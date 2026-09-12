WoW: Patch 12.2 trägt den Namen Eclipse. Blizzard hat das nächste große Inhaltsupdate für World of Warcraft: Midnight auf der BlizzCon 2026 vorgestellt. Im Mittelpunkt steht Xal’atath, die mit ihrer Armee den World Core erreicht und den Weg zur Weltenseele öffnet.

Game Director Ion Hazzikostas machte deutlich, dass die Worldsoul Saga damit in ihre nächste entscheidende Phase geht. Eclipse bleibt ein Update innerhalb von Midnight und ist keine eigenständige Erweiterung.

Xal’atath sprengt das Tor zum World Core

In der neuen Cinematic steht Xal’atath mit ihrer Void-Armee vor dem World Core. Keeper-Konstrukte versperren ihr den Zugang mit einem gewaltigen Tor. Doch die Barriere hält sie nicht auf: Xal’atath absorbiert einen Teil ihrer eigenen Streitmacht und nutzt die gewonnene Macht, um das Tor zu sprengen.

Mit diesem Opfer öffnet sie den Weg zum World Soul, der Weltenseele. Ihre Botschaft ist unmissverständlich: Alles soll verschlungen werden. Die Szene zeigt, wie nah die Gegenspielerin ihrem ultimativen Ziel gekommen ist und welchen Preis sie dafür auch ihre eigene Armee zahlen lässt.

Damit liefert die Cinematic den Ausgangspunkt für die nächste Eskalation der Midnight-Geschichte. Der Durchbruch zum World Core rückt Xal’ataths Bedrohung unmittelbar ins Zentrum des neuen Kapitels.

Patch 12.2 führt Midnight und die Worldsoul Saga weiter

Hazzikostas kündigte für die weitere Geschichte ein deutlich höheres Tempo an. Von diesem Punkt bis zum Ende der Worldsoul Saga gelte sinngemäß „Vollgas ohne Pause“ – seine Formulierung auf der Bühne lautete „all gas, no brakes“.

Eclipse knüpft damit an die bisherigen Ereignisse von Midnight an und treibt den übergreifenden Konflikt voran. Welche weiteren spielerischen Neuerungen Patch 12.2 bietet, will Blizzard im anschließenden Panel näher erläutern. Während dieses Teils der Opening Ceremony standen zunächst Xal’atath und der World Core im Mittelpunkt.

Warcraft: What’s Next zeigt mehr zu Eclipse, Spielmodus und Remix

Im Panel „Warcraft: What’s Next“ sollen zusätzliche Eclipse-Details folgen. Darüber hinaus hat Blizzard die Vorstellung eines neuen eigenständigen Spielmodus und einen Ausblick auf das nächste Remix-Erlebnis für 2027 angekündigt.

Diese Ausblicke betreffen das weitere Warcraft-Programm. Sie sind nicht automatisch als Bestandteile von Patch 12.2 einzuordnen. Namen und konkrete Inhalte des Spielmodus sowie des neuen Remix-Erlebnisses wurden in den hier vorliegenden Bühnenangaben noch nicht genannt.

The Last Titan: erster Teaser führt nach Northrend

Blizzard gab außerdem einen ersten Ausblick auf The Last Titan. Ein kurzer Teaser spielt in Northrend. Das kommende Kapitel soll rund 20 Jahre Warcraft-Geschichte zum Abschluss bringen und zugleich den Weg für einen neuen Abschnitt öffnen.

Weitere Informationen zu The Last Titan sollen Anfang 2027, nach Eclipse, folgen. Diese Angabe bezeichnet den angekündigten Zeitpunkt für neue Informationen; sie ist kein bestätigter Veröffentlichungstermin für The Last Titan.

Wann erscheint WoW Patch 12.2 Eclipse?

Ein konkreter Veröffentlichungstag oder ein ausdrücklich benanntes Releasefenster für Eclipse ist bislang nicht bestätigt. Aus dem angekündigten Informationsausblick Anfang 2027 leiten wir keinen exakten Patchtermin ab.

Weitere Nachrichten und Hintergründe findet ihr in unserem World-of-Warcraft-Hub. Alle laufenden Ankündigungen verfolgen wir im BlizzCon-2026-Liveticker.

Bildquelle: Blizzard Entertainment, Screenshot der BlizzCon-2026-Präsentation.

PlayCentral Community Was war euer Highlight der BlizzCon Opening Ceremony? Umfrage wird geladen … World of Warcraft: Forever (Classic+)

Diablo V

StarCraft

Heroes of the Storm

Warcraft III: Forsaken Kingdom

Etwas anderes Für die Abstimmung wird JavaScript benötigt.

Öffnet in einem neuen Tab