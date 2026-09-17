Epic Games Store – Gratis-Spiele ab 24. September 2026 sind Mechabellum und Astrea

Der Epic Games Store hat die kostenlosen PC-Spiele für den 24. September 2026 enthüllt. Mit Mechabellum und Astrea: Six-Sided Oracles warten zwei strategisch geprägte Titel, die unterschiedliche Varianten des Roguelite- und Taktik-Genres abdecken.

Beide Spiele können ab dem 24. September 2026 um 17 Uhr kostenlos zur eigenen Bibliothek hinzugefügt werden. Die Aktion endet am 1. Oktober 2026 um 17 Uhr. Wer die Titel rechtzeitig beansprucht, darf sie anschließend dauerhaft über sein Epic-Konto nutzen.

Mechabellum feiert sein Gratis-Debüt

Was bietet Mechabellum? Der von Game River entwickelte und von Dreamhaven veröffentlichte Titel ist ein taktischer Auto-Battler rund um gewaltige Maschinenarmeen. Statt hektischer Eingaben stehen das Zusammenstellen der Einheiten, ihre Positionierung und die passende Antwort auf die gegnerische Formation im Mittelpunkt.

Zur Auswahl stehen unter anderem Duelle im 1-gegen-1, Teamkämpfe im 2-gegen-2, freie Gefechte und ein Überlebensmodus. Einheiten lassen sich mit Technologien ausrüsten, wodurch sich ihre Rolle während einer Partie gezielt an die aktuelle Lage anpassen lässt.

Mechabellum erschien am 25. September 2024 und wird am 24. September 2026 erstmals im Epic Games Store verschenkt. Die Store-Version unterstützt deutsche Bildschirmtexte und ist für Windows erhältlich.

Astrea kehrt als kostenloses Spiel zurück

Warum lohnt sich Astrea: Six-Sided Oracles? Das Roguelite von Little Leo Games ersetzt klassische Spielkarten durch Würfel. Aus mehr als 350 Würfeln stellt ihr einen individuellen Pool zusammen und entscheidet dabei zwischen sicheren, ausgeglichenen und besonders riskanten Varianten.

Eine zentrale Rolle spielt das System aus Reinigung und Verderbnis. Reinigung kann Gegner schwächen oder die eigene Figur heilen, während Verderbnis zunächst gefährlich wirkt, zugleich aber mächtige Fähigkeiten aktiviert. Hinzu kommen sechs Orakel, 20 aufwertbare Unterstützungswächter, mehr als 170 Segen, zufällige Ereignisse und 16 Schwierigkeitsstufen.

Astrea: Six-Sided Oracles wurde bereits im Dezember 2024 für einen einzelnen Tag im Epic Games Store verschenkt. Vom 24. September bis zum 1. Oktober 2026 bleibt diesmal eine vollständige Woche für die Abholung. Das Spiel erschien ursprünglich am 21. September 2023 und bietet deutsche Bildschirmtexte.

Aktuelle Gratisaktion endet am 24. September

Welche Spiele sind derzeit kostenlos? Bis zum Wechsel am 24. September 2026 um 17 Uhr können noch Mindcop und Shogun Showdown beansprucht werden. Mindcop verbindet eine nicht lineare Detektivgeschichte mit Echtzeit-Rätseln, während Shogun Showdown rundenbasierte Kämpfe, Deckbau und Roguelite-Elemente kombiniert.

Epic Games setzt damit eine Serie von Roguelite-Geschenken fort. Seit Ende Juli 2026 waren unter anderem OTXO, Sol Cesto und Astral Ascent Teil der wöchentlichen Aktionen. Mit Shogun Showdown und Astrea: Six-Sided Oracles folgen weitere Vertreter des Genres.

Wer Interesse an Mindcop oder Shogun Showdown hat, sollte die beiden Titel vor dem Wechsel sichern. Danach übernehmen Mechabellum und Astrea: Six-Sided Oracles für sieben Tage den Platz in der wöchentlichen Gratisaktion.

Welches der beiden neuen Gratis-Spiele landet am 24. September 2026 in eurer Bibliothek? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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