem an Fans, die das Aussehen ihrer Ausrüstung regelmäßig verändern. Statt einen entsprechenden Händler aufsuchen oder ein bestimmtes Reittier verwenden zu müssen, lässt sich der benötigte Transmogrifikations-NPC nahezu überall direkt beschwören.

Praktischer Helfer für Transmog-Fans

Was macht den Astralen Transmogrifizierer so nützlich? Bei der Benutzung erscheint für zehn Minuten ein astraler Raumwirker, über den sich die Optik der getragenen Ausrüstung anpassen lässt. Da die Abklingzeit ebenfalls zehn Minuten beträgt, kann das Spielzeug bei Bedarf dauerhaft erneut eingesetzt werden.

Der entscheidende Vorteil zeigt sich an Orten, an denen keine Reittiere erlaubt sind. Zwar verfügen einige WoW-Mounts ebenfalls über einen Transmogrifikations-NPC, doch diese Alternative steht in Innenräumen und anderen eingeschränkten Gebieten nicht zur Verfügung. Das Spielzeug passt dagegen bequem in die Sammlung und ist jederzeit griffbereit.

Auch Gruppenmitglieder und andere anwesende Charaktere können den beschworenen NPC verwenden. Eine Einschränkung gilt allerdings im Startgebiet Insel des Verbannten. Dort ist das Spielzeug nicht nutzbar. Neue Charaktere müssen zunächst Stufe 10 erreichen und das Tutorial verlassen.

Deutlich günstiger als bei früheren Angeboten

Wie lässt sich das Spielzeug kostenlos freischalten? Der Astrale Transmogrifizierer kostet im September 2026 nur 300 Händlerdevisen. Bei früheren Auftritten im regulären Handelsposten wurden teilweise 500 Händlerdevisen verlangt, wodurch die Rückkehr besonders attraktiv ausfällt.

Mit aktiver Spielzeit erhalten WoW-Fans monatlich 500 Händlerdevisen aus der Truhe des Sammlers. Über Aktivitäten im Reisetagebuch lassen sich weitere 500 verdienen. Damit stehen im Laufe eines Monats bis zu 1.000 Händlerdevisen zur Verfügung, ohne dass die Währung separat gekauft werden muss.

Wer seine Devisen nicht sofort ausgeben möchte, kann den Astralen Transmogrifizierer außerdem im Handelsposten festhalten. Dadurch bleibt der Gegenstand über den Monatswechsel hinaus reserviert, bis er gekauft oder gegen einen anderen festgehaltenen Artikel ausgetauscht wird.

Ein außergewöhnlich großes September-Sortiment

Welche weiteren Belohnungen warten im Handelsposten? Anlässlich der BlizzCon 2026 fällt die Auswahl im September besonders umfangreich aus. Neben regulären Monatsangeboten öffnen spezielle Outlet-Händler in Dornogal und Silbermond, die zahlreiche Belohnungen aus früheren Rotationen zurückbringen.

43 neue Gegenstände

22 zusätzliche Bonusgegenstände

59 zurückkehrende Reittiere, Haustiere und Spielzeuge

109 zurückkehrende Rüstungstransmogrifikationen

140 zurückkehrende Waffentransmogrifikationen

Die Rückkehr erfolgt kurz nach dem Start von Patch 12.1 mit dem Namen Der Fluch von Ula’tek. Das Inhaltsupdate erweitert Midnight unter anderem um ein neues Gebiet, zusätzliche Tiefen, einen Dungeon, einen Schlachtzug und die zweite Saison. Zwischen den neuen Endgame-Aktivitäten dürfte der Astrale Transmogrifizierer daher schnell zu einem der meistgenutzten Komfortgegenstände werden.

Werdet ihr eure Händlerdevisen für den Astralen Transmogrifizierer ausgeben, oder spart ihr lieber auf eine andere Belohnung? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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