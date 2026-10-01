Epic Games Store verschenkt Out of Sight und TerraScape ab 8. Oktober 2026

Der Epic Games Store hat die nächsten Gratis-Spiele für den PC bekannt gegeben. Ab dem 8. Oktober 2026 können sich Nutzer mit Out of Sight und TerraScape zwei sehr unterschiedliche Titel kostenlos für ihre Bibliothek sichern.

Die Aktion beginnt um 17 Uhr deutscher Zeit und läuft bis zum 15. Oktober 2026 um 17 Uhr. Wer beide Spiele innerhalb dieses Zeitraums beansprucht, darf sie anschließend dauerhaft über sein Epic-Konto nutzen.

Zwei kostenlose Spiele ab dem 8. Oktober

Welche Gratis-Spiele bietet der Epic Games Store im Oktober 2026 an? Mit Out of Sight und TerraScape setzt Epic seine Serie umfangreicher Doppelaktionen fort. Es ist bereits die fünfte Woche in Folge, in der mehr als ein kostenpflichtiger Titel gleichzeitig verschenkt wird.

Out of Sight: kostenlos vom 8. Oktober 2026 um 17 Uhr bis zum 15. Oktober 2026 um 17 Uhr

TerraScape: kostenlos vom 8. Oktober 2026 um 17 Uhr bis zum 15. Oktober 2026 um 17 Uhr

Beide Spiele werden erstmals im Epic Games Store verschenkt. TerraScape erscheint dort zudem erst am 8. Oktober 2026, sodass die Store-Veröffentlichung unmittelbar mit der Gratisaktion zusammenfällt.

In den ersten drei Quartalen des Jahres 2026 führte Epic jeweils 23 Aktionen durch. Insgesamt umfassten die Verschenkaktionen in diesem Zeitraum 70 Produkte, darunter 65 Spiele und fünf Zusatzinhalte.

Horror trifft auf entspannten Städtebau

Worum geht es in Out of Sight? Das 2025 veröffentlichte Horror-Puzzle-Abenteuer erzählt die Geschichte des blinden Mädchens Sophie. Sie kann ihre Umgebung durch die Augen ihres Teddybären wahrnehmen und versucht, aus einem unheimlichen Anwesen zu entkommen.

Die ungewöhnliche Perspektive aus der zweiten Person bildet den Kern des Spiels. Mit Teddy als Blickpunkt führt ihr Sophie durch Räume, löst Umgebungsrätsel, versteckt euch vor ihren Entführern und setzt nach und nach die düstere Vergangenheit des Herrenhauses zusammen.

Welche Spielerfahrung bietet TerraScape? Das Debüt von Bitfall Studios kombiniert einen mittelalterlichen Städtebau mit Karten und Puzzle-Mechaniken. Gebäude müssen möglichst geschickt neben geeigneten Landschaften und anderen Bauwerken platziert werden, um Punkte, weitere Karten und besondere Boni freizuschalten.

TerraScape startete im April 2023 im Early Access und erschien am 17. Juli 2024 als Vollversion. Neben dem entspannten Einzelspieler-Erlebnis stehen kooperative und kompetitive Mehrspieler-Modi zur Verfügung.

Aktuelle Gratisaktion läuft noch eine Woche

Welche Spiele sind derzeit kostenlos erhältlich? Bis zum 8. Oktober 2026 um 17 Uhr können Nutzer noch System Shock 2: 25th Anniversary Remaster und Buried Stars beanspruchen. Danach werden beide Titel durch Out of Sight und TerraScape ersetzt.

Auch in den folgenden Wochen dürfte Epic an seinem wöchentlichen Rhythmus festhalten. Gegen Mitte Dezember 2026 ist erneut eine größere Feiertagsaktion denkbar, bei der traditionell zahlreiche Spiele in kurzen Abständen kostenlos angeboten werden.

Welches der beiden neuen Gratis-Spiele landet am 8. Oktober 2026 in eurer Bibliothek? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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