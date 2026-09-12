Der November 2026 war ohnehin schon voll – und jetzt wird es langsam absurd. Mit der Ankündigung von World of Warcraft: Forever hat Blizzard einen weiteren großen Release in einen Monat gelegt, in dem mit The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake und GTA 6 bereits zwei Schwergewichte warten.

Besonders kurios: Zwischen den ersten beiden Veröffentlichungen liegt gerade einmal ein Tag. Und bevor man sich gemütlich zwischen Azeroth und Hyrule eingerichtet hat, steht schon der nächste Ausflug an: nach Leonida. Alle drei aktuell offiziell angekündigten Termine liegen nur 15 Tage auseinander.

Drei große Releases vom 4. bis zum 19. November

Der Kalender sieht nach den aktuellen Angaben von Blizzard, Nintendo und Rockstar so aus:

4. November 2026: World of Warcraft: Forever

5. November 2026: The Legend of Zelda: Ocarina of Time für Nintendo Switch 2

19. November 2026: Grand Theft Auto VI für PlayStation 5 und Xbox Series X|S

Das bedeutet ganz konkret: WoW Forever und Zelda starten an aufeinanderfolgenden Tagen. Von Zelda bis GTA 6 bleiben anschließend genau 14 Tage. Zwischen dem ersten und dem dritten Release liegen 15 Tage – also zwei Wochen und ein Tag. Der November verteilt seine großen Versuchungen damit nicht besonders großzügig.

WoW Forever will eine dauerhafte Heimat sein

World of Warcraft: Forever ist Blizzards neuer Classic+-Ansatz und soll das klassische Azeroth dauerhaft weiterentwickeln. Die Beta startet bereits am 17. September. Wer teilnehmen kann, bekommt damit vor dem November einen ersten Eindruck davon, ob diese Version von WoW zur neuen Heimat werden könnte.

Blizzard stellt bewusst die Reise durch Azeroth in den Mittelpunkt. Forever soll leicht zugänglich sein und gleichzeitig genug Tiefe bieten, um lange dabei zu bleiben. Das ist ausgerechnet für diesen Kalender eine bemerkenswerte Einladung: Hier wartet ein Spiel, das man nicht einfach bis zum nächsten Donnerstag abhaken soll.

Einen Tag später ruft Hyrule

Nur einen Tag später folgt Nintendos Neuauflage von Ocarina of Time für Nintendo Switch 2. Das Remake bringt den N64-Klassiker mit vollständig überarbeiteter Grafik, vertonten Zwischensequenzen und verbesserter Steuerung samt moderner Kameraführung zurück. Damit steht neben dem langfristigen Online-Abenteuer ein weiterer großer Ausflug in eine vertraute Welt an.

Ob ihr Links Geschichte zum ersten Mal erlebt oder nach Hyrule zurückkehrt: Ein einzelner Abend dürfte für viele kaum das sein, was sie sich für diese Rückkehr vorgenommen haben. Azeroth muss dann vielleicht schon kurz nach dem Start die erste Pause hinnehmen.

Und dann wäre da noch GTA 6

Für GTA 6 nennt Rockstar weiterhin den 19. November 2026. Das Open-World-Spiel dürfte unabhängig von der Konkurrenz eines der größten Entertainment-Ereignisse des Jahres werden. Im Kalender sind es nach Zelda gerade einmal zwei Wochen bis zum nächsten großen Neustart.

Für Spieler entsteht damit ein Luxusproblem. WoW Forever ist auf langfristiges Spielen ausgelegt, Zelda dürfte viele für etliche Stunden nach Hyrule ziehen – und sobald GTA 6 erscheint, dürfte für einen beträchtlichen Teil der Gaming-Welt ohnehin erst einmal alles andere liegen bleiben.

Welches Spiel bekommt eure Zeit?

Für uns in der Redaktion bedeutet dieser Kalender vor allem eines: Der November kann gerne schon einmal vorsorglich ein paar zusätzliche Tage bekommen. Welche dieser Veröffentlichungen steht bei euch ganz oben auf der Liste?

Terminstand: 12. September 2026. Offizielle Angaben: Blizzard, Nintendo und Rockstar Games.

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