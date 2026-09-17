Dying Light The Beast – Discharge Weapon Pack bis 24. September gratis auf Steam

Steam-Nutzer können sich aktuell einen zusätzlichen Inhalt für Dying Light: The Beast dauerhaft kostenlos sichern. Das Discharge Weapon Pack wird im Rahmen einer zeitlich begrenzten Aktion verschenkt und bleibt nach der erfolgreichen Einlösung mit dem eigenen Konto verknüpft.

Wichtig ist allerdings, dass nicht das 2025 veröffentlichte Zombie-Spiel selbst gratis angeboten wird. Für die Nutzung des DLC ist Dying Light: The Beast als Basisspiel erforderlich. Regulär kostet das Paket in Deutschland 4,99 Euro.

Elektrische Machete als kostenlose Belohnung

Welche Inhalte stecken im Discharge Weapon Pack? Im Mittelpunkt steht die Discharge Machete, eine elektrisch geladene Nahkampfwaffe aus Harran. Ihre unter Strom stehende Klinge soll beim Kampf gegen die Infizierten nicht nur kräftig austeilen, sondern auch optisch für auffällige Effekte sorgen.

Zusätzlich enthält das Paket den VNC Weapon Charm. Dabei handelt es sich um einen kosmetischen Anhänger, mit dem sich ausgerüstete Waffen individualisieren lassen. Der Umfang bleibt damit zwar überschaubar, für Besitzer des Hauptspiels ist das Angebot dennoch eine unkomplizierte Erweiterung des eigenen Arsenals.

Discharge Machete als elektrifizierte Nahkampfwaffe

VNC Weapon Charm als kosmetischer Waffenanhänger

Regulärer Preis in Deutschland: 4,99 Euro

Basisspiel Dying Light: The Beast erforderlich

Die Gratisaktion läuft auf Steam bis zum 24. September 2026 um 16 Uhr deutscher Zeit. Es reicht aus, den DLC während dieses Zeitraums dem eigenen Konto hinzuzufügen. Ein sofortiger Download oder Spielstart ist nicht notwendig.

Gratisaktion rund um den ersten Geburtstag

Warum verschenkt Techland das Waffenpaket gerade jetzt? Die Aktion fällt mit dem ersten Geburtstag von Dying Light: The Beast zusammen. Das Zombie-Abenteuer erschien am 18. September 2025 und brachte Kyle Crane, den Protagonisten des ersten Dying Light, als spielbare Hauptfigur zurück.

Nach seiner Gefangenschaft und jahrelangen Experimenten macht sich Crane in der Region Castor Woods auf die Suche nach Rache und Antworten. Das Spiel kombiniert erneut Parkour, brutale Nahkämpfe und eine offene Welt, erweitert die bekannte Formel aber um Cranes Verwandlung sowie besonders mächtige Bestienfähigkeiten.

Das Discharge Weapon Pack wurde ursprünglich am 26. März 2026 veröffentlicht. Neben Steam soll die Erweiterung im Aktionszeitraum auch für PlayStation 5 und Xbox Series X und S angeboten werden. Auf älteren Konsolen ist Dying Light: The Beast nicht erhältlich.

Weitere Steam-Spiele bleiben kurzzeitig gratis

Welche kostenlosen Steam-Angebote laufen derzeit noch? Neben dem DLC für Dying Light: The Beast können PC-Gamer aktuell zwei vollständige Spiele dauerhaft in ihre Bibliothek aufnehmen. Crystal Crisis ist noch bis zum 22. September 2026 kostenlos erhältlich.

Das Puzzle-Kampfspiel verbindet fallende Blöcke mit Mechaniken klassischer Fighting Games. Ebenfalls gratis verfügbar ist Space Menace, ein Science-Fiction-Strategiespiel mit Raumschiffen, Fraktionen und taktischen Echtzeitgefechten. Dieses Angebot endet am 23. September 2026.

Wer Dying Light: The Beast bereits besitzt, sollte das Discharge Weapon Pack rechtzeitig auf Steam einsammeln. Sobald die Aktion am 24. September 2026 endet, dürfte wieder der reguläre Preis von 4,99 Euro gelten. Habt ihr das Zombie-Abenteuer gespielt und werdet ihr euch die elektrische Machete sichern? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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