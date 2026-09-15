No Man’s Sky: Update 7.01 behebt zahlreiche Probleme nach Cosmos

Mit Update 7.01 für No Man’s Sky bessert Hello Games nach der Veröffentlichung von Cosmos nach. Der Patch kümmert sich unter anderem um Raumstationen, gemeinsame Erkundungstouren und Weltraumspaziergänge. Hinzu kommen Korrekturen an der Sternensystemkarte und mehrere Absturzbehebungen.

Die offiziellen Patchnotes vom 10. September meldeten die Veröffentlichung zunächst für Steam. Weitere Plattformen sollten schnellstmöglich folgen.

Raumstationen und Bergung werden zuverlässiger

Mehrere Korrekturen betreffen Raumstationen: Spieler sollen nicht mehr durch die Station fallen, gekaufte Außendekorationen korrekt freigeschaltet werden und fehlende Dekorationen in Korvax-Stationen wieder erscheinen. Auch die Bedienung beim Dekorieren in VR wurde verbessert.

Beim Traktorstrahl behebt Hello Games Probleme mit dem Auswerfen von Fracht. Außerdem soll der Impulsantrieb in der Nähe von Weltraumobjekten nicht mehr unmittelbar nach dem Einschalten abbrechen.

Multiplayer-Belohnungen und Korvetten korrigiert

Nach dem gemeinsamen Abschluss eines Space Hulks oder eines befallenen Außenpostens können nun beide Spieler die seltenen Gegenstände beanspruchen. Ein weiterer Fix betrifft das Betreten der Korvette eines Mitspielers.

Das sind besonders relevante Änderungen für gemeinsame Ausflüge: Wenn eine Aktivität zusammen abgeschlossen wird, sollten anschließend auch beide Beteiligten ihre Belohnung erhalten.

Mehr Übersicht auf der Karte

Die Sternensystemkarte zeigt jetzt die aktuelle Galaxie und Allianznamen an. Bestimmte Weltraumobjekte bleiben nach ihrem Abschluss sichtbar, damit sie erneut besucht werden können.

Bei Weltraumspaziergängen wurden mehrere Kamera- und Fotomodusfehler korrigiert. Der Patch umfasst außerdem Absturzbehebungen für Audioverwaltung, Inventardarstellung, Basisbilder und Xeno-Arena-Kämpfe. Ein Hänger beim Spielen der PS4-Version auf einer PS5 wurde ebenfalls behoben.

Für euren nächsten Ausflug lohnt sich damit vor allem ein Blick auf die Bereiche, die euch seit Cosmos Probleme bereitet haben. Im Mittelpunkt dieses Updates steht, die vorhandenen Funktionen verlässlicher nutzbar zu machen. Die vollständige Fehlerliste findet ihr in den oben verlinkten offiziellen Patchnotes.

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