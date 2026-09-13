WoW Wrath of the Lich King Remix kommt im Sommer 2027 zurück nach Nordend

Blizzard schickt World of Warcraft erneut in den eisigen Norden Azeroths. Im Rahmen der BlizzCon 2026 wurde offiziell bestätigt, dass Wrath of the Lich King als drittes Remixevent zurückkehrt. Der Start ist für den Sommer 2027 vorgesehen.

Damit folgt der Klassiker auf WoW Remix: Mists of Pandaria aus dem Jahr 2024 und Legion Remix. Statt einer originalgetreuen Neuauflage dürfte euch erneut eine beschleunigte Variante der bekannten Erweiterung erwarten, die alte Inhalte mit neuen Fortschrittssystemen und sammelbaren Belohnungen verbindet.

Die erneute Reise nach Nordend

Wann startet Wrath of the Lich King Remix? Blizzard plant die Veröffentlichung im Sommer 2027. Einen konkreten Termin nannte das Studio während der Ankündigung am 12. September 2026 allerdings noch nicht.

Auch zum Umfang hält sich Blizzard bislang zurück. Unbekannt sind unter anderem die Laufzeit, der verfügbare Levelbereich, mögliche Währungen, Belohnungen, Klassenbeschränkungen und der Zeitplan für die Freischaltung der Schlachtzüge. Ebenso bleibt offen, welche besondere Spielmechanik diese Ausgabe von den bisherigen Remixevents unterscheiden wird.

Fest steht lediglich, dass Abenteurer nach Nordend zurückkehren und sich die Macht der Geißel zunutze machen sollen. Damit deutet Blizzard zumindest an, dass Arthas, seine untoten Streitkräfte und die bekannten Schauplätze der Erweiterung erneut im Mittelpunkt stehen werden.

Ein Klassiker mit großer Bedeutung

Warum gilt Wrath of the Lich King als Meilenstein? Die ursprünglich im November 2008 veröffentlichte zweite Erweiterung führte den Kontinent Nordend, die Heldenklasse Todesritter und eine neue Höchststufe von 80 ein. Innerhalb der ersten 24 Stunden wurden mehr als 2,8 Millionen Exemplare verkauft, während World of Warcraft bis zum Ende des Jahres 2008 auf mehr als 11,5 Millionen Abonnements anwuchs.

Ein vollständig unbekanntes Wiedersehen ist es allerdings nicht. Mit Wrath of the Lich King Classic erschien bereits am 26. September 2022 eine weitgehend originalgetreue Neuauflage innerhalb des getrennten Classic Ökosystems. Der kommende Remix wird dagegen Teil des modernen World of Warcraft und dürfte bekannte Inhalte deutlich stärker verändern.

Als Orientierung dient WoW Remix: Mists of Pandaria. Dort konnten Fans spezielle Charaktere erstellen, schneller aufsteigen und mächtige Effekte sowie kosmetische Gegenstände freischalten. Nach dem Ende des zeitlich begrenzten Events wurden die Figuren in reguläre Charaktere für das moderne World of Warcraft umgewandelt. Legion Remix entwickelte dieses Konzept anschließend weiter.

Nordend rückt erneut ins Zentrum

Welche Bedeutung hat das Remixevent für die Zukunft von World of Warcraft? Der Zeitpunkt ist kein Zufall, denn Nordend spielt auch in The Last Titan eine zentrale Rolle. Die dritte und abschließende Erweiterung der Weltenseelensaga soll ebenfalls im Sommer 2027 erscheinen und den Kontinent in einer veränderten Form zurückbringen.

Wrath of the Lich King Remix könnte somit als Vorbereitung auf The Last Titan dienen. Fans erhalten zunächst die Gelegenheit, das klassische Nordend in einem schnelleren und experimentelleren Format zu erleben, bevor Blizzard die Region im zwölften großen World of Warcraft Addon umfassend weiterentwickelt.

Zuvor führt Blizzard die laufende Geschichte mit Eclipse fort. Weitere Details zum Remix, seinen Belohnungen und dem genauen Veröffentlichungstermin sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Freut ihr euch auf die Rückkehr von Wrath of the Lich King oder hättet ihr euch eine andere Erweiterung als nächstes Remixevent gewünscht? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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