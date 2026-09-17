The Crimson Hunt auf Steam – Survival-Horror mit Vampiren und Koop-Modus

Mit The Crimson Hunt kündigt sich auf Steam ein Survival-Horror-Spiel an, das unverkennbar in Richtung Resident Evil blickt, die bekannten Infizierten aber gegen Vampire und Ghule austauscht. Das Indie-Projekt von Entwickler und Publisher Farelas ist für das dritte Quartal 2026 vorgesehen und kann bereits als Demo ausprobiert werden.

Im Mittelpunkt stehen die erfahrene Vampirjägerin Victoria und die entführte Eleanor, die von einer uralten Kreatur in einem abgelegenen viktorianischen Anwesen festgehalten wird. Nach ihrer Flucht aus der Zelle trifft Eleanor auf Victoria, woraufhin beide eine zunächst fragile Allianz bilden.

Survival-Horror zwischen Herrenhaus und Vampirnest

Warum erinnert The Crimson Hunt an Resident Evil? Das Spiel setzt auf eine Third-Person-Perspektive, knappe Ressourcen, verschachtelte Räume und eine bedrohliche Villa voller Rätsel. Damit erinnert das Grundgerüst deutlich an das Spencer-Anwesen aus dem ersten Resident Evil und an den Schlossabschnitt aus Resident Evil Village.

In den dunklen Korridoren und unterirdischen Tunneln warten Vampire, Ghule und weitere groteske Kreaturen. Zur Verteidigung stehen unter anderem Pistolen, Sturmgewehre sowie eine Armbrust bereit, die durch ihre Geschosse besonders gut zum Vampirthema passt.

Die zentralen Gameplay-Elemente umfassen:

Überleben gegen größere Gruppen unterschiedlicher Vampire

Kämpfe mit Schusswaffen, Werkzeugen und einer Armbrust

Umgebungsrätsel und mechanische Aufgaben im alten Anwesen

Strenges Ressourcenmanagement bei Munition und Heilgegenständen

Jede Konfrontation soll eine bewusste Entscheidung erfordern. Wer seine Munition zu früh verschwendet oder Heilmittel unüberlegt einsetzt, könnte in späteren Abschnitten schnell in Schwierigkeiten geraten.

Zwei Heldinnen mit unterschiedlichen Erfahrungen

Welche Rolle spielen Victoria und Eleanor? Victoria kennt die Gefahr und arbeitet seit Jahren im Verborgenen daran, die letzten vampirischen Blutlinien auszulöschen. Eleanor wird dagegen ohne Vorbereitung in diesen Albtraum gezogen und muss erst lernen, mit den Kreaturen sowie den tödlichen Fallen des Anwesens umzugehen.

Diese Aufteilung könnte ähnlich wie bei Leon und Grace in Resident Evil Requiem für unterschiedliche Formen von Horror sorgen. Während Victoria für kontrollierte Action steht, dürfte Eleanors fehlende Erfahrung die verletzliche und beklemmende Seite des Abenteuers betonen.

Optisch lassen sich ebenfalls Parallelen erkennen. Victorias rote Lederjacke erinnert beispielsweise an Claire Redfields Kleidung aus Resident Evil 2. Das Spiel übernimmt damit viele vertraute Merkmale, verbindet sie jedoch mit einer gotischen Vampirgeschichte, die zugleich an Castlevania denken lässt.

Lokaler Koop als besonderes Extra

Wie funktioniert der Koop-Modus in The Crimson Hunt? Die komplette Geschichte lässt sich allein oder gemeinsam im lokalen Split-Screen-Modus erleben. Zwei Personen können Strategien abstimmen, Ressourcen miteinander teilen und Gegner auf eine Weise bekämpfen, die im Solospiel nicht möglich wäre.

Damit greift The Crimson Hunt ein Element auf, das viele Fans vor allem mit Resident Evil 5 und Resident Evil 6 verbinden. Zusätzlich unterstützt die Steam-Version Remote Play Together, wodurch sich der lokale Koop über das Internet übertragen lässt.

Für Fans von Resident Evil 2, Resident Evil 3 und Resident Evil 4 dürfte das Indie-Spiel vor allem wegen seiner Mischung aus Action, Erkundung und Inventarverwaltung interessant sein. Zugleich könnte es die Wartezeit bis zum für 2027 angekündigten Resident Evil Veronica verkürzen, während Resident Evil Requiem mit zusätzlichen Inhalten erweitert wird.

Einen konkreten Veröffentlichungstag und einen Preis gibt es bislang nicht. The Crimson Hunt soll jedoch noch im dritten Quartal 2026 auf Steam erscheinen. Was haltet ihr von der Mischung aus klassischem Resident Evil und Vampirhorror? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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