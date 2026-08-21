007 First Light knackt vier Millionen Verkäufe in drei Monaten

„007 First Light“ entwickelt sich für IO Interactive zu einem großen kommerziellen Erfolg. Wie das Studio und Amazon MGM Studios bekannt geben, wurde das James-Bond-Abenteuer innerhalb seiner ersten drei Monate weltweit mehr als vier Millionen Mal verkauft.

Das Spiel erschien am 27. Mai 2026 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Bereits innerhalb der ersten 24 Stunden meldete IO Interactive 1,5 Millionen verkaufte Exemplare. Seitdem kamen weitere 2,5 Millionen Verkäufe hinzu.

Damit gehört „007 First Light“ laut dem Entwickler zu den am schnellsten verkauften Spielen des Jahres 2026. Unabhängig überprüfen lassen sich die Verkaufszahlen allerdings nicht, da IO Interactive keine Aufteilung nach Plattformen veröffentlicht hat.

Erfolgreicher Neustart für James Bond

„007 First Light“ erzählt eine eigenständige Ursprungsgeschichte über einen jungen James Bond. Der 26-jährige MI6-Rekrut muss sich seine berühmte 00-Kennung erst noch verdienen und wird dabei in eine Verschwörung innerhalb des britischen Geheimdienstes verwickelt.

Entwickelt wurde das Spiel von den Machern der „Hitman“-Reihe. Entsprechend lassen sich viele Missionen auf unterschiedliche Weise absolvieren. Spieler können Gegner umgehen, technische Hilfsmittel einsetzen, sich durch bestimmte Bereiche bluffen oder auf direkte Kämpfe zurückgreifen.

Auch die Resonanz der Spieler fällt positiv aus. Auf Steam sind derzeit rund 90 Prozent der fast 17.000 englischsprachigen Nutzerrezensionen positiv.

Eine Version für Nintendo Switch 2 soll noch im Laufe des Sommers 2026 folgen. Einen konkreten Veröffentlichungstermin nannte IO Interactive bislang nicht.

Das ist für das erste Jahr geplant

Parallel zur neuen Verkaufsmarke stellte IO Interactive weitere Pläne für das erste Jahr nach der Veröffentlichung vor. Im Mittelpunkt stehen regelmäßige Aktualisierungen für die taktischen Simulationen, kurz TacSims.

Neue Herausforderungen sind für mehrere bekannte Schauplätze vorgesehen:

Kensingtons Werkstatt

die Berghänge der Slowakei

der Schwarzmarkt in Mauretanien

das Luxusresort The Pearl in Vietnam

Spieler sollen außerdem neue Informationen über Webb Industries und eine unbekannte Technologie sammeln, die sich zu einer gefährlichen Bedrohung für Bond entwickeln könnte. Eine weitere Mission beschäftigt sich mit einer unerwarteten Zusammenarbeit zwischen dem MI6 und dem Piratenkönig Bawma.

Zusätzlich sind neue Waffen, Verbesserungen für Bonds Gadgets, kosmetische Gegenstände, Bestenlisten-Herausforderungen und weitere Spielszenarien geplant. Ein New-Game-Plus-Modus wird laut IO Interactive geprüft, ist derzeit aber noch nicht fest zugesagt.

Habt ihr „007 First Light“ bereits gespielt und wie gefällt euch die neue Interpretation von James Bond? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.