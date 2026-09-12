PS5-Release am 15. September 2026 – Diese 4 Spiele erscheinen zugleich

Für PS5-Fans dürfte der Dienstag, 15. September 2026, zu einem der geschäftigsten Veröffentlichungstage des Monats werden. Gleich vier neue Spiele gehen an diesem Termin an den Start und decken dabei Action, Survival, Management und Eisenbahnsimulation ab.

Im Mittelpunkt steht Marvel’s Wolverine von Insomniac Games. Doch auch RuneScape: Dragonwilds, TCG Card Shop Simulator und Train Sim World 7 dürften jeweils ihre eigene Zielgruppe finden. Wer mehrere Genres verfolgt, muss sich an diesem Tag also entscheiden, welches Abenteuer zuerst auf die SSD wandert.

Vier PS5-Neuerscheinungen an einem Tag

Welche PS5-Spiele erscheinen am 15. September 2026? Das Programm umfasst vier sehr unterschiedliche Titel, die sowohl Fans großer Actionproduktionen als auch Freunde entspannter Simulationen ansprechen:

Marvel’s Wolverine

RuneScape: Dragonwilds

TCG Card Shop Simulator

Train Sim World 7

Marvel’s Wolverine ist das große Zugpferd des Tages. Insomniac Games erzählt darin eine eigenständige Geschichte rund um Logan und setzt auf ein storybasiertes Singleplayer-Abenteuer. Eine offene Spielwelt sollten Fans nicht erwarten. Stattdessen führt die Reise unter anderem durch die kanadische Wildnis, Tokio und den Inselstaat Madripoor. Das Kampfsystem soll Wolverines Wildheit mit austauschbaren Techniken, unterschiedlichen Klauen und brutalen Nahkampfangriffen einfangen.

RuneScape: Dragonwilds verfolgt einen völlig anderen Ansatz. Das kooperative Survival-Rollenspiel schickt bis zu vier Abenteurer nach Ashenfall, wo Ressourcen gesammelt, Unterkünfte gebaut, Ausrüstung hergestellt und mächtige Drachen bekämpft werden. Zum vollständigen Release verlässt das Spiel den Early Access und unterstützt plattformübergreifendes Spielen. Abonnenten von PlayStation Plus Extra oder Premium erhalten den Titel am 15. September 2026 außerdem über den Spielekatalog.

Simulationen erweitern das Tagesprogramm

Warum bietet der Release-Tag so viel Abwechslung? TCG Card Shop Simulator richtet sich an alle, die lieber ein Geschäft aufbauen als eine Fantasywelt retten. In der Sammelkarten-Shop-Simulation werden Booster-Packs bestellt, Regale eingerichtet und Preise festgelegt. Seltene Karten können verkauft oder für die eigene Sammlung behalten werden. Zusätzlich lassen sich Spieltische aufstellen und Veranstaltungen für Kundschaft organisieren.

Train Sim World 7 bedient wiederum Fans detailreicher Eisenbahnen. Die Simulation erscheint am 15. September 2026 regulär für PS5, Xbox Series X und Xbox Series S sowie für den PC. Neben den kostenpflichtigen Editionen soll zum vollständigen Marktstart auch eine kostenlose Starter Edition verfügbar sein, die einen unkomplizierten Einstieg in die Reihe ermöglicht.

Schon am Mittwoch, 16. September 2026, folgt mit Aniimo die nächste PS5-Veröffentlichung. Das Free-to-play-Rollenspiel verbindet eine offene Welt mit dem Sammeln ungewöhnlicher Kreaturen. Eine Besonderheit besteht darin, dass sich die Spielfigur mit den gefangenen Aniimo verbinden und dadurch deren Form sowie Fähigkeiten nutzen kann. Damit setzt sich die volle PS5-Woche unmittelbar nach dem ohnehin dicht belegten Dienstag fort.

Ein voller Spieleherbst für PlayStation-Fans

Wie geht es nach dem 15. September 2026 weiter? Der prall gefüllte Termin markiert lediglich einen Teil des traditionellen Spieleherbstes. Zahlreiche Publisher platzieren ihre wichtigen Veröffentlichungen zwischen September und November, wodurch sich große Produktionen und kleinere Genre-Titel zunehmend überschneiden.

Am 19. November 2026 steht zudem die Veröffentlichung von GTA 6 für PS5 und Xbox Series X und Xbox Series S an. Bis dahin warten jedoch bereits zahlreiche Neuerscheinungen. Der 15. September 2026 zeigt besonders deutlich, wie schwer es in diesem Herbst werden könnte, mit allen interessanten Spielen Schritt zu halten.

Welches der vier PS5-Spiele landet am 15. September 2026 zuerst auf eurer Konsole? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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