Assassins Creed Rebellion endet 2027 – Server gehen am 12. Januar offline

Ubisoft zieht bei einem weiteren Ableger seiner bekannten Actionreihe endgültig den Stecker. Assassin’s Creed Rebellion wird am 12. Januar 2027 dauerhaft abgeschaltet. Nach der Schließung der Server lässt sich das Mobile-Spiel nicht mehr starten oder weiterspielen.

Bereits jetzt wurde das kostenlose Strategie-Rollenspiel aus den App-Stores entfernt. Neue Nutzer können Assassin’s Creed Rebellion daher nicht mehr herunterladen. Wer die App bereits installiert hat, darf die verbleibende Zeit nutzen und seine Bruderschaft bis zur Abschaltung weiter ausbauen.

Das endgültige Ende der mobilen Bruderschaft

Wann wird Assassin’s Creed Rebellion abgeschaltet? Die Server bleiben noch bis zum 12. Januar 2027 erreichbar. An diesem Tag endet der Betrieb vollständig, etwas mehr als acht Jahre nach der Veröffentlichung des Spiels am 20. November 2018 für iOS und Android.

Mit der Serverabschaltung verschwindet nicht nur der Zugriff auf sämtliche Missionen und Fortschritte. Ubisoft kündigte zudem an, am 12. Januar 2027 alle mit dem Spiel verbundenen persönlichen Daten aus den eigenen Datenbanken zu löschen. Eine Offline-Version oder andere Möglichkeit zur Bewahrung des eigenen Spielstands wurde nicht angekündigt.

Der Kundendienst soll weiterhin für Fragen erreichbar bleiben. Das betrifft laut Ubisoft auch mögliche Rückerstattungen für getätigte Käufe. Betroffene Nutzer können den Support derzeit direkt innerhalb der App über das Optionsmenü kontaktieren.

Eine Million Helix-Credits zum Abschied

Welche Entschädigung erhalten aktive Nutzer? Als Abschiedsgeschenk verteilt Ubisoft eine Million Helix-Credits. Die große Menge an Ingame-Währung soll es der Community ermöglichen, bis zur endgültigen Abschaltung möglichst viele Bereiche des Mobile-Titels auszuprobieren.

Assassin’s Creed Rebellion kombiniert Rollenspielmechaniken mit dem Aufbau einer eigenen Bruderschaft. In einer Festung werden Räume errichtet, Ressourcen gesammelt, Ausrüstung hergestellt und Assassinen trainiert. Anschließend ziehen Teams aus jeweils drei Charakteren in taktische Infiltrationsmissionen gegen die Templer.

Zum verfügbaren Aufgebot gehören bekannte Figuren aus verschiedenen Teilen der Reihe. Unter anderem treten Ezio Auditore, Aguilar de Nerha, Claudia Auditore und Shao Jun auf. Der Animus ermöglicht dabei das gemeinsame Auftreten von Charakteren aus unterschiedlichen Epochen, während der auffällig cartoonhafte Grafikstil für eine ungewöhnliche Präsentation innerhalb der Reihe sorgt.

Die Folgen der Studioschließung

Warum endet der Support nach mehr als acht Jahren? Die Entscheidung folgt auf die Schließung von Ubisoft Halifax im Jahr 2026. Anschließend übernahm ein kleineres Team in Paris für mehrere Monate den laufenden Betrieb von Assassin’s Creed Rebellion. Nun hat der Publisher jedoch entschieden, auch diese Unterstützung zu beenden.

Für Fans ist die Abschaltung besonders bitter, da der Titel nach dem 12. Januar 2027 vollständig unspielbar wird. Obwohl Assassin’s Creed Rebellion nicht zu den bekanntesten Veröffentlichungen der Marke gehört, ist es ein eigenständiger Teil der Seriengeschichte und bietet einige Figuren, Schauplätze und Spielmechaniken, die in dieser Form nicht in anderen Ablegern vorkommen.

Der Fall zeigt erneut eine problematische Seite dauerhaft mit Servern verbundener Spiele. Sobald der Betreiber seine Infrastruktur abschaltet, können selbst vollständig entwickelte Titel verschwinden, ohne dass eine offizielle Möglichkeit zur langfristigen Erhaltung angeboten wird.

Habt ihr Assassin’s Creed Rebellion gespielt und werdet ihr vor der Abschaltung noch einmal zu eurer Bruderschaft zurückkehren? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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