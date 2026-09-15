Rayman Legends Retold: Ubisoft verschiebt den Release kurzfristig

Eigentlich sollte Rayman Legends Retold am 1. Oktober 2026 erscheinen, doch nun ist noch etwas mehr Geduld gefragt. Wie Ubisoft selbst verkündete, wird die Veröffentlichung kurzfristig nach hinten verlegt. Auch Gründe für die Verschiebung nannte das Studio.

Erst im Juni wurde der Release-Termin im Rahmen der State of Play bekannt gegeben. Dass die Veröffentlichung ausgerechnet jetzt, 2 Wochen vor dem Stichtag, verschoben wird, kommt demnach vollkommen überraschend. Obendrein erregt es Unmut bei vielen, die das Spiel bereits geordert haben und direkt Anfang Oktober loslegen wollten.

Wann erscheint Rayman Legends Retold?

Nach dem neuesten Stand nehmen sich die Entwickler „nur“ 2 Monate mehr Zeit, um dem Jump-’n’-Run auch wirklich den letzten Feinschliff zu verpassen. Auf X kündigt Ubisoft somit den 3. Dezember 2026 als neuen Erscheinungstermin für die PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 und den PC an.

„Obwohl das Spiel offiziell den Gold-Status erreicht hat, haben wir uns entschieden, uns etwas mehr Zeit zu nehmen, um sicherzustellen, dass jedes Detail die Sorgfalt erhält, die es verdient“, schreibt der Publisher.

Damit Fans jedoch nicht allzu lange auf ein neues Lebenszeichen des gliederlosen Helden warten müssen, soll am 22. September ein ausführlicher Game-Overview-Trailer veröffentlicht werden. Der Trailer soll weitere Neuerungen aus dem Remake präsentieren. Etwa zeitgleich sollen auch die ersten Anspielberichte von ausgewählten Content Creatorn und Pressevertretern veröffentlicht werden.

Was lange währt, wird bestimmt gut

Während sich einige Ungeduldige über den Aufschub mokieren, gibt es natürlich auch jene, die lieber länger auf ein Game warten, als ein halbgares Resultat vor sich zu haben. Vernünftig, schließlich ist die Aufregung letztlich umso größer, wenn Rayman Legends Retold nicht wie gewünscht läuft.

Immerhin wurde für das Remake des 2-D-Spieleklassikers nicht nur die Grafik ordentlich aufpoliert, sondern auch ein 3‑D‑Erlebnis geschaffen. Zudem haben alle Charaktere eine vollständige Synchronisation erhalten, was dem Ganzen mehr Tiefe verleihen soll.

Auch ein komplett neues Reich mit neuen Abenteuern erwartet Rayman‑Fans. Außerdem gibt es vier zusätzliche Musiklevel und die Rückkehr des beliebten Kung Foot. Gespielt werden kann allein oder zu viert mit dem Couch-Koop. Der Koop-Modus enthält obendrein eine überarbeitete Steuerung, Power-ups und anpassbare Regeln.

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Die Editionen des Rayman-Remakes

Rayman Legends Retold gibt es in der Standard oder einer Deluxe Edition. Dabei macht bereits die Standard Version etwas her. Vorbesteller erhalten das Hoodlun Havoc-Paket mit zwei Kostümen für Rayman und Globox, inspiriert von Rayman 3.

Das Deluxe Upgrade bringt das Retro-Paket mit 4 Kostümen für Rayman, Globox, Barbara, und den großen Minimus mit. Diese sind vom Originalspiel von 1995 inspiriert. Die Deluxe Edition enthält zusätzlich Rayman Origins: Enhanced Edition sowie eine In-Game-Kunstgalerie.

Wie stehst du zu der Verschiebung? Freust du dich trotzdem – oder vielleicht sogar noch mehr – auf Rayman Legends Retold? Schreib es in die Kommentare.

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