WoW Patch 12.1 – Charaktere kämpfen nach Disconnect plötzlich weiter

Seit dem Start von World of Warcraft Patch 12.1 am 12. August 2026 sorgt ein ungewöhnliches Verhalten für Diskussionen in der Community. Nach einem Verbindungsabbruch bleiben manche Charaktere offenbar nicht untätig zurück, sondern setzen den Kampf gegen Gegner selbstständig fort.

Mehrere Berichte und Videoaufnahmen zeigen, dass betroffene Helden innerhalb einer Gruppe weiterhin angreifen, obwohl die Verbindung zum jeweiligen Spielclient bereits getrennt wurde. Noch ist unklar, ob es sich um einen klassischen Fehler oder um den unbeabsichtigten Test eines neuen Schutzsystems handelt.

Getrennte Charaktere kämpfen plötzlich weiter

Wie äußert sich der ungewöhnliche Fehler? Normalerweise bedeutet ein Verbindungsabbruch, dass der eigene Charakter bewegungslos in der Spielwelt stehen bleibt. Gerade in anspruchsvollen Mythisch-Plus-Dungeons oder Schlachtzügen kann das schnell zum Tod der gesamten Gruppe führen.

Mit Fluch von Ula’tek scheint dieser Ablauf jedoch nicht mehr immer zu gelten. Beobachtungen zufolge beginnen getrennte Charaktere nach kurzer Zeit wieder damit, Gegner anzugreifen. In einem geschilderten Fall soll ein Krieger zunächst für mehrere Sekunden regungslos geblieben sein, bevor er plötzlich einen Boss mit einem Sturmangriff attackierte und den Kampf fortsetzte.

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Das Verhalten wirkt besonders seltsam, weil die Aktionen offenbar ohne Eingaben der betroffenen Person ausgeführt werden. Bislang gibt es keine Hinweise darauf, dass diese Funktion bewusst in Patch 12.1 eingebaut wurde. Auch in den offiziellen Patchnotes wird kein entsprechendes System erwähnt.

Potenzial für einen Schutzmechanismus

Warum könnte Blizzard eine neue Funktion testen? Eine automatische Steuerung für getrennte Gruppenmitglieder wäre vor allem in Endgame-Inhalten hilfreich. Ein kurzer Ausfall der Internetverbindung könnte dadurch abgefedert werden, während die übrigen Mitglieder den laufenden Kampf nicht sofort aufgeben müssen.

Technisch wäre ein solches System für World of Warcraft keineswegs undenkbar. Das MMORPG verwendet bereits computergesteuerte Begleiter und Gruppenmitglieder in bestimmten Inhalten. Eine angepasste Variante dieser Technik könnte vorübergehend die Kontrolle über einen getrennten Charakter übernehmen, bis die Verbindung wiederhergestellt wurde.

Allerdings müsste Blizzard zahlreiche Probleme lösen. Eine künstliche Steuerung müsste Fähigkeiten, Positionierung und Gegnermechaniken zumindest grundlegend beherrschen. Andernfalls könnte ein automatisch agierender Charakter zusätzliche Gegner anlocken, gefährliche Flächen ignorieren oder wichtige Fähigkeiten im falschen Moment einsetzen.

Offizielle Einordnung steht noch aus

Welche Bedeutung hat der Fund für Patch 12.1? Fluch von Ula’tek erweitert World of Warcraft: Midnight unter anderem um die Gewundene Insel, neue Tiefen und den Dungeon Altar der Fänge. Am 19. August 2026 folgen Saison 2 und der Schlachtzug Giftiger Abgrund mit acht Bossen.

Gerade mit Blick auf diese anspruchsvollen Gruppeninhalte könnte ein Schutz vor Verbindungsabbrüchen eine wertvolle Neuerung darstellen. Bis zu einer offiziellen Stellungnahme bleibt das kämpfende Gruppenmitglied jedoch ein kurioser Fehler, der möglicherweise mehr über Blizzards zukünftige Pläne verrät als beabsichtigt.

Würdet ihr eine automatische Steuerung nach Verbindungsabbrüchen begrüßen, oder wäre euch das Risiko unberechenbarer Aktionen zu groß? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.