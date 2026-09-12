SlashZero Demo startet auf PS5 und Steam – Cyberpunk-Roguelike bis 23.9. verfügbar

Mit SlashZero zeichnet sich ein neuer Action-Plattformer ab, der zwei auffällige Einflüsse miteinander verbindet. Die neonbeleuchtete Cyberpunk-Welt erinnert an Cyberpunk: Edgerunners, während die schnellen Seitenansicht-Kämpfe Parallelen zu Shinobi: Art of Vengeance erkennen lassen.

Hinter dem Einzelspieler-Titel steht das Indie-Team Streetlamp Studio, als Publisher tritt Skystone Games auf. Die Veröffentlichung ist für das Frühjahr 2027 auf PlayStation 5 sowie für PC über Steam und den Epic Games Store geplant. Versionen für Xbox oder Nintendo Switch wurden bislang nicht angekündigt.

Wer nicht so lange warten möchte, kann SlashZero bereits ausprobieren. Eine kostenlose Demo steht seit dem 3. September 2026 auf Steam und PlayStation 5 bereit, unterstützt deutsche Bildschirmtexte und soll mehr als zehn Stunden Beschäftigung bieten.

Anime-Cyberpunk trifft rasante Ninja-Action

Was macht SlashZero besonders? Streetlamp Studio beschreibt das Projekt als 3D-Action-Sidescroller im Anime-Stil mit Roguelike-Elementen. Cel-Shading, kräftige Farben, futuristische Kleidung und allgegenwärtige Neonbeleuchtung sorgen für eine Optik, die deutlich an Cyberpunk: Edgerunners und dessen Vorlage Cyberpunk 2077 erinnert.

Inhaltlich schlüpft ihr in die Rolle sogenannter Timehacker, die durch verschiedene Zeitlinien reisen. Ihr Ziel besteht darin, die Wahrheit hinter der zerfallenden Welt aufzudecken und HIEROS-I aufzuhalten. Der sogenannte Herr der Leere droht, sämtliche Zeitlinien ins Verderben zu stürzen.

Das Roguelike-Konzept ist direkt mit dieser Geschichte verbunden. Scheitert ein Durchlauf, beginnt die Reise erneut. Dabei bleiben bestimmte Fortschritte und Erkenntnisse erhalten, während neue Fähigkeiten, Segen, Zeitfragmente und Upgradechips weitere Build-Möglichkeiten eröffnen.

Drei Helden mit eigenen Kampfstilen

Welche Charaktere stehen zur Auswahl? Die Demo umfasst drei spielbare Figuren, deren Fähigkeiten unterschiedliche Vorlieben abdecken. Neben schnellen Bodenangriffen spielen Luftkombos, Ausweichmanöver, Sprünge und Parkour-Bewegungen eine wichtige Rolle.

Nyx konzentriert sich mit zwei Klingen auf schnelle Angriffe im direkten Nahkampf.

Fina verbindet Schusswaffen mit akrobatischem Gun-Kata und eignet sich für den Kampf aus der Distanz.

Hamlet setzt auf Schwert und Schild, hält mehr aus und kombiniert offensive Aktionen mit einer stabilen Verteidigung.

Die mehrstufig aufgebauten Areale sollen fließende Wechsel zwischen Boden- und Luftkämpfen ermöglichen. Doppelsprünge, Wandsprünge und Sprints in der Luft ergänzen das Kampfsystem. Dadurch wirkt SlashZero weniger wie ein klassischer Roguelike-Sidescroller und stärker wie ein spektakulärer Anime-Kampf in spielbarer Form.

Zusätzlich verstecken sich in der Testversion zwei geheime Bossgegner namens Erik und Ye. Einige dieser Herausforderungen werden erst nach bestimmten Durchläufen oder Story-Ereignissen freigeschaltet, was den Umfang der Demo über einen kurzen Vorgeschmack hinaus erweitert.

Die Demo kommt bei Fans gut an

Wie lange bleibt die kostenlose Version verfügbar? Der aktuelle Test endet am 23. September 2026 um 17 Uhr deutscher Zeit. Anschließend wird die Demo vorerst aus den Stores entfernt. Ob sie vor dem geplanten Release im Frühjahr 2027 noch einmal zurückkehrt, ist derzeit offen.

Auf Steam fällt das bisherige Feedback deutlich positiv aus. Rund 93 Prozent von 200 Nutzerrezensionen bewerten die Demo positiv. Auch auf PlayStation erreicht SlashZero eine starke durchschnittliche Wertung von 4,41 von 5 Sternen.

Damit verschafft sich das bislang eher unbekannte Projekt schon früh Aufmerksamkeit. Ob die Vollversion ihre Mischung aus Cyberpunk-Inszenierung, Roguelike-Fortschritt und Shinobi-artiger Action über die gesamte Spielzeit tragen kann, wird sich im Frühjahr 2027 zeigen.

Wie gefällt euch die Kombination aus Cyberpunk: Edgerunners, Roguelike-Elementen und rasanter Ninja-Action? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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