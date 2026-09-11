WARDOGS startet im Early Access durch – 1,25 Mio Verkäufe, 340.000 online

Mit WARDOGS ist am 10. September 2026 ein neuer Multiplayer-Shooter in den Early Access auf Steam gestartet, der innerhalb kürzester Zeit beeindruckende Zahlen erreicht hat. Bereits am ersten Tag entwickelte sich der taktische FPS von BULKHEAD und Team17 zu einem der größten PC-Neustarts des Jahres 2026.

Nach Angaben über den offiziellen Auftritt des Spiels wurden bereits 1,25 Millionen Exemplare verkauft. Gleichzeitig strömten Hunderttausende gleichzeitig auf die Server, während WARDOGS auch außerhalb von Steam enorme Aufmerksamkeit erzeugte.

Ein außergewöhnlich starker Steam-Start

Wie erfolgreich ist WARDOGS auf Steam? Am 11. September 2026 erreichte der Shooter einen Höchststand von mehr als 340.000 gleichzeitig aktiven Nutzern. Selbst zum Zeitpunkt der Erhebung befanden sich weiterhin über 300.000 Personen im Spiel, womit sich WARDOGS direkt zwischen den größten Titeln der Plattform platzieren konnte.

Auch in den Verkaufscharts setzte sich der Neuling an die Spitze. WARDOGS belegte Platz eins der weltweiten Steam-Topseller und gehörte gleichzeitig zu den Spielen mit den meisten täglich aktiven Nutzern. Mehr als 165.000 Steam-Mitglieder folgten dem Titel bereits, während innerhalb kürzester Zeit Zehntausende Nutzerrezensionen veröffentlicht wurden.

Das Interesse beschränkt sich allerdings nicht auf Steam. Auf Twitch verfolgten in der Spitze mehr als 348.000 Zuschauer die Gefechte. Die Kombination aus hohen Verkaufszahlen, massiver Streaming-Reichweite und Hunderttausenden gleichzeitig aktiven Nutzern macht WARDOGS schon jetzt zu einem der auffälligsten Multiplayer-Erfolge des Jahres.

Taktische Gefechte für bis zu 100 Teilnehmer

Was bietet der neue Steam-FPS? WARDOGS setzt auf groß angelegte Schlachten mit bis zu 100 Teilnehmern, die sich auf drei Teams verteilen. Im Mittelpunkt stehen taktische Zusammenarbeit, die Kontrolle wichtiger Bereiche und ein Spielsystem, bei dem verdientes Geld eine zentrale Rolle für den weiteren Verlauf einer Partie übernimmt.

Die Gefechte finden in einer verlassenen Industrieregion in den Bergen Osteuropas statt. Große Teile der Umgebung sind zerstörbar, wodurch sich die Bedingungen auf dem Schlachtfeld jederzeit verändern können. Deckungen bieten damit keinen dauerhaften Schutz, während koordinierte Teams die Umgebung gezielt zu ihrem Vorteil nutzen können.

WARDOGS verbindet klassische Ego-Shooter-Action mit militärischen Elementen, Fahrzeugkämpfen und klassenbasiertem Teamplay. Wer ohne Absprache allein loszieht, dürfte gegen organisierte Gruppen schnell Probleme bekommen. Gleichzeitig soll die offene Gestaltung ausreichend Raum für unterschiedliche Strategien und spontane Aktionen bieten.

Der Early Access als nächste Bewährungsprobe

Wie geht es mit WARDOGS weiter? Trotz des enormen Starts befindet sich der Shooter weiterhin im Early Access. BULKHEAD kann die kommenden Monate somit nutzen, um technische Probleme zu beheben, die Balance anzupassen und die Inhalte gemeinsam mit der Community auszubauen.

Die gewaltige Nachfrage stellt dabei nicht nur einen Erfolg, sondern auch eine Herausforderung dar. Hunderttausende gleichzeitig aktive Nutzer können Server und Matchmaking stark belasten. Entscheidend wird deshalb sein, ob das Studio die technische Stabilität dauerhaft sicherstellen und die Community über die erste große Hypephase hinaus halten kann.

Die Ausgangslage könnte dennoch kaum besser sein. Mit 1,25 Millionen verkauften Exemplaren und mehr als 340.000 gleichzeitig aktiven Nutzern hat sich WARDOGS praktisch über Nacht zu einer neuen Größe im Multiplayer-Segment entwickelt.

Habt ihr WARDOGS bereits ausprobiert, oder wartet ihr lieber ab, wie sich der Shooter während des Early Access entwickelt? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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