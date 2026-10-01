007 First Light bekommt kostenlosen DLC – New Game+, Fotomodus, 00-Modus

IO Interactive erweitert 007 First Light mit einem umfangreichen kostenlosen DLC. Extended Operations ist seit dem 1. Oktober 2026 als Teil von Update 1.3.0 verfügbar und bringt mehrere der von der Community gewünschten Funktionen in das Spionageabenteuer.

Im Mittelpunkt stehen New Game+, ein Fotomodus und der besonders anspruchsvolle 00-Schwierigkeitsgrad. Hinzu kommen neue TacSim-Inhalte, zusätzliche Waffen und Outfits sowie mehr als 700 Fehlerbehebungen und Verbesserungen.

Neue Möglichkeiten für Bonds Kampagne

Welche Inhalte bietet Extended Operations? Nach dem vollständigen Abschluss der Kampagne wird New Game+ freigeschaltet. Dadurch könnt ihr die Geschichte erneut angehen und dabei auf zusätzliche Freiheiten zurückgreifen, die beim ersten Durchlauf nicht zur Verfügung stehen.

Über die Missionsgarderobe lässt sich Bonds Outfit während eines New-Game+-Durchgangs anpassen. Die Änderung wird nach einem Neustart am ausgewählten Kontrollpunkt sichtbar. Zusätzlich könnt ihr bereits freigeschaltete Gadgets innerhalb einer Mission wechseln, sofern diese zum jeweiligen Zeitpunkt der Handlung regulär verfügbar sind.

Der neue Fotomodus richtet sich derweil an alle Fans virtueller Schnappschüsse. Kameraeinstellungen, Filter, visuelle Effekte, Einblendungen und unterschiedliche Posen sollen dabei helfen, Bond, die Schauplätze und spektakuläre Actionszenen passend in Szene zu setzen.

New Game+ mit zusätzlichen Anpassungsmöglichkeiten

Missionsgarderobe für wechselnde Bond-Outfits

Flexibler Wechsel bereits freigeschalteter Gadgets

Fotomodus mit Filtern, Effekten und Posen

Neuer 00-Schwierigkeitsgrad

Zusätzliche TacSim-Einsätze und Belohnungen

Wie anspruchsvoll wird der neue 00-Schwierigkeitsgrad? Diese Option wird ebenfalls erst nach dem Abschluss der Kampagne freigeschaltet. Gegner entdecken Bond schneller, verursachen mehr Schaden und machen Fehler dadurch deutlich gefährlicher.

Gleichzeitig werden die verfügbaren Ressourcen eingeschränkt. Aufgesammelte Vorräte stellen nur einen Teil der Gadget-Nutzung wieder her, weshalb ein überlegtes Vorgehen und der gezielte Einsatz von Qs Ausrüstung wichtiger werden.

Auch der TacSim-Bereich erhält neue Aufgaben. In Jungle Heist kehrt Bond zum Hotel The Pearl in Vietnam zurück, um wertvolle Dokumente aus einem Tresor zu beschaffen. Die Operation soll sich bei jedem Versuch verändern und dadurch unterschiedliche Vorgehensweisen fördern.

Beim Valhalla Protocol übernimmt Bond dagegen das Steuer des bewaffneten Aston Martin Valhalla. In der slowakischen Landschaft kommen Maschinengewehre und Raketenwerfer zum Einsatz, während eine möglichst hohe Punktzahl erzielt werden muss.

Jungle Heist als neue TacSim-Operation in Vietnam

Valhalla Protocol als neue TacSim-Fahraktivität in der Slowakei

Storm 12 Gauge als neue Waffe ab Freigabestufe 20

Squire Marksman Rifle als neue Waffe ab Freigabestufe 18

Observant Spy, Leisure Beam und First Class als neue Outfits

Großes Technikpaket für alle Plattformen

Welche Verbesserungen stecken in Update 1.3.0? Neben den spielerischen Neuerungen hat IO Interactive mehr als 700 Korrekturen und Optimierungen umgesetzt. Dazu zählen Lösungen für Abstürze, Fortschrittsblockaden, Darstellungsfehler, Audioprobleme, fehlerhafte Übersetzungen und Unstimmigkeiten bei der Benutzeroberfläche.

Überarbeitete Animationen sollen zudem das Nachladen, Zielen, Wechseln und Werfen von Waffen flüssiger wirken lassen. Eine weitere kleine Neuerung betrifft Jack the Bulldog, der nun im MI6-Hauptquartier anzutreffen ist und von Bond gestreichelt werden kann.

Extended Operations steht Besitzern von 007 First Light kostenlos zur Verfügung. Das Update 1.3.0 erschien am 1. Oktober 2026 um 14 Uhr deutscher Zeit für PlayStation 5, Xbox Series X und Series S sowie die verschiedenen PC-Versionen.

Freut ihr euch besonders auf New Game+, den Fotomodus oder die neuen TacSim-Einsätze? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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