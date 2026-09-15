Wer sich einen der limitierten GTA-6-Controller sichern möchte, braucht derzeit Geduld. Schon beim Vorbestellstart war der Andrang groß: PlayStation Direct schaltete einen virtuellen Warteraum vor den Shop und zeigte zeitweise eine voraussichtliche Wartezeit von mehr als einer Stunde an.

Inzwischen sind beide Farbvarianten bei PlayStation Direct vergriffen. Auch die weiße Edition lässt sich bei Amazon und MediaMarkt aktuell nicht vorbestellen. Wer bislang leer ausgegangen ist, wartet damit auf neue Kontingente. Wann weitere Controller verfügbar werden, ist bislang nicht bestätigt. Hier findet ihr die Händlerlinks und den aktuellen Stand zur Verfügbarkeit.

GTA-6-Controller: Diese Händler bieten die Editionen an

Bei PlayStation Direct findet ihr beide Farbvarianten. Die schwarze Edition wird in Deutschland exklusiv über Sonys eigenen Shop vertrieben.

GTA 6 DualSense: White Edition Helles Design mit Palmenmotiven und pastellfarbenen Akzenten. UVP 84,99 € Verfügbarkeit prüfen* Affiliate-Link GTA 6 DualSense: Black Edition Dunkles Design mit Palmenmotiven und schimmernden Akzenten. UVP 84,99 € Verfügbarkeit prüfen* Affiliate-Link

White Edition bei Amazon und MediaMarkt

Die weiße Edition findet ihr auch bei MediaMarkt und Amazon. Aktuell sind die Controller dort ebenfalls vergriffen. Über die Produktboxen gelangt ihr direkt zu den Angeboten und könnt nachsehen, ob wieder Vorbestellungen möglich sind.

Wann gibt es neue GTA-6-Controller?

Einen Termin für Nachschub hat Sony bislang nicht angekündigt. Auch wie viele Exemplare der beiden Limited Editions produziert werden, ist nicht bekannt.

Wer bisher keinen Controller bekommen hat, muss die Hoffnung deshalb noch nicht aufgeben. Zusätzliche Kontingente oder stornierte Bestellungen könnten wieder im Verkauf landen. Ob und wann das passiert, ist allerdings offen. Die Händlerseiten oben sind die passenden Anlaufstellen, um nach neuen Beständen zu schauen.

Mehr als eine Stunde Wartezeit bei PlayStation Direct

Schon der Vorbestellstart am 10. September machte deutlich, wie groß das Interesse an den Controllern ist. PlayStation Direct richtete einen virtuellen Warteraum ein und verwies auf ein hohes Kundenaufkommen. Die angezeigte voraussichtliche Wartezeit betrug zeitweise mehr als eine Stunde.

Interessierte mussten sich damit bereits gedulden, bevor sie überhaupt in den Shop gelangten. Der folgende Screenshot zeigt den Wartebereich mit den beiden GTA-6-Editionen:

Beim Vorbestellstart zeigte PlayStation Direct eine voraussichtliche Wartezeit von mehr als einer Stunde an. Bild: Screenshot PlayStation Direct / Sony Interactive Entertainment.

Mehr zum Verkaufsstart lest ihr in unserer Meldung zum Beginn der Vorbestellungen. Über die zwischenzeitlich vergriffenen Angebote haben wir außerdem in unserem bisherigen Verfügbarkeitsbericht berichtet.

Was kosten die Controller und wann erscheinen sie?

Beide Editionen erscheinen am 19. November 2026. Sonys unverbindliche Preisempfehlung liegt bei jeweils 84,99 Euro.

Die Unterschiede betreffen vor allem die Optik: Die White Edition kombiniert eine helle Grundfarbe mit Palmenmotiven und Pastelltönen. Die Black Edition setzt auf einen dunklen Look mit schimmernden Akzenten. In Deutschland bekommt ihr die schwarze Variante exklusiv bei PlayStation Direct.

Bei der Ausstattung müsst ihr euch zwischen den Farben nicht entscheiden. Beide bieten die bekannten DualSense-Funktionen, darunter haptisches Feedback und adaptive Trigger in unterstützten Spielen.

Alles Weitere zum Spiel findet ihr in unserem GTA-6-Hub mit News, Charakterporträts, Bildern und Videos.

Häufige Fragen zu den GTA-6-Controllern

Wo sind die GTA-6-Controller aktuell ausverkauft?

Bei PlayStation Direct sind derzeit beide Editionen vergriffen. Amazon und MediaMarkt nehmen aktuell ebenfalls keine Vorbestellungen für die weiße Variante an.

Kommen weitere Controller in den Verkauf?

Das ist bislang offen. Sony hat weder einen Nachschubtermin noch zusätzliche Kontingente angekündigt.

Gibt es die schwarze Edition auch bei Amazon oder MediaMarkt?

Nein, die Black Edition wird in Deutschland exklusiv über PlayStation Direct vertrieben. Die weiße Variante wird zusätzlich bei teilnehmenden Händlern angeboten.

Wann werden die Controller veröffentlicht?

Der Veröffentlichungstermin für beide Editionen ist der 19. November 2026, die UVP beträgt jeweils 84,99 Euro.

Quelle für Produktdetails, Veröffentlichung und Vertriebswege: Offizielle Ankündigung von PlayStation.

Öffnet in einem neuen Tab