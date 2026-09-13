Final Fantasy 14 bekommt neue Spieluhr Bygone Serenity – Preis und Release﻿

Square Enix erweitert das Merchandise-Angebot zu Final Fantasy 14 um ein neues Sammlerstück. Hinter Final Fantasy 14: Bygone Serenity steckt allerdings kein neues Spiel oder Add-on, sondern eine kompakte Spieluhr, die musikalisch und optisch an das Gebiet Lebende Erinnerung aus der Erweiterung Dawntrail erinnert.

Die Final Fantasy 14 Music Box: Bygone Serenity kann ab sofort im europäischen Square Enix Store vorbestellt werden. Sie kostet 29,99 Euro und soll voraussichtlich im Mai 2027 erscheinen. Square Enix weist darauf hin, dass sich der angegebene Veröffentlichungszeitraum noch ändern kann.

Eine Melodie aus Lebende Erinnerung

Welche Musik spielt die neue Final Fantasy 14 Spieluhr? Im Inneren arbeitet ein Spielwerk mit 18 Tönen, das eine Version von Bygone Serenity wiedergibt. Das Musikstück gehört zum Soundtrack von Final Fantasy 14 und ist eng mit Lebende Erinnerung verbunden, einem der besonders atmosphärischen Schauplätze aus Dawntrail.

Auch das Design greift Elemente dieses Ortes auf. Auf der Oberseite des Gehäuses befindet sich die Silhouette von Sphenes Tiara. Damit richtet sich das Sammlerstück insbesondere an Fans der Geschichte rund um Sphene sowie an alle, die die melancholische Atmosphäre von Lebende Erinnerung in Erinnerung behalten möchten.

Mit einer Breite von etwa 6,1 Zentimetern, einer Tiefe von 5,3 Zentimetern und einer Höhe von 4 Zentimetern fällt die Spieluhr angenehm kompakt aus. Das Gehäuse besteht aus Acrylharz, während für den Mechanismus Eisen und Zink verwendet werden. Dadurch lässt sie sich problemlos zwischen Figuren, Artbooks oder anderen Final Fantasy Sammlerstücken platzieren.

Square Enix setzt weiter auf Musik Merchandise

Warum passt Bygone Serenity so gut als Sammlerstück? Musik ist seit jeher ein zentraler Bestandteil der Final Fantasy Reihe. Gerade Final Fantasy 14 hat über seine zahlreichen Erweiterungen hinweg einen gewaltigen Soundtrack aufgebaut, dessen Stücke eng mit bestimmten Figuren, Gebieten und emotionalen Momenten verbunden sind.

Die Bygone Serenity Spieluhr setzt diese Tradition in physischer Form fort. Square Enix bietet bereits mehrere vergleichbare Produkte zu bekannten Melodien an. Dazu zählt beispielsweise die Final Fantasy 9 Music Box: Roses of May, die ebenfalls 29,99 Euro kostet und im Oktober 2026 erscheinen soll. Ihr Gehäuse zeigt Beatrix und erinnert an die Szenen, in denen das Musikstück im Rollenspiel zu hören ist.

Final Fantasy 14 selbst blickt auf eine ungewöhnliche Geschichte zurück. Nach dem problematischen ursprünglichen Start im Jahr 2010 wurde das MMORPG zunächst eingestellt und am 27. August 2013 als grundlegend überarbeitete Version neu veröffentlicht. Seitdem entwickelte sich das Online-Rollenspiel zu einem der wichtigsten Titel von Square Enix und wird weiterhin durch neue Inhalte sowie Merchandise begleitet.

Wie gefällt euch die Spieluhr zu Bygone Serenity? Würdet ihr sie euch ins Regal stellen oder bevorzugt ihr andere Musikstücke aus Final Fantasy 14? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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